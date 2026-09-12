Τραγωδία στη ΛΔ Κονγκό: 26 παιδιά νεκρά από φωτιά και ποδοπάτημα σε σχολείο, δείτε βίντεο

Η πυρκαγιά ξέσπασε ενώ γίνονταν μαθήματα - Τουλάχιστον 25 παιδιά τραυματίστηκαν μέσα στον πανικό





Η φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Πέμπτης, περίπου στις 09:00 τοπική ώρα - 10:00 ώρα Ελλάδας, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, σε πυκνοκατοικημένη περιοχή της Μπουκάβου.







Πολλά από τα θύματα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, πέθαναν από ασφυξία, ενώ άλλοι μαθητές τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν.



Η UNICEF ανακοίνωσε ότι η πυρκαγιά έπληξε σπίτια και δύο σχολεία, τα Furaha και Ujamaa, επιβεβαιώνοντας τουλάχιστον 26 νεκρά παιδιά και 25 τραυματίες.







Τριήμερο πένθος ανακοίνωσε το M23 Το M23, το ένοπλο κίνημα που ελέγχει την Μπουκάβου, κήρυξε τριήμερο πένθος και ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας για να εξακριβωθούν τα αίτια της τραγωδίας.



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Η κηδεία των θυμάτων αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα στην Μπουκάβου, παρουσία εκπροσώπων των de facto αρχών του M23.







Τουλάχιστον 26 παιδιά έχασαν τη ζωή τους στην Μπουκάβου, στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό , όταν πυρκαγιά προκάλεσε πανικό και φονικό ποδοπάτημα την ώρα που οι μαθητές βρίσκονταν στις τάξεις τους. Η UNICEF επιβεβαίωσε τον βαρύ απολογισμό, αναφέροντας ότι ακόμη τουλάχιστον 25 παιδιά τραυματίστηκαν.Η φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Πέμπτης, περίπου στις 09:00 τοπική ώρα - 10:00 ώρα Ελλάδας, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, σε πυκνοκατοικημένη περιοχή της Μπουκάβου.Εκείνη την ώρα τα παιδιά βρίσκονταν στο σχολείο και έκαναν μάθημα. Καθώς οι φλόγες εξαπλώνονταν, επικράτησε πανικός, με τους μαθητές να προσπαθούν να εγκαταλείψουν τα κτίρια και να δημιουργείται ποδοπάτημα.Πολλά από τα θύματα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, πέθαναν από ασφυξία, ενώ άλλοι μαθητές τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν.Η UNICEF ανακοίνωσε ότι η πυρκαγιά έπληξε σπίτια και δύο σχολεία, τα Furaha και Ujamaa, επιβεβαιώνοντας τουλάχιστον 26 νεκρά παιδιά και 25 τραυματίες.Το M23, το ένοπλο κίνημα που ελέγχει την Μπουκάβου, κήρυξε τριήμερο πένθος και ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας για να εξακριβωθούν τα αίτια της τραγωδίας.Σύμφωνα με τον απολογισμό που ανακοίνωσε το κίνημα, μεταξύ των 26 παιδιών που έχασαν τη ζωή τους βρίσκονται 20 κορίτσια και έξι αγόρια.Η κηδεία των θυμάτων αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα στην Μπουκάβου, παρουσία εκπροσώπων των de facto αρχών του M23.

Στάχτη σπίτια σε πυκνοκατοικημένη πλαγιά Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε σε μια περιοχή με ιδιαίτερα πυκνή δόμηση, πάνω σε πλαγιά λόφου, αφήνοντας πίσω της καμένα σπίτια και εκτεταμένες καταστροφές.



Η Μπουκάβου βρίσκεται στις όχθες της λίμνης Κίβου και μεγάλο μέρος της κατοικίας της πόλης αποτελείται από ξύλινες κατασκευές, πολλές από τις οποίες έχουν χτιστεί στις πλαγιές των λόφων. Οι συνθήκες αυτές έχουν ως αποτέλεσμα οι πυρκαγιές να εξαπλώνονται με μεγάλη ταχύτητα και να προκαλούν συχνά ανθρώπινες απώλειες.







Τον Οκτώβριο του 2025, άλλη πυρκαγιά στην πρωτεύουσα της επαρχίας Νότιο Κίβου είχε στοιχίσει τη ζωή σε 14 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων 12 παιδιά.





Μια πόλη στη δίνη του πολέμου Η Μπουκάβου, πρωτεύουσα της επαρχίας Νότιο Κίβου, βρίσκεται από τον Φεβρουάριο του 2025 υπό τον έλεγχο του M23, του ένοπλου κινήματος που υποστηρίζεται από τη Ρουάντα.



Μετά την επανεμφάνισή του, το M23 κατέλαβε μεγάλες εκτάσεις στην ανατολική ΛΔ Κονγκό και εγκαθίδρυσε παράλληλη διοίκηση στις περιοχές που ελέγχει.



Η νέα τραγωδία προκάλεσε έντονη συγκίνηση σε μια χώρα που παραμένει ουσιαστικά διαιρεμένη από τον πολυετή πόλεμο μεταξύ της κυβέρνησης στην Κινσάσα και του M23, με εκατομμύρια πολίτες να ζουν σε συνθήκες διαρκούς ανασφάλειας.



Η UNICEF ανακοίνωσε ότι παρέχει ψυχοκοινωνική υποστήριξη στα παιδιά και στις οικογένειες που επλήγησαν, ενώ 11 παιδιά που είχαν χωριστεί από τους γονείς τους μετά την πυρκαγιά επανενώθηκαν με τις οικογένειές τους.