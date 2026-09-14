Έκλεισε το αεροδρόμιο της Κατάνιας, λόγω καπνών και τέφρας από την Αίτνα
ΚΟΣΜΟΣ
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Έκλεισε το αεροδρόμιο της Κατάνιας, λόγω καπνών και τέφρας από την Αίτνα

Στην Ιταλία, πολλοί ζητούν να κλείσει οριστικά το συγκεκριμένο αεροδρόμιο και να ενισχυθούν άλλα αεροδρόμια της Σικελίας

Έκλεισε το αεροδρόμιο της Κατάνιας, λόγω καπνών και τέφρας από την Αίτνα
Το αεροδρόμιο της Κατάνιας στη Σικελία έκλεισε προσωρινά σήμερα λόγω της δραστηριότητας της Αίτνας, καθώς το ηφαίστειο βρυχάται εκτοξεύοντας στάχτες και καπνούς.

«Οι αφίξεις και οι αναχωρήσεις από το αεροδρόμιο της Κατάνιας ανεστάλησαν», ανέφερε η διεύθυνσή του σε μια ανάρτηση στον ιστότοπο του.



Το αεροδρόμιο, που υποδέχεται περίπου 12 εκατομμύρια επιβάτες κάθε χρόνο, είχε κλείσει επί μία εβδομάδα τον Αύγουστο, εν μέσω της θερινής σεζόν.

Στην Ιταλία, πολλοί ζητούν να κλείσει οριστικά το συγκεκριμένο αεροδρόμιο και να ενισχυθούν άλλα αεροδρόμια της Σικελίας.



Κλείσιμο
Η ενεργοποίηση της Αίτνας τον Αύγουστο προσέλκυσε ένα πλήθος επισκεπτών που ήθελαν να δουν από κοντά την εντυπωσιακή ροή της λάβας στο ηφαίστειο. Η Αίτνα, με ύψος 3.324 μέτρων, είναι μακράν το ψηλότερο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης.

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