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Έρευνα εις βάρος του πρώην υπουργού Εξωτερικών της Ουγγαρίας για ακριβά αεροπορικά ταξίδια με ιδιωτικές πτήσεις
Έρευνα εις βάρος του πρώην υπουργού Εξωτερικών της Ουγγαρίας για ακριβά αεροπορικά ταξίδια με ιδιωτικές πτήσεις
«Τα γεγονότα που αποκαλύφθηκαν επομένως εγείρουν την υποψία για κακοδιαχείριση κονδυλίων προκαλώντας σημαντικές απώλειες και επίσης εγείρουν ζήτημα ευθύνης της πρώην ηγεσίας του υπουργείου» είπε η τωρινή ΥΠΕΞ
Η υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας δήλωσε σήμερα ότι κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά εναντίον του πρώην υπουργού Πέτερ Σιγιάρτο και των συνεργατών του επειδή κατά την προηγούμενη τετραετία μετακινούνταν συχνά με ακριβές ιδιωτικές πτήσεις αντί για πτήσεις της γραμμής.
Η αναφορά υποβλήθηκε από την υπουργό Εξωτερικών Ανίτα Όρμπαν και είναι η πιο πρόσφατη εξέλιξη σε μια σειρά από ευρήματα της νέας κυβέρνησης στο πλαίσιο της εκστρατείας της κατά της διαφθοράς μετά την απομάκρυνση του Βίκτορ Όρμπαν έπειτα από 16 χρόνια, με τη σαρωτική νίκη του πρωθυπουργού Πίτερ Μάγιαρ στις εκλογές του Απριλίου.
Ο Βίκτορ Όρμπαν έχει απορρίψει τις κατηγορίες για διαφθορά.
Ο εκπρόσωπός του, ο Μπερταλάν Χαβάσι, σε απάντησή του που απέστειλε στο Reuters με email ανέφερε ότι οι αεροπορικές μετακινήσεις του υπουργού Εξωτερικών ήταν απολύτως σύμφωνες με το σχετικό κυβερνητικό διάταγμα.
«Τα τελευταία χρόνια οι υποχρεώσεις στο εξωτερικό για το υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων και Εμπορίου οργανώθηκαν με υποδειγματική αποτελεσματικότητα. Επομένως στον Πέτερ Σιγιάρτο αξίζουν έπαινοι και όχι πολιτικά υποκινούμενες υποθέσεις», δήλωσε ο ίδιος.
Σε βίντεο που αναρτήθηκε σήμερα στο Facebook η Ανίτα Όρμπαν λέει ότι «από το 2022 και έπειτα προτιμούνταν συστηματικά για τα ταξίδια ναυλωμένες ιδιωτικές πτήσεις ή τα αεροπλάνα του στρατού για τον υπουργό (Σιγιάρτο) και την αντιπροσωπεία του».
Σύμφωνα με την ίδια, από έγγραφα και από την έρευνα προκύπτει ότι μεταξύ 2022 και 2026 τα ταξίδια αυτά κόστισαν κατά μέσο όρο σχεδόν έξι φορές --ή αλλιώς 12,6 εκατομμύρια δολάρια--περισσότερο από τις προγραμματισμένες πτήσεις σε business-class.
«Τα γεγονότα που αποκαλύφθηκαν επομένως εγείρουν την υποψία για κακοδιαχείριση κονδυλίων προκαλώντας σημαντικές απώλειες και επίσης εγείρουν ζήτημα ευθύνης της πρώην ηγεσίας του υπουργείου», πρόσθεσε η υπουργός.
Η αναφορά υποβλήθηκε από την υπουργό Εξωτερικών Ανίτα Όρμπαν και είναι η πιο πρόσφατη εξέλιξη σε μια σειρά από ευρήματα της νέας κυβέρνησης στο πλαίσιο της εκστρατείας της κατά της διαφθοράς μετά την απομάκρυνση του Βίκτορ Όρμπαν έπειτα από 16 χρόνια, με τη σαρωτική νίκη του πρωθυπουργού Πίτερ Μάγιαρ στις εκλογές του Απριλίου.
Ο Βίκτορ Όρμπαν έχει απορρίψει τις κατηγορίες για διαφθορά.
Hungary probes former foreign minister over costly private air travel https://t.co/CGgfspWwAO— The Straits Times (@straits_times) September 15, 2026
Ο εκπρόσωπός του, ο Μπερταλάν Χαβάσι, σε απάντησή του που απέστειλε στο Reuters με email ανέφερε ότι οι αεροπορικές μετακινήσεις του υπουργού Εξωτερικών ήταν απολύτως σύμφωνες με το σχετικό κυβερνητικό διάταγμα.
«Τα τελευταία χρόνια οι υποχρεώσεις στο εξωτερικό για το υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων και Εμπορίου οργανώθηκαν με υποδειγματική αποτελεσματικότητα. Επομένως στον Πέτερ Σιγιάρτο αξίζουν έπαινοι και όχι πολιτικά υποκινούμενες υποθέσεις», δήλωσε ο ίδιος.
Σε βίντεο που αναρτήθηκε σήμερα στο Facebook η Ανίτα Όρμπαν λέει ότι «από το 2022 και έπειτα προτιμούνταν συστηματικά για τα ταξίδια ναυλωμένες ιδιωτικές πτήσεις ή τα αεροπλάνα του στρατού για τον υπουργό (Σιγιάρτο) και την αντιπροσωπεία του».
Σύμφωνα με την ίδια, από έγγραφα και από την έρευνα προκύπτει ότι μεταξύ 2022 και 2026 τα ταξίδια αυτά κόστισαν κατά μέσο όρο σχεδόν έξι φορές --ή αλλιώς 12,6 εκατομμύρια δολάρια--περισσότερο από τις προγραμματισμένες πτήσεις σε business-class.
«Τα γεγονότα που αποκαλύφθηκαν επομένως εγείρουν την υποψία για κακοδιαχείριση κονδυλίων προκαλώντας σημαντικές απώλειες και επίσης εγείρουν ζήτημα ευθύνης της πρώην ηγεσίας του υπουργείου», πρόσθεσε η υπουργός.
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