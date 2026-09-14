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Συναγερμός στην Πολωνία: Ο στρατός ανέσυρε ρωσικό drone από τη Βαλτική Θάλασσα
ΚΟΣΜΟΣ
Πολωνία Drone

Συναγερμός στην Πολωνία: Ο στρατός ανέσυρε ρωσικό drone από τη Βαλτική Θάλασσα

Η εξέλιξη έρχεται λίγες ώρες μετά την επίθεση ρωσικού drone σε επιβατική αμαξοστοιχία κοντά στα σύνορα Πολωνίας - Ουκρανίας

Συναγερμός στην Πολωνία: Ο στρατός ανέσυρε ρωσικό drone από τη Βαλτική Θάλασσα
Ο πολωνικός στρατός ανέσυρε από τη θάλασσα, στις ακτές της Βαλτικής στη βόρεια Πολωνία, ένα αντικείμενο που φαίνεται να είναι ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone), δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας Βλάντισλαβ Κοσινιάκ-Καμίς.

Οι χώρες της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με επανειλημμένες εισβολές μη επανδρωμένων αεροσκαφών, γεγονός που τροφοδοτεί φόβους ότι ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας μπορεί να επεκταθεί μέσα από τα σύνορα κράτους μέλους της Συμμαχίας.

«Ο στρατός εντόπισε και ανέσυρε ένα drone από τη Βαλτική Θάλασσα, κοντά στην παραλία του Ρουσινόβο, πλησίον του Γιαροσλάβιετς», έγραψε με ανάρτηση στο X ο Κάμις.

«Η αρχική εξέταση υποδεικνύει ότι πρόκειται για ρωσικό στρατιωτικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος», πρόσθεσε.

Χθες Κυριακή, ένα ρωσικό drone έπληξε επιβατική αμαξοστοιχία στα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία, λίγο αφότου ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και άλλοι Ευρωπαίοι διπλωμάτες είχαν χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη σιδηροδρομική γραμμή.

«Δικαιολογημένα τα ρωσικά πλήγματα»

Πάντως, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δικαιολόγησε σήμερα τα ρωσικά πλήγματα που εξαπολύθηκαν χθες στην Ουκρανία κοντά στα πολωνικά σύνορα, δηλώνοντας ότι εντάσσονται στις «αποστολές» των ενόπλων δυνάμεων του.

«Αφορά το ουκρανικό έδαφος. Οι στρατιωτικοί μας εκπληρώνουν τις αποστολές τους σε όλο το ουκρανικό έδαφος και θα συνεχίσουν να το κάνουν», δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ, απαντώντας σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου στη διάρκεια της ημερήσιας ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

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