Τουλάχιστον 14 νεκροί σε έκρηξη σε αποθήκη όπλων στην Ιντλίμπ της Συρίας
ΚΟΣΜΟΣ
Συρία Έκρηξη

Τουλάχιστον 14 νεκροί σε έκρηξη σε αποθήκη όπλων στην Ιντλίμπ της Συρίας

Οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει τι προκάλεσε την αρχική έκρηξη

Τουλάχιστον 14 νεκροί σε έκρηξη σε αποθήκη όπλων στην Ιντλίμπ της Συρίας
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Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν σήμερα σε έκρηξη που σημειώθηκε σε μια προσωρινή τοποθεσία που χρησιμοποιείται για αποθήκευση όπλων και άλλων οπλικών συστημάτων που είχαν απομείνει από τον εμφύλιο πόλεμο στη Συρία, κοντά στη συριακή πόλη Σαρμάντα στην επαρχία Ιντλίμπ, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Το υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι τα όπλα αποθηκεύονταν στον χώρο αυτό πριν μεταφερθούν αλλού και ότι μέλη του προσωπικού του χώρου είναι μεταξύ των τραυματιών.

Ομάδες Πολιτικής Προστασίας και της πυροσβεστικής αναπτύχθηκαν στο σημείο, αλλά διαδοχικές εκρήξεις εμπόδισαν τις προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς καθώς πυκνός καπνός υψωνόταν από τον χώρο για ώρες.



Οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει τι προκάλεσε την αρχική έκρηξη.

Ένα όχημα που μετέφερε πυρομαχικά εξερράγη στο Μπίνις, επίσης στην επαρχία Ιντλίμπ, την 1η Σεπτεμβρίου, σκοτώνοντας πέντε ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους, σύμφωνα με τα συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης.
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