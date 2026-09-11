11η Σεπτεμβρίου, 25 χρόνια μετά: Η ημέρα που άλλαξε τον κόσμο και η πραγματικότητα που άφησε πίσω της

Η 11η Σεπτεμβρίου είναι το σημείο από το οποίο μπορεί κανείς να παρακολουθήσει την αλλαγή μιας ολόκληρης εποχής - Aπό τους Δίδυμους Πύργους στο Αφγανιστάν και το Ιράκ, από το Patriot Act και το Γκουαντάναμο στα drones, το ISIS και την άνοδο της Κίνας