Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Ιδιωτικό τζετ Τούρκου δισεκατομμυριούχου βγήκε εκτός διαδρόμου κατά την προσγείωσή του στη Λιβύη και έπιασε φωτιά, δείτε βίντεο
Ιδιωτικό τζετ Τούρκου δισεκατομμυριούχου βγήκε εκτός διαδρόμου κατά την προσγείωσή του στη Λιβύη και έπιασε φωτιά, δείτε βίντεο
Σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών της χώρας δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή τραυματίες
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας (14/9) στο αεροδρόμιο της Μισράτα στη Λιβύη, όταν ένα ιδιωτικό τζετ βγήκε εκτός διαδρόμου κατά της διάρκεια της προσγείωσής του με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά. Το αεροπλάνο «Cessna 680A Citation Latitude» φέρεται να ανήκει στον Τούρκο δισεκατομμυριούχο και επιχειρηματία, Χαμντί Ακίν.
Σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών της χώρας δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή τραυματίες. Σύμφωνα με πληροφορίες του AirportHaber, στο ιδιωτικό τζετ που κατευθυνόταν στη Λιβύη για να παραλάβει επιβάτες επέβαιναν ο πιλότος και ένα μέλος του πληρώματος, οι οποίοι διασώθηκαν χωρίς να τραυματιστούν.
Σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών της χώρας δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή τραυματίες. Σύμφωνα με πληροφορίες του AirportHaber, στο ιδιωτικό τζετ που κατευθυνόταν στη Λιβύη για να παραλάβει επιβάτες επέβαιναν ο πιλότος και ένα μέλος του πληρώματος, οι οποίοι διασώθηκαν χωρίς να τραυματιστούν.
Στο σημείο ξέσπασε πυρκαγιά και μαύροι καπνοί υψώθηκαν στον ουρανό. Λίγο αργότερα έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά.
Cessna Citation Latitude TC-AKF crashes in Libya— FL360aero (@fl360aero) September 14, 2026
A Cessna 680A Citation Latitude, registration TC-AKF, operating BKI60 from Istanbul Atatürk (LTBA) to Misrata (HLMS), was involved in an accident at Misrata International Airport this morning.
The aircraft reportedly ran off the… pic.twitter.com/WGlHXWzsGk
Όπως αναφέρει το Λιβυκό Πρακτορείο Ειδήσεων (LANA), το συγκεκριμένο περιστατικό οδήγησε στην αναστολή των πτήσεων.
İş insanı Hamdi Akın'a ait özel jet, Libya'da parçalandı.— Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) September 14, 2026
▬ Atatürk Havalimanı'ndan kalkan özel jet, Libya'da Misrata Havalimanı'na inişte kaza yaptı.
▬ Uçaktaki mürettebat kazadan sağ kurtuldu. pic.twitter.com/et9XJIX3ZN
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