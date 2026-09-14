Συναγερμός στην Πολωνία: Ο στρατός ανέσυρε ρωσικό drone από τη Βαλτική Θάλασσα
Η εξέλιξη έρχεται λίγες ώρες μετά την επίθεση ρωσικού drone σε επιβατική αμαξοστοιχία κοντά στα σύνορα Πολωνίας - Ουκρανίας
Οι χώρες της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με επανειλημμένες εισβολές μη επανδρωμένων αεροσκαφών, γεγονός που τροφοδοτεί φόβους ότι ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας μπορεί να επεκταθεί μέσα από τα σύνορα κράτους μέλους της Συμμαχίας.
«Ο στρατός εντόπισε και ανέσυρε ένα drone από τη Βαλτική Θάλασσα, κοντά στην παραλία του Ρουσινόβο, πλησίον του Γιαροσλάβιετς», έγραψε με ανάρτηση στο X ο Κάμις.
«Η αρχική εξέταση υποδεικνύει ότι πρόκειται για ρωσικό στρατιωτικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος», πρόσθεσε.
‼️W rejonie plaży w miejscowości Rusinowo koło Jarosławca wojsko zlokalizowało i podjęło z morza Bałtyckiego DRONA. Wstępne oględziny wskazują, że to bezzałogowiec wojskowy pochodzący z Rosji.
Na miejscu służby realizują czynności związane z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia i… — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) September 14, 2026
Χθες Κυριακή, ένα ρωσικό drone έπληξε επιβατική αμαξοστοιχία στα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία, λίγο αφότου ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και άλλοι Ευρωπαίοι διπλωμάτες είχαν χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη σιδηροδρομική γραμμή.
W rejonie plaży w miejscowości Rusinowo koło Jarosławca wojsko zlokalizowało i podjęło z Morza Bałtyckiego drona - poinformował minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.https://t.co/T2yQHxv9eZ— tvn24 (@tvn24) September 14, 2026
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«Δικαιολογημένα τα ρωσικά πλήγματα»
Πάντως, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δικαιολόγησε σήμερα τα ρωσικά πλήγματα που εξαπολύθηκαν χθες στην Ουκρανία κοντά στα πολωνικά σύνορα, δηλώνοντας ότι εντάσσονται στις «αποστολές» των ενόπλων δυνάμεων του.
«Αφορά το ουκρανικό έδαφος. Οι στρατιωτικοί μας εκπληρώνουν τις αποστολές τους σε όλο το ουκρανικό έδαφος και θα συνεχίσουν να το κάνουν», δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ, απαντώντας σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου στη διάρκεια της ημερήσιας ενημέρωσης των δημοσιογράφων.
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