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Κορίτσι των «Hooters» και 27χρονος influencer του χώρου των αυτοκινήτων σκοτώθηκαν σε φρικτό τροχαίο με McLaren στην Καλιφόρνια
Κορίτσι των «Hooters» και 27χρονος influencer του χώρου των αυτοκινήτων σκοτώθηκαν σε φρικτό τροχαίο με McLaren στην Καλιφόρνια
Η 22χρονη Αλέξις «Λέξι» Κράμερ είχε ταξιδέψει από τη Φλόριντα για να συναντήσει για πρώτη φορά τον Τζέιμς Βερ με τον οποίο είχαν γνωριστεί μέσω Instagram – Εκείνος ήταν ο ιδρυτής της μεγαλύτερης εβδομαδιαίας έκθεσης αυτοκινήτων στον κόσμο
Τραγωδία με θύματα έναν 27χρονο influencer στον χώρο του αυτοκινήτου και μια 22χρονη, που είχε αποσπάσει τον τίτλο «Hooters calendar girl» το 2026, σημειώθηκε τις προηγούμενες ημέρες στην Καλιφόρνια, όταν η McLaren στην οποία επέβαιναν, βγήκε από την πορεία της και έπεσε πάνω σε ένα δέντρο.
Η 22χρονη Αλέξις «Λέξι» Κράμερ από το Λέικλαντ της Φλόριντα αναγνωρίστηκε ως το δεύτερο θύμα του φρικτού τροχαίου, στο οποίο έχασε επίσης τη ζωή του ο 27χρονος Τζέιμς Βερ, ιδρυτής της South OC Cars and Coffee, της εκδήλωσης που αυτοχαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη εβδομαδιαία έκθεση αυτοκινήτων στον κόσμο.
Η νεαρή κοπέλα είχε ταξιδέψει στην Καλιφόρνια μόλις δύο ημέρες πριν από το δυστύχημα, προκειμένου να συναντήσει για πρώτη φορά από κοντά τον Βερ, με τον οποίο είχε γνωριστεί μέσω Instagram και συνομιλούσε μαζί του για περίπου έναν μήνα.
Οι δυο τους μοιράζονταν το ίδιο πάθος για τα αυτοκίνητα και τις μοτοσικλέτες και, σύμφωνα με την αδελφή της Λέξι, Γκρέισι Κράμερ, πέρασαν το Σαββατοκύριακο μαζί. «Αγαπούσε την κοινότητα των ανθρώπων που ασχολούνται με τα αυτοκίνητα. Είναι τόσο τραγικό που αυτό ήταν τελικά που της κόστισε τη ζωή», δήλωσε η Γκρέισι στη Daily Mail.
Η αδελφή της 22χρονης, ωστόσο, είχε έντονες αμφιβολίες για όσα είχε πει ο 27χρονος στην αδελφή της. Όπως υποστήριξε, δικαστικά αρχεία στην κομητεία Όραντζ δεν έδειχναν να έχει κατατεθεί αγωγή διαζυγίου.
«Αυτός ο άνθρωπος είπε ψέματα στην αδελφή μου και της είπε ότι το διαζύγιό του ολοκληρωνόταν και ότι ήταν πλήρως χωρισμένος», ανέφερε η Γκρέισι, τονίζοντας πως ο Βερ επικοινωνούσε καθημερινά με τη Λέξι και τελικά κατάφερε να την πείσει να ταξιδέψει στην Καλιφόρνια για να τον συναντήσει.
Σύμφωνα με τις Αρχές, όταν το φανάρι άναψε πράσινο, το αυτοκίνητο επιτάχυνε με μεγάλη ταχύτητα. Λίγο αργότερα ο οδηγός έχασε τον έλεγχο.
Η McLaren προσέκρουσε σε κράσπεδο και στη συνέχεια έπεσε με μεγάλη δύναμη πάνω σε ένα δέντρο, περίπου στις 00:20. Το αυτοκίνητο διαλύθηκε από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης και τυλίχθηκε στις φλόγες, με τους δύο επιβαίνοντες να χάνουν τη ζωή τους.
Η 22χρονη Αλέξις «Λέξι» Κράμερ από το Λέικλαντ της Φλόριντα αναγνωρίστηκε ως το δεύτερο θύμα του φρικτού τροχαίου, στο οποίο έχασε επίσης τη ζωή του ο 27χρονος Τζέιμς Βερ, ιδρυτής της South OC Cars and Coffee, της εκδήλωσης που αυτοχαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη εβδομαδιαία έκθεση αυτοκινήτων στον κόσμο.
Η νεαρή κοπέλα είχε ταξιδέψει στην Καλιφόρνια μόλις δύο ημέρες πριν από το δυστύχημα, προκειμένου να συναντήσει για πρώτη φορά από κοντά τον Βερ, με τον οποίο είχε γνωριστεί μέσω Instagram και συνομιλούσε μαζί του για περίπου έναν μήνα.
Οι δυο τους μοιράζονταν το ίδιο πάθος για τα αυτοκίνητα και τις μοτοσικλέτες και, σύμφωνα με την αδελφή της Λέξι, Γκρέισι Κράμερ, πέρασαν το Σαββατοκύριακο μαζί. «Αγαπούσε την κοινότητα των ανθρώπων που ασχολούνται με τα αυτοκίνητα. Είναι τόσο τραγικό που αυτό ήταν τελικά που της κόστισε τη ζωή», δήλωσε η Γκρέισι στη Daily Mail.
Το ταξίδι από τη ΦλόρινταΣύμφωνα με την Γκρέισι, ο Βερ είχε πληρώσει το αεροπορικό εισιτήριο της Λέξι για την Καλιφόρνια, λέγοντάς της ότι είχε χωρίσει από τη σύζυγό του, Έμμα Βερ, και ότι οι δυο τους βρίσκονταν σε διαδικασία διαζυγίου.
Η αδελφή της 22χρονης, ωστόσο, είχε έντονες αμφιβολίες για όσα είχε πει ο 27χρονος στην αδελφή της. Όπως υποστήριξε, δικαστικά αρχεία στην κομητεία Όραντζ δεν έδειχναν να έχει κατατεθεί αγωγή διαζυγίου.
«Αυτός ο άνθρωπος είπε ψέματα στην αδελφή μου και της είπε ότι το διαζύγιό του ολοκληρωνόταν και ότι ήταν πλήρως χωρισμένος», ανέφερε η Γκρέισι, τονίζοντας πως ο Βερ επικοινωνούσε καθημερινά με τη Λέξι και τελικά κατάφερε να την πείσει να ταξιδέψει στην Καλιφόρνια για να τον συναντήσει.
Η μοιραία διαδρομή με τη McLarenΛίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, κι ενώ ο 27χρονος με την 22χρονη είχαν περάσει αρκετές ώρες μαζί, η McLaren ήταν σταματημένη σε κόκκινο φανάρι στη διασταύρωση των οδών Culver Drive και Deerfield Avenue στο Ιρβάιν.
Σύμφωνα με τις Αρχές, όταν το φανάρι άναψε πράσινο, το αυτοκίνητο επιτάχυνε με μεγάλη ταχύτητα. Λίγο αργότερα ο οδηγός έχασε τον έλεγχο.
Η McLaren προσέκρουσε σε κράσπεδο και στη συνέχεια έπεσε με μεγάλη δύναμη πάνω σε ένα δέντρο, περίπου στις 00:20. Το αυτοκίνητο διαλύθηκε από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης και τυλίχθηκε στις φλόγες, με τους δύο επιβαίνοντες να χάνουν τη ζωή τους.
🚨 Irvine, Orange County, California — Early Sunday, Sept. 13 🚨 Two people were killed when a 2019 McLaren took off from a red light, lost control, jumped a curb and slammed into a tree near Culver Drive and Deerfield Avenue around 12:18 a.m. The car split in two and caught… pic.twitter.com/uyugd8tq25— Daniel Silvas 🇺🇸🎙️ (@DanielSilvasUSA) September 15, 2026
Μέχρι στιγμής οι Αρχές δεν έχουν ανακοινώσει ποιος από τους δύο βρισκόταν στο τιμόνι. Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα παραμένουν υπό διερεύνηση.
Η οικογένεια της Λέξι χρειάστηκε να παραδώσει οδοντιατρικά αρχεία στον ιατροδικαστή προκειμένου να επιβεβαιωθεί επισήμως η ταυτότητά της.
Ο άνθρωπος που ένωσε μια ολόκληρη κοινότητα αυτοκινήτουΟ θάνατος του Τζέιμς Βερ προκάλεσε σοκ στην κοινότητα των φίλων του αυτοκινήτου στη Νότια Καλιφόρνια, την οποία είχε βοηθήσει να δημιουργηθεί και να μεγαλώσει.
Ο Βερ είχε ιδρύσει μαζί με τον πατέρα του, Σάιμον Βερ, το South OC Cars and Coffee. Για χρόνια οι δυο τους διοργάνωναν τις συναντήσεις κάθε Σάββατο σε εμπορικά κέντρα, προσελκύοντας από 800 έως και 2.500 αυτοκίνητα.
Η διοργάνωση περιγράφεται ως η μεγαλύτερη εβδομαδιαία έκθεση αυτοκινήτων στον κόσμο και έχει καταφέρει να φέρει κοντά διαφορετικές γενιές ανθρώπων με κοινό πάθος για τα αυτοκίνητα.
«Το να βλέπουμε ανθρώπους να έρχονται κάθε εβδομάδα και να απολαμβάνουν την εκδήλωση... Βλέπουμε πολλές γενιές ανθρώπων να περπατούν μαζί με τα αυτοκίνητά τους και είναι ένα υπέροχο περιβάλλον. Είμαστε πραγματικά πολύ τυχεροί», είχε δηλώσει στο παρελθόν ο Βερ.
«Ένας σύγχρονος Πολ Γουόκερ»Φίλοι και γνωστοί από την κοινότητα των αυτοκινήτων πλημμύρισαν επίσης τα social media με μηνύματα για τον 27χρονο.
Μία φίλη του τον χαρακτήρισε «σύγχρονο Πολ Γουόκερ» και «είδωλο της κοινότητας των αυτοκινήτων», εκτιμώντας ότι ο θάνατός του θα αφήσει το αποτύπωμά του πολύ πέρα από τα όρια της Νότιας Καλιφόρνιας. «Σε ευχαριστώ που δημιούργησες μια κοινότητα που έγινε οικογένεια», έγραψε.
Η οικογένεια του Τζέιμς Βερ ζήτησε από τον κόσμο να σεβαστεί την ιδιωτικότητά της, καθώς θρηνεί την απώλεια του «αγαπημένου γιου και αδελφού».
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