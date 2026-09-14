Ιδιωτικό τζετ Τούρκου δισεκατομμυριούχου βγήκε εκτός διαδρόμου κατά την προσγείωσή του στη Λιβύη και έπιασε φωτιά, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ιδιωτικό τζετ δισεκατομμυριούχος Τούρκος Λιβύη Αεροδρόμιο Προσγείωση

Ιδιωτικό τζετ Τούρκου δισεκατομμυριούχου βγήκε εκτός διαδρόμου κατά την προσγείωσή του στη Λιβύη και έπιασε φωτιά, δείτε βίντεο

Σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών της χώρας  δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή τραυματίες

Ιδιωτικό τζετ Τούρκου δισεκατομμυριούχου βγήκε εκτός διαδρόμου κατά την προσγείωσή του στη Λιβύη και έπιασε φωτιά, δείτε βίντεο
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας (14/9) στο αεροδρόμιο της Μισράτα στη Λιβύη, όταν ένα ιδιωτικό τζετ βγήκε εκτός διαδρόμου κατά της διάρκεια της προσγείωσής του με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά. Το αεροπλάνο «Cessna 680A Citation Latitude» φέρεται να ανήκει στον Τούρκο δισεκατομμυριούχο και επιχειρηματία, Χαμντί Ακίν.

Σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών της χώρας δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή τραυματίες. Σύμφωνα με πληροφορίες του AirportHaber, στο ιδιωτικό τζετ που κατευθυνόταν στη Λιβύη για να παραλάβει επιβάτες επέβαιναν ο πιλότος και ένα μέλος του πληρώματος, οι οποίοι διασώθηκαν χωρίς να τραυματιστούν. 

Στο σημείο ξέσπασε πυρκαγιά και μαύροι καπνοί υψώθηκαν στον ουρανό. Λίγο αργότερα έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά.

Όπως αναφέρει το Λιβυκό Πρακτορείο Ειδήσεων (LANA), το συγκεκριμένο περιστατικό οδήγησε στην αναστολή των πτήσεων.

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