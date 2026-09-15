Κορίτσι των «Hooters» και 27χρονος influencer του χώρου των αυτοκινήτων σκοτώθηκαν σε φρικτό τροχαίο με McLaren στην Καλιφόρνια

Το ταξίδι από τη Φλόριντα

Κλείσιμο

Η μοιραία διαδρομή με τη McLaren

Τραγωδία με θύματα έναν 27χρονο influencer στον χώρο του αυτοκινήτου και μια 22χρονη, που είχε αποσπάσει τον τίτλο «Hooters calendar girl» το 2026, σημειώθηκε τις προηγούμενες ημέρες στην Καλιφόρνια, όταν η McLaren στην οποία επέβαιναν, βγήκε από την πορεία της και έπεσε πάνω σε ένα δέντρο.Η 22χρονη Αλέξις «Λέξι» Κράμερ από το Λέικλαντ της Φλόριντα αναγνωρίστηκε ως το δεύτερο θύμα του φρικτού τροχαίου, στο οποίο έχασε επίσης τη ζωή του ο 27χρονος Τζέιμς Βερ, ιδρυτής της South OC Cars and Coffee, της εκδήλωσης που αυτοχαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη εβδομαδιαία έκθεση αυτοκινήτων στον κόσμο.Η νεαρή κοπέλα είχε ταξιδέψει στην Καλιφόρνια μόλις δύο ημέρες πριν από το δυστύχημα, προκειμένου να συναντήσει για πρώτη φορά από κοντά τον Βερ, με τον οποίο είχε γνωριστεί μέσω Instagram και συνομιλούσε μαζί του για περίπου έναν μήνα.Οι δυο τους μοιράζονταν το ίδιο πάθος για τα αυτοκίνητα και τις μοτοσικλέτες και, σύμφωνα με την αδελφή της Λέξι, Γκρέισι Κράμερ, πέρασαν το Σαββατοκύριακο μαζί. «Αγαπούσε την κοινότητα των ανθρώπων που ασχολούνται με τα αυτοκίνητα. Είναι τόσο τραγικό που αυτό ήταν τελικά που της κόστισε τη ζωή», δήλωσε η Γκρέισι στη Daily Mail.Σύμφωνα με την Γκρέισι, ο Βερ είχε πληρώσει το αεροπορικό εισιτήριο της Λέξι για την Καλιφόρνια, λέγοντάς της ότι είχε χωρίσει από τη σύζυγό του, Έμμα Βερ, και ότι οι δυο τους βρίσκονταν σε διαδικασία διαζυγίου.Η αδελφή της 22χρονης, ωστόσο, είχε έντονες αμφιβολίες για όσα είχε πει ο 27χρονος στην αδελφή της. Όπως υποστήριξε, δικαστικά αρχεία στην κομητεία Όραντζ δεν έδειχναν να έχει κατατεθεί αγωγή διαζυγίου.«Αυτός ο άνθρωπος είπε ψέματα στην αδελφή μου και της είπε ότι το διαζύγιό του ολοκληρωνόταν και ότι ήταν πλήρως χωρισμένος», ανέφερε η Γκρέισι, τονίζοντας πως ο Βερ επικοινωνούσε καθημερινά με τη Λέξι και τελικά κατάφερε να την πείσει να ταξιδέψει στην Καλιφόρνια για να τον συναντήσει.Λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, κι ενώ ο 27χρονος με την 22χρονη είχαν περάσει αρκετές ώρες μαζί, η McLaren ήταν σταματημένη σε κόκκινο φανάρι στη διασταύρωση των οδών Culver Drive και Deerfield Avenue στο Ιρβάιν.Σύμφωνα με τις Αρχές, όταν το φανάρι άναψε πράσινο, το αυτοκίνητο επιτάχυνε με μεγάλη ταχύτητα. Λίγο αργότερα ο οδηγός έχασε τον έλεγχο.Η McLaren προσέκρουσε σε κράσπεδο και στη συνέχεια έπεσε με μεγάλη δύναμη πάνω σε ένα δέντρο, περίπου στις 00:20. Το αυτοκίνητο διαλύθηκε από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης και τυλίχθηκε στις φλόγες, με τους δύο επιβαίνοντες να χάνουν τη ζωή τους.