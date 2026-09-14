«Είχαμε έτοιμο σχέδιο εξουδετέρωσης του μπιν Λάντεν πριν την 11η Σεπτεμβρίου, αλλά η CIA το ακύρωσε», αποκαλύπτει ο Κλίντον

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ αποκάλυψε ότι είχε εξουσιοδοτήσει τη CIA να εξουδετερώσει τον ηγέτη της Αλ Κάιντα - Ο Κλίντον θυμήθηκε επίσης τη στιγμή που, βλέποντας το δεύτερο αεροπλάνο να χτυπά τους Δίδυμους Πύργους, κατάλαβε αμέσως ποιος βρισκόταν πίσω από τις επιθέσεις