Δένδιας: Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Νίκος Δένδιας Τίμιος Σταυρός

Δένδιας: Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας

Τιμάμε σήμερα, ανήμερα της εορτής της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας

Δένδιας: Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας
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Τιμάμε σήμερα, ανήμερα της εορτής της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας.

Αυτό τόνισε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

«Τιμάμε, όμως, και τη δύναμη των Μικρασιατών προσφύγων. Με τη δημιουργικότητά τους συνέβαλαν καθοριστικά στην οικονομική, κοινωνική και πνευματική πρόοδο της πατρίδας» υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

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