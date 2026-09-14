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Σαμ Άλτμαν: Γιατί η βιομηχανία της τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να «πατήσει φρένο» – Οι δυο παγίδες της ΑΙ
ΚΟΣΜΟΣ
Τεχνητή Νοημοσύνη OpenAI Σαμ Άλτμαν Anthropic

Σαμ Άλτμαν: Γιατί η βιομηχανία της τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να «πατήσει φρένο» – Οι δυο παγίδες της ΑΙ

Ο επικεφαλής της OpenAI ζητά ομοσπονδιακούς κανόνες ασφάλειας για την προηγμένη ΑΙ και προειδοποιεί για απώλεια ελέγχου και συγκέντρωση ισχύος

Σαμ Άλτμαν: Γιατί η βιομηχανία της τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να «πατήσει φρένο» – Οι δυο παγίδες της ΑΙ
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Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, προχώρησε στις πιο αναλυτικές μέχρι σήμερα τοποθετήσεις του για το πώς θα μπορούσαν να διαμορφωθούν κανόνες ασφάλειας για την τεχνητή νοημοσύνη, λίγες ημέρες μετά τις προειδοποιήσεις του ίδιου, του Ντάριο Αμοντέι της Anthropic και του Έλον Μασκ ότι η βιομηχανία πρέπει να επιβραδύνει τον ρυθμό ανάπτυξης.

«Καλωσορίζουμε ένα ομοσπονδιακό πλαίσιο που θα θέτει συνεπείς απαιτήσεις ασφάλειας για τα πλέον προηγμένα μοντέλα ΑΙ», έγραψε ο Άλτμαν στην πλατφόρμα X. Όπως υπογράμμισε, «καμία πίεση για τη διατήρηση του αμερικανικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος δεν μπορεί να δικαιολογήσει την απερισκεψία».



Ο επικεφαλής της OpenAI προειδοποίησε ότι η εξέλιξη της ΑΙ θα μπορούσε να οδηγήσει σε δύο ιδιαίτερα αρνητικά σενάρια: την απώλεια του ελέγχου του μέλλοντος από την Τεχνητή Νοημοσύνη και τη συγκέντρωση υπερβολικής ισχύος στα χέρια ενός ανθρώπου ή μιας εταιρείας.

Η παρέμβαση του Άλτμαν ακολούθησε το άρθρο του Αμοντέι το Σάββατο, με το οποίο ο επικεφαλής της Anthropic ζήτησε από τις εταιρείες ΑΙ να επιβραδύνουν τον ρυθμό με τον οποίο βελτιώνουν τα πιο προηγμένα μοντέλα τους.

Οι μετοχές εταιρειών που συνδέονται με την ΑΙ υποχώρησαν τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τις συγκεκριμένες τοποθετήσεις. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι δεν χρειάζεται επιβράδυνση, προειδοποιώντας ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο το προβάδισμα των ΗΠΑ έναντι της Κίνας.

Οι ανησυχίες για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης έχουν ενταθεί μετά την αποχώρηση ερευνητή της Anthropic την περασμένη εβδομάδα, ο οποίος προειδοποίησε ότι ο κλάδος δεν αντιμετωπίζει τους κινδύνους με την απαιτούμενη σοβαρότητα. Ακολούθησαν δημόσιες προειδοποιήσεις εργαζομένων τόσο της Anthropic όσο και της OpenAI για καταστροφικούς κινδύνους.

Την ίδια ώρα, οι Αμερικανοί νομοθέτες επιχειρούν να διαμορφώσουν ένα πλαίσιο ασφαλιστικών δικλίδων για την ΑΙ.

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