Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Έκλεισε το αεροδρόμιο της Κατάνιας, λόγω καπνών και τέφρας από την Αίτνα
Έκλεισε το αεροδρόμιο της Κατάνιας, λόγω καπνών και τέφρας από την Αίτνα
Στην Ιταλία, πολλοί ζητούν να κλείσει οριστικά το συγκεκριμένο αεροδρόμιο και να ενισχυθούν άλλα αεροδρόμια της Σικελίας
Το αεροδρόμιο της Κατάνιας στη Σικελία έκλεισε προσωρινά σήμερα λόγω της δραστηριότητας της Αίτνας, καθώς το ηφαίστειο βρυχάται εκτοξεύοντας στάχτες και καπνούς.
«Οι αφίξεις και οι αναχωρήσεις από το αεροδρόμιο της Κατάνιας ανεστάλησαν», ανέφερε η διεύθυνσή του σε μια ανάρτηση στον ιστότοπο του.
Το αεροδρόμιο, που υποδέχεται περίπου 12 εκατομμύρια επιβάτες κάθε χρόνο, είχε κλείσει επί μία εβδομάδα τον Αύγουστο, εν μέσω της θερινής σεζόν.
Στην Ιταλία, πολλοί ζητούν να κλείσει οριστικά το συγκεκριμένο αεροδρόμιο και να ενισχυθούν άλλα αεροδρόμια της Σικελίας.
Η ενεργοποίηση της Αίτνας τον Αύγουστο προσέλκυσε ένα πλήθος επισκεπτών που ήθελαν να δουν από κοντά την εντυπωσιακή ροή της λάβας στο ηφαίστειο. Η Αίτνα, με ύψος 3.324 μέτρων, είναι μακράν το ψηλότερο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης.
«Οι αφίξεις και οι αναχωρήσεις από το αεροδρόμιο της Κατάνιας ανεστάλησαν», ανέφερε η διεύθυνσή του σε μια ανάρτηση στον ιστότοπο του.
Skylines Catania #ETNA @Norway_Pine pic.twitter.com/2Jg0j28Zre— Maurizio Romano (@Marcos299922011) September 14, 2026
Το αεροδρόμιο, που υποδέχεται περίπου 12 εκατομμύρια επιβάτες κάθε χρόνο, είχε κλείσει επί μία εβδομάδα τον Αύγουστο, εν μέσω της θερινής σεζόν.
Στην Ιταλία, πολλοί ζητούν να κλείσει οριστικά το συγκεκριμένο αεροδρόμιο και να ενισχυθούν άλλα αεροδρόμια της Σικελίας.
MOUNT ETNA ERUPTION SHUTS DOWN CATANIA AIRPORT— Michael Bradbury (@MrMBB333) September 14, 2026
Mount Etna is disrupting Sicily again.
A fresh surge of volcanic activity is sending ash into the atmosphere, triggering a RED aviation alert as the volcano intensifies.
The ash has forced both arrivals and departures at Catania… pic.twitter.com/JEfxGrX6jt
Η ενεργοποίηση της Αίτνας τον Αύγουστο προσέλκυσε ένα πλήθος επισκεπτών που ήθελαν να δουν από κοντά την εντυπωσιακή ροή της λάβας στο ηφαίστειο. Η Αίτνα, με ύψος 3.324 μέτρων, είναι μακράν το ψηλότερο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης.
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