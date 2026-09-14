Ο Τραμπ επιτίθεται στον CEO της Anthropic: Η εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν χρειάζεται επιβράδυνση, προηγούμαστε όλων των άλλων
Ο Τραμπ επιτίθεται στον CEO της Anthropic: Η εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν χρειάζεται επιβράδυνση, προηγούμαστε όλων των άλλων
Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε πως ο μόνος που χαίρεται από αυτή την εξέλιξη είναι η Κίνα
Ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω μιας σημερινής του ανάρτησης στο Truth Social εξαπέλυσε επίθεση κατά του CEO της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες είχε κάνει λόγο για επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.
Ο Τραμπ τόνισε πως «ο μόνος έλεγχος ή προστασία που χρειάζεται η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ένας έξυπνος και ισχυρός πρόεδρος, τον οποίο οι ΗΠΑ έχουν και μάλιστα σε αφθονία». Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνισε ότι η κυβέρνησή του έχει αποτρέψει τους CEO της ΤΝ να προσχωρήσουν σε κακέ πράξεις, όπως ο Ντάριο, για τον οποίο είπε πως προσποιείται τον «τέλειο μικρό άγγελο», και θα συνεχίσουν να το κάνουν.
Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπογράμμισε πως «ήδη έχουμε μεγάλη εξουσία πάνω σε αυτές τις εταιρείες, τόσο σε ποινικά θέματα όσο και στους κανονισμούς».
Επίσης, ανέφερε πως υπάρχει μια άρρωστη συνωμοσία κατά της ΤΝ και των Κέντρων Δεδομένων, ενώ επεσήμανε πως ο μόνος που χαίρεται από αυτή την εξέλιξη είναι η Κίνα. «Όποιος κερδίσει την Τεχνητή Νοημοσύνη, κερδίζει». Σχετικά με τον αγώνα της εξέλιξης της ΤΝ είπε πως: «προηγούμαστε της Κίνας και όλων των άλλων, και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε».
Στο τέλος της ανάρτησής του ο Τραμπ προειδοποίησε τους συνωμοσιολόγους, προδότες, αποστάτες και διαρροείς (πληροφοριών)» να προσέχουν.
Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ στο Truth Social:
«Ο μόνος έλεγχος ή τα "προστατευτικά κιγκλιδώματα" που χρειάζεται η ΤΝ είναι ένας ΙΣΧΥΡΟΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΟΣ (με υψηλό IQ!) ΠΡΟΕΔΡΟΣ, και οι ΗΠΑ τον έχουν, και μάλιστα σε αφθονία! Η κυβέρνηση Τραμπ έχει εμποδίσει τα "πρόσωπα" της ΤΝ να κάνουν κακά, ή ενδεχομένως κακά, "πράγματα", όπως ο Ντάριο (Anthropic!), ο οποίος τώρα προσποιείται ότι είναι ένας "τέλειος μικρός άγγελος" — και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε! Διαθέτουμε ήδη τεράστια ΕΚΚΛΗΡΙΚΗ και ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ εξουσία επί αυτών των εταιρειών! Υπάρχει μια ΑΡΡΩΣΤΗ συνωμοσία σε εξέλιξη εναντίον της ΤΝ και των Κέντρων Δεδομένων, και ο μόνος που χαίρεται γι’ αυτό είναι η Κίνα. ΟΠΟΙΟΣ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΤΗΝ ΤΝ, ΚΕΡΔΙΖΕΙ! Προηγούμαστε της Κίνας και όλων των άλλων, και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Συνωμοσιολόγοι, προδότες, αποστάτες και διαρροείς, ΠΡΟΣΟΧΗ! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό!».
Ο Τραμπ τόνισε πως «ο μόνος έλεγχος ή προστασία που χρειάζεται η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ένας έξυπνος και ισχυρός πρόεδρος, τον οποίο οι ΗΠΑ έχουν και μάλιστα σε αφθονία». Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνισε ότι η κυβέρνησή του έχει αποτρέψει τους CEO της ΤΝ να προσχωρήσουν σε κακέ πράξεις, όπως ο Ντάριο, για τον οποίο είπε πως προσποιείται τον «τέλειο μικρό άγγελο», και θα συνεχίσουν να το κάνουν.
Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπογράμμισε πως «ήδη έχουμε μεγάλη εξουσία πάνω σε αυτές τις εταιρείες, τόσο σε ποινικά θέματα όσο και στους κανονισμούς».
Επίσης, ανέφερε πως υπάρχει μια άρρωστη συνωμοσία κατά της ΤΝ και των Κέντρων Δεδομένων, ενώ επεσήμανε πως ο μόνος που χαίρεται από αυτή την εξέλιξη είναι η Κίνα. «Όποιος κερδίσει την Τεχνητή Νοημοσύνη, κερδίζει». Σχετικά με τον αγώνα της εξέλιξης της ΤΝ είπε πως: «προηγούμαστε της Κίνας και όλων των άλλων, και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε».
Στο τέλος της ανάρτησής του ο Τραμπ προειδοποίησε τους συνωμοσιολόγους, προδότες, αποστάτες και διαρροείς (πληροφοριών)» να προσέχουν.
Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ στο Truth Social:
«Ο μόνος έλεγχος ή τα "προστατευτικά κιγκλιδώματα" που χρειάζεται η ΤΝ είναι ένας ΙΣΧΥΡΟΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΟΣ (με υψηλό IQ!) ΠΡΟΕΔΡΟΣ, και οι ΗΠΑ τον έχουν, και μάλιστα σε αφθονία! Η κυβέρνηση Τραμπ έχει εμποδίσει τα "πρόσωπα" της ΤΝ να κάνουν κακά, ή ενδεχομένως κακά, "πράγματα", όπως ο Ντάριο (Anthropic!), ο οποίος τώρα προσποιείται ότι είναι ένας "τέλειος μικρός άγγελος" — και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε! Διαθέτουμε ήδη τεράστια ΕΚΚΛΗΡΙΚΗ και ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ εξουσία επί αυτών των εταιρειών! Υπάρχει μια ΑΡΡΩΣΤΗ συνωμοσία σε εξέλιξη εναντίον της ΤΝ και των Κέντρων Δεδομένων, και ο μόνος που χαίρεται γι’ αυτό είναι η Κίνα. ΟΠΟΙΟΣ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΤΗΝ ΤΝ, ΚΕΡΔΙΖΕΙ! Προηγούμαστε της Κίνας και όλων των άλλων, και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Συνωμοσιολόγοι, προδότες, αποστάτες και διαρροείς, ΠΡΟΣΟΧΗ! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό!».
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