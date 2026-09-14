Ρώσος ολιγάρχης, πολύ κοντά στον Πούτιν, φέρεται να χρηματοδότησε με εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια τη γαμήλια δεξίωση του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ Γάμος Μπαχάμες Βλαντίμιρ Πούτιν

Ρώσος ολιγάρχης, πολύ κοντά στον Πούτιν, φέρεται να χρηματοδότησε με εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια τη γαμήλια δεξίωση του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ

Σύμφωνα με τον ιστότοπο ProPublica, ο Ουμάρ Κρεμλιόφ έδωσε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για τον χλιδάτο γάμο στις Μπαχάμες, μόνο η ενοικίαση ιδιωτικού νησιού λέγεται ότι κόστισε περίπου 100.000 δολάρια τη βραδιά

Ρώσος ολιγάρχης, πολύ κοντά στον Πούτιν, φέρεται να χρηματοδότησε με εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια τη γαμήλια δεξίωση του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ρώσος ολιγάρχης συνέβαλε στη χρηματοδότηση της γαμήλιας δεξίωσης του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, του πρωτότοκου γιου του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ που δημοσίευσε σήμερα ο ιστότοπος ProPublica.

Το δημοσίευμα κατονομάζει τον Ουμάρ Κρεμλιόφ, πρόεδρο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πυγμαχίας (IBA), ο οποίος φέρεται να διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με τον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου, τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του ProPublica, ο Κρεμλιόφ έδωσε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για τον χλιδάτο γάμο στις Μπαχάμες. Μόνο η ενοικίαση ιδιωτικού νησιού λέγεται ότι κόστισε περίπου 100.000 δολάρια τη βραδιά, ενώ το σόου πυροτεχνημάτων φέρεται να στοίχισε γύρω στα 70.000 δολάρια.


«Για τη φιλία δεν απαιτείται πολιτικό κίνητρο. Η γενναιοδωρία δεν κρύβει απαραίτητα σκοπιμότητες. Και ορισμένες φορές ένα γαμήλιο δώρο είναι απλώς ένα γαμήλιο δώρο», σχολίασε στο Instagram η νύφη του Τραμπ, Μπετίνα Άντερσον, μετά τη δημοσίευση του επίμαχου ρεπορτάζ.

«Ο καλός μας φίλος Ουμάρ διοργάνωσε με μεγάλη γενναιοδωρία δυο υπέροχες γιορτινές βραδιές για εμάς, μετά τον γάμο μας», δήλωσε. Έκανε λόγο για «ένα εξαιρετικά γενναιόδωρο γαμήλιο δώρο από έναν φίλο», εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του ζεύγους.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του ProPublica, ο Κρεμλιόφ είχε γνωρίσει τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ λίγο πριν από τον γάμο, τον Μάιο, και ήταν μεταξύ αρκετών ρώσων προσκεκλημένων.

Κλείσιμο
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει βρεθεί στο παρελθόν αντιμέτωπος με κατηγορίες για σχέσεις με μέλη της ρωσικής ελίτ. Το 2016, η ρωσική κυβέρνηση είχε προσπαθήσει να επηρεάσει τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές προκειμένου να ευνοήσει τον Τραμπ, σύμφωνα με έκθεση της Επιτροπής Πληροφοριών της Γερουσίας των ΗΠΑ.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Πριν σβήσουμε το φως του

Πριν σβήσουμε το φως του

Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.

Η επετειακή συνταγή του φετινού Spetses Mini Marathon

Η Μαρίνα-Λύδα Κουταρέλλη και η Τίνα Κίκιζα βρέθηκαν στην ίδια κουζίνα, έβαλαν τις ποδιές τους και ετοίμασαν μια αυθεντική σπετσιώτικη συνταγή με αφορμή το φετινό Spetses Mini Marathon

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης