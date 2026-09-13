Οι ΗΠΑ «έβγαλαν» κρυφά από την Βρετανία διπλωμάτη τους που φέρεται να κατηγορείται για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας

Έρευνα σε συσκευές του φέρεται να αποκάλυψε παράνομο υλικό – Αμερικανοί πεζοναύτες συμμετείχαν στην επιχείρηση και τον μετέφεραν στις ΗΠΑ, προκαλώντας αντιδράσεις





Η υπόθεση της φυγάδευσης έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη







Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλούνται τα δημοσιεύματα της Sun, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 25 Αυγούστου στο διαμέρισμα του διπλωμάτη στο Λονδίνο.



Μία ημέρα νωρίτερα, στις 24 Αυγούστου, ένα αμερικανικό αεροσκάφος Boeing 747 φέρεται να είχε πετάξει από το Σικάγο σε βάση της Βασιλικής Αεροπορίας στο Gloucestershire , όπου υπάρχει ισχυρή αμερικανική στρατιωτική παρουσία. Την επόμενη ημέρα το αεροσκάφος επέστρεψε στις







Βρετανικές πηγές υποστηρίζουν ότι ο διπλωμάτης μεταφέρθηκε σε αμερικανική στρατιωτική εγκατάσταση και στη συνέχεια εκτός Ηνωμένου Βασιλείου. Το γεγονός ότι η επιχείρηση φέρεται να πραγματοποιήθηκε χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των βρετανικών αρχών προκάλεσε αντιδράσεις από Βρετανούς πολιτικούς, οι οποίοι έθεσαν ζήτημα βρετανικής κυριαρχίας και δικαιοδοσίας.



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Πηγή από την κυβέρνηση της Βρετανίας δήλωσε ότι όλοι οι ξένοι



Από την πλευρά της, η πρεσβεία των



Σύμφωνα με νεότερη εκδοχή της αμερικανικής θέσης που μεταδόθηκε από η Sun, η πρεσβεία υποστήριξε ότι ενημέρωσε τις



Στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταφέρθηκε κάτω από άκρα μυστικότητα Αμερικανός διπλωμάτης που υπηρετούσε στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Λονδίνο, μετά από έρευνα κατά την οποία φέρεται να εντοπίστηκε υλικό παιδικής πορνογραφίας σε ηλεκτρονικές συσκευές του, σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής Sun Η υπόθεση της φυγάδευσης έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη Βρετανία , καθώς σύμφωνα με τα δημοσιεύματα η απομάκρυνση του διπλωμάτη έγινε στο πλαίσιο μυστικής επιχείρησης, με τη συμμετοχή Αμερικανών πεζοναυτών, χωρίς οι βρετανικές αρχές να έχουν ενημερωθεί εκ των προτέρων. διπλωμάτης , του οποίου η ταυτότητα ακόμα δεν έχει δημοσιοποιηθεί, φέρεται να βρισκόταν υπό έρευνα μετά από καταγγελίες ότι είχε λάβει παράνομο υλικό από τον αδελφό του, ο οποίος βρίσκεται στις ΗΠΑ και φέρεται να αποτελεί αντικείμενο ξεχωριστής έρευνας.Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλούνται τα δημοσιεύματα της Sun, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 25 Αυγούστου στο διαμέρισμα του διπλωμάτη στο Λονδίνο.Μία ημέρα νωρίτερα, στις 24 Αυγούστου, ένα αμερικανικό αεροσκάφος Boeing 747 φέρεται να είχε πετάξει από το Σικάγο σε βάση της Βασιλικής Αεροπορίας στο, όπου υπάρχει ισχυρή αμερικανική στρατιωτική παρουσία. Την επόμενη ημέρα το αεροσκάφος επέστρεψε στις ΗΠΑ , με προορισμό τη βάση Dover στο Ντέλαγουερ, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.Βρετανικές πηγές υποστηρίζουν ότι ο διπλωμάτης μεταφέρθηκε σε αμερικανική στρατιωτική εγκατάσταση και στη συνέχεια εκτός Ηνωμένου Βασιλείου. Το γεγονός ότι η επιχείρηση φέρεται να πραγματοποιήθηκε χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των βρετανικών αρχών προκάλεσε αντιδράσεις από Βρετανούς πολιτικούς, οι οποίοι έθεσαν ζήτημα βρετανικής κυριαρχίας και δικαιοδοσίας.Από την πλευρά του ο Βρετανός βουλευτής Μπεν Ομπέζι-Τζέκτι κατηγόρησε την αμερικανική κυβέρνηση ότι ουσιαστικά «προστατεύει παιδόφιλους», χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη την επιχείρηση Αμερικανών πεζοναυτών σε βρετανικό έδαφος και την απομάκρυνση του υπόπτου με αμερικανικά στρατιωτικά μέσα.Πηγή από την κυβέρνηση της Βρετανίας δήλωσε ότι όλοι οι ξένοι διπλωμάτες στο Ηνωμένο Βασίλειο οφείλουν να τηρούν τη βρετανική νομοθεσία, προσθέτοντας ότι η αμερικανική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και ως εκ τούτου δεν ήταν σκόπιμο να σχολιαστούν περαιτέρω οι λεπτομέρειες της υπόθεσης.Από την πλευρά της, η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Λονδίνο ανέφερε ότι γνωρίζει τις καταγγελίες σε βάρος ανθρώπου που υπηρετεί στην πρεσβεία και ότι η αμερικανική κυβέρνηση λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις καταγγελίες και απαιτεί από όλο το προσωπικό της να τηρεί τα υψηλότερα πρότυπα συμπεριφοράς.Σύμφωνα με νεότερη εκδοχή της αμερικανικής θέσης που μεταδόθηκε από η Sun, η πρεσβεία υποστήριξε ότι ενημέρωσε τις βρετανικές αρχές για την υπόθεση και ότι ο διπλωμάτης μεταφέρθηκε στις ΗΠΑ στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Αμερικανική διπλωματική πηγή υπερασπίστηκε την απόφαση για άμεση απομάκρυνσή του, υποστηρίζοντας ότι διαφορετικά η υπόθεση θα μπορούσε να καθυστερήσει για εβδομάδες ή ακόμη και μήνες λόγω των προβλεπόμενων διπλωματικών διαδικασιών.



Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα καθώς έρχεται λίγο πριν από προγραμματισμένη συνάντηση του Βρετανού πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.