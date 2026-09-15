Τραγωδία στο Μεξικό: Μητέρα πέθανε από τσιμπήματα μελισσών, ενώ προσπάθησε να προστατεύσει τον 3χρονο γιο της

Η 45χρονη δικαστικός μπήκε μπροστά στον γιο της όταν ένα σμήνος μελισσών επιτέθηκε σε πλήθος έξω από αθλητική εκδήλωση – Τον σκέπασε με το φούτερ της και τον έβαλε στο αυτοκίνητο, αλλά η ίδια δέχθηκε περίπου 300 τσιμπήματα