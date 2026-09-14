Προκλητική ανακοίνωση από το τουρκικό ΥΠΕΞ: «Αβάσιμοι ισχυρισμοί η γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, επιδείξτε σοβαρότητα και κοινή λογική»
Προκλητική ανακοίνωση από το τουρκικό ΥΠΕΞ: «Αβάσιμοι ισχυρισμοί η γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, επιδείξτε σοβαρότητα και κοινή λογική»
Με αφορμή την Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, το τουρκικό ΥΠΕΞ εξέδωσε ανακοίνωση όπου μεταξύ άλλων καλεί τους Έλληνες αξιωματούχους να επιδείξουν σοβαρότητα και κοινή λογική
Με μια προκλητική ανακοίνωση απάντησε το τουρκικό ΥΠΕΞ στην ανακοίνωση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών για την Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, όπου μεταξύ άλλων γίνεται λόγος για αβάσιμους ισχυρισμούς.
Ειδικότερα, στην ανακοίνωσή του το τουρκικό ΥΠΕΞ αναφέρει: «Απορρίπτουμε τους αβάσιμους ισχυρισμούς των ελληνικών αρχών σχετικά με την περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα επιχείρησε να καταλάβει και να εισβάλει στη Μικρά Ασία, και καλούμε τους Έλληνες αξιωματούχους να επιδείξουν σοβαρότητα και κοινή λογική».
Στην ίδια ανακοίνωση, το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας τονίζει: «Με την ευκαιρία αυτή, υπενθυμίζουμε ότι, κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου, η Ελλάδα διέπραξε σφαγές και προκάλεσε καταστροφές σε βάρος του άμαχου πληθυσμού στη Μικρά Ασία, ενώ αναγνώρισε — σύμφωνα με το άρθρο 59 της Συνθήκης της Λωζάνης — τα εν λόγω εγκλήματα καθώς και την υποχρέωση καταβολής αποζημιώσεων».
Νωρίτερα, το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του ανέφερε: «Η Ελλάδα τιμά σήμερα 14 Σεπτεμβρίου, την ημέρα εθνικής μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, που αναγνωρίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων».
Στην ίδια ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι «ο Μικρασιατικός Ελληνισμός ξεριζώθηκε βίαια από τις πατρογονικές εστίες, έπειτα από παρουσία αιώνων, με τραγική κορύφωση την Καταστροφή της Σμύρνης τον Σεπτέμβριο του 1922».
Το ΥΠΕΞ καταλήγει ότι η διατήρηση της ιστορικής μνήμης «αποτελεί χρέος απέναντι σε εκείνους που χάθηκαν ή εκτοπίστηκαν, καθώς και στις επόμενες γενιές» και υπογραμμίζει ότι «η ιστορία δεν παραγράφεται ούτε παραχαράσσεται».
Ειδικότερα, στην ανακοίνωσή του το τουρκικό ΥΠΕΞ αναφέρει: «Απορρίπτουμε τους αβάσιμους ισχυρισμούς των ελληνικών αρχών σχετικά με την περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα επιχείρησε να καταλάβει και να εισβάλει στη Μικρά Ασία, και καλούμε τους Έλληνες αξιωματούχους να επιδείξουν σοβαρότητα και κοινή λογική».
Στην ίδια ανακοίνωση, το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας τονίζει: «Με την ευκαιρία αυτή, υπενθυμίζουμε ότι, κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου, η Ελλάδα διέπραξε σφαγές και προκάλεσε καταστροφές σε βάρος του άμαχου πληθυσμού στη Μικρά Ασία, ενώ αναγνώρισε — σύμφωνα με το άρθρο 59 της Συνθήκης της Λωζάνης — τα εν λόγω εγκλήματα καθώς και την υποχρέωση καταβολής αποζημιώσεων».
Νωρίτερα, το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του ανέφερε: «Η Ελλάδα τιμά σήμερα 14 Σεπτεμβρίου, την ημέρα εθνικής μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, που αναγνωρίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων».
Στην ίδια ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι «ο Μικρασιατικός Ελληνισμός ξεριζώθηκε βίαια από τις πατρογονικές εστίες, έπειτα από παρουσία αιώνων, με τραγική κορύφωση την Καταστροφή της Σμύρνης τον Σεπτέμβριο του 1922».
Ανακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών για την ημέρα εθνικής μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας (14.09.2026)— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) September 14, 2026
🔗 https://t.co/wiH2LlDVs1 pic.twitter.com/Wuo1gk5L4F
Το ΥΠΕΞ καταλήγει ότι η διατήρηση της ιστορικής μνήμης «αποτελεί χρέος απέναντι σε εκείνους που χάθηκαν ή εκτοπίστηκαν, καθώς και στις επόμενες γενιές» και υπογραμμίζει ότι «η ιστορία δεν παραγράφεται ούτε παραχαράσσεται».
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