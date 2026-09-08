Γαλλιά, Βρετανία και Καναδάς προειδοποιούν: Η επέκταση των ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη απειλεί τη λύση των δυο κρατών
ΚΟΣΜΟΣ
Δυτική Όχθη Ισραήλ Καναδάς Γαλλία Βρετανία Εμανουέλ Μακρόν έποικοι

Γαλλιά, Βρετανία και Καναδάς προειδοποιούν: Η επέκταση των ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη απειλεί τη λύση των δυο κρατών

Μακρόν, Μπέρναμ και Κάρνεϊ σε κοινή ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι οι χώρες τους θα απαγορεύσουν την εισαγωγή προϊόντων από τους οικισμούς αυτούς και θα εφαρμόσουν στοχευμένες κυρώσεις εναντίον τους

Γαλλιά, Βρετανία και Καναδάς προειδοποιούν: Η επέκταση των ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη απειλεί τη λύση των δυο κρατών
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«Η συστηματική επέκταση των (ισραηλινών) οικισμών στη Δυτική Όχθη» και η «σημαντική αύξηση της βίας των εποίκων» συνιστούν «άμεση και επείγουσα απειλή» για τη λύση των δύο κρατών στο Μεσανατολικό, προειδοποίησαν σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, και οι πρωθυπουργοί της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, και του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, σε κοινή ανακοίνωσή τους.

Επαναλαμβάνοντας ότι οι τρεις χώρες θα απαγορεύσουν «την εισαγωγή προϊόντων» από τους οικισμούς αυτούς και θα εφαρμόσουν στοχευμένες κυρώσεις εναντίον τους, όπως ανακοίνωσαν νωρίτερα, οι τρεις ηγέτες έκαναν λόγο για «μια νέα καμπή» στην προσέγγισή τους «για την προστασία της λύσης των δύο κρατών».

Ο πρόεδρος της Γαλλίας και οι δύο πρωθυπουργοί ανακοίνωσαν επίσης ότι θα συμπροεδρεύσουν αυτόν τον μήνα σε μια σύνοδο, στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, για το θέμα αυτό.

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