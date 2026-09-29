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Γαλλία: Οι μαθητικές διαμαρτυρίες και η απεργία των δημόσιων υπαλλήλων αυξάνουν την πίεση στον Μακρόν
Γαλλία: Οι μαθητικές διαμαρτυρίες και η απεργία των δημόσιων υπαλλήλων αυξάνουν την πίεση στον Μακρόν
«Πυροτεχνήματα, φωτιές, βία κοντά σε λύκεια, τίποτα δεν δικαιολογεί να τίθενται σε κίνδυνο μαθητές, προσωπικό ή αστυνομικοί», έγραψε ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί
Οι δημόσιοι υπάλληλοι απεργούν σήμερα στη Γαλλία και μαθητές λυκείων απέκλεισαν τις εισόδους σχολείων σε ένδειξη δυσαρέσκειας με τις προβλεπόμενες περικοπές στον κρατικό προϋπολογισμό πριν από τις προεδρικές εκλογές της ερχόμενης χρονιάς.
Επτά μήνες πριν από τις εκλογές και μόλις δύο ημέρες προτού η κυβέρνηση παρουσιάσει το προσχέδιο προϋπολογισμού του 2027, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν σταθερά μείωση της δημοφιλίας της κεντροδεξιάς κυβέρνησης και του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.
Δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία ακόμη για το πόσοι εκπαιδευτικοί και άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι απεργούν. Περιορισμένης έκτασης διαταραχή αναφέρθηκε σε μέσα δημόσιας μεταφοράς το πρωί. Οι υγειονομικοί αναμένεται να συμεττάσχουν σε 170 συγκεντρώσεις που θα πραγματοποιηθούν σε όλη τη χώρα αργότερα στη δάρκεια της ημέρας.
Οι μαθητικές διαμαρτυρίες αποκτούν ορμή τις τελευταίες ημέρες.
Εικόνες που μετέδωσε η τηλεόραση δείχνουν κάδους απορριμμάτων στις φλόγες έξω από ένα λύκειο στη Λιλ σήμερα. Η εφημερίδα Le Progrès έκανε λόγο για συγκρούσεις ανάμεσα στην αστυνομία και μαθητές έξω από σχολείο στη Λυών. Ένταση σημειώθηκε επίσης έξω απ;o σχολεία στη Νίκαια.
Έως και μία στις δέκα εισόδους σχολείων έχουν αποκλειστεί στο Παρίσι, σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ.
Πανό που γράφει «Έκρηξη Μακρόν» φαινόταν μπροστά από την είσοδο του σχολείου Arago στο Παρίσι, όπου μαθητές, ορισμένοι με καλυμμένα τα πρόσωπα, κάθονταν ή στέκονταν πάνω σε κάδους απορριμμάτων αποκλείοντας την είσοδο. Ένα μεγάλο πανό μπροστά από το σχολείο Helene-Boucher έγραφε: «Λιγότεροι αστυνομικοί, Περισσότερα χρήματα».
«Θέλουμε λιγότερη αστυνομία επειδή πιστεύουμε ότι υπάρχει πολλή αστυνομική καταστολή, τόσο εναντίον των κινημάτων των μαθητών λυκείου όσο και γενικότερα κοινωνικών κινημάτων», δήλωσε ο Μελ Μπρετόν, τελειόφοιτος στο σχολείο Helene-Boucher.
Επτά μήνες πριν από τις εκλογές και μόλις δύο ημέρες προτού η κυβέρνηση παρουσιάσει το προσχέδιο προϋπολογισμού του 2027, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν σταθερά μείωση της δημοφιλίας της κεντροδεξιάς κυβέρνησης και του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.
Δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία ακόμη για το πόσοι εκπαιδευτικοί και άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι απεργούν. Περιορισμένης έκτασης διαταραχή αναφέρθηκε σε μέσα δημόσιας μεταφοράς το πρωί. Οι υγειονομικοί αναμένεται να συμεττάσχουν σε 170 συγκεντρώσεις που θα πραγματοποιηθούν σε όλη τη χώρα αργότερα στη δάρκεια της ημέρας.
🇫🇷 | Francia: Bloqueos de institutos y enfrentamientos con la policía se extendieron por París, Marsella y Lille. El movimiento estudiantil se sumó a la huelga del sector público, dejando más de 160 detenidos y decenas de heridos.— Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) September 29, 2026
pic.twitter.com/PR0wwdJXwT
Οι μαθητικές διαμαρτυρίες αποκτούν ορμή τις τελευταίες ημέρες.
Εικόνες που μετέδωσε η τηλεόραση δείχνουν κάδους απορριμμάτων στις φλόγες έξω από ένα λύκειο στη Λιλ σήμερα. Η εφημερίδα Le Progrès έκανε λόγο για συγκρούσεις ανάμεσα στην αστυνομία και μαθητές έξω από σχολείο στη Λυών. Ένταση σημειώθηκε επίσης έξω απ;o σχολεία στη Νίκαια.
Έως και μία στις δέκα εισόδους σχολείων έχουν αποκλειστεί στο Παρίσι, σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ.
Πανό που γράφει «Έκρηξη Μακρόν» φαινόταν μπροστά από την είσοδο του σχολείου Arago στο Παρίσι, όπου μαθητές, ορισμένοι με καλυμμένα τα πρόσωπα, κάθονταν ή στέκονταν πάνω σε κάδους απορριμμάτων αποκλείοντας την είσοδο. Ένα μεγάλο πανό μπροστά από το σχολείο Helene-Boucher έγραφε: «Λιγότεροι αστυνομικοί, Περισσότερα χρήματα».
«Θέλουμε λιγότερη αστυνομία επειδή πιστεύουμε ότι υπάρχει πολλή αστυνομική καταστολή, τόσο εναντίον των κινημάτων των μαθητών λυκείου όσο και γενικότερα κοινωνικών κινημάτων», δήλωσε ο Μελ Μπρετόν, τελειόφοιτος στο σχολείο Helene-Boucher.
«Πιστεύουμε πως αυτό είναι πραγματικό πρόβλημα, ιδιαίτερα όταν υπάρχει τόση υποχρηματοδότηση... εδώ στο σχολείο μας και στο εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα ευρύτερα».
Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί καταδίκασε στο X τις διαμαρτυρίες σε λύκεια χθες Δευτέρα χαρακτηρίζοντάς τες ανεύθυνες: «Πυροτεχνήματα, φωτιές, βία κοντά σε λύκεια. Τίποτα δεν δικαιολογεί να τίθενται σε κίνδυνο μαθητές, προσωπικό ή αστυνομικοί».
Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι οι «δυσκολίες στα λύκεια πρέπει να ακουστούν και να αντιμετωπιστούν«».
Ο Λεκορνί δήλωσε αυτό τον μήνα ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει περικοπές 54 δισεκατομμυρίων ευρώ, εξοργίζοντας πιθανόν περισσότερο τους εργαζόμενους σε διάφορους τομείς που διαμαρτυρήθηκαν τις προηγούμενες εβδομάδες για θέματα όπως οι μισθοί και τιμές των καυσίμων.
Εκπαιδευτικοί, πυροσβέστες και άλλες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων διεκδικούν καλύτερες συνθήκες εργασίας και ζητούν αυξήσεις μισθών. Οι Γάλλοι εκπαιδευτικοί αμείβονται λιγότερο κατά μέσο όρο από συναδέλφους τους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Οι επαγγελματίες, πυροσβέστες, η έλλειψη πόρων των οποίων αναδείχθηκε στη διάρκεια των τεράστιων πυρκαγιών του καλοκαιριού, περιλαμβάνονται σε εκείνους που αναμένεται να λάβουν μέρος σε διαδηλώσεις και πορείες στη διάρκεια της ημέρας.
Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της Γαλλίας προειδοποίησε για διαταραχή στις πτήσεις σε ορισμένα αεροδρόμια.
Η κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει μέτρα για να βοηθήσει τα νοικοκυριά να αντεπεξέλθουν με την εκτόξευση των τιμών της ενέργειας λόγω του πολέμου με το Ιράν, αλλά δεν κατάφερε να κατευνάσει τη δυσαρέσκεια με τον Μακρόν και την κυβέρνησή του.
Η επικεφαλής του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού Μαρίν Λεπέν και ο ηγέτης της ριζοσπαστικής αριστεράς Ανυπόταχτη Γαλλία Ζαν-Λικ Μελανσόν είναι πιθανόν να αναμετρηθούν στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, με τη Λεπέν να έχει περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.
Οι μαθητές λυκείων μπορεί να συμμετάσχουν στις συγκεντρώσεις των υγειονομικών, δήλωσε η ηγέτης του συνδικάτου CGT Σοφί Μπινέ.
«Φέτος το καλοκαίρι, ποιος ήταν στην πρώτη γραμμή; Δεν ήταν οι δισεκατομμυριούχοι, τα μεγάλα αφεντικά ή οι μέτοχοι. Ήταν οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι εργαζόμενοι. Και πώς τους λένε ευχαριστώ; Μειώνοντας τους μισθούς τους; Άρα η οργή είναι τεράστια», είπε στο BFMTV.
Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί καταδίκασε στο X τις διαμαρτυρίες σε λύκεια χθες Δευτέρα χαρακτηρίζοντάς τες ανεύθυνες: «Πυροτεχνήματα, φωτιές, βία κοντά σε λύκεια. Τίποτα δεν δικαιολογεί να τίθενται σε κίνδυνο μαθητές, προσωπικό ή αστυνομικοί».
Tirs de mortiers, incendies, violences aux abords des lycées : rien ne justifie de mettre en danger des élèves, des personnels ou des policiers.— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) September 28, 2026
Dans ce contexte, des élus de La France insoumise appellent à étendre le mouvement. Cette surenchère est irresponsable. Le devoir d’un…
Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι οι «δυσκολίες στα λύκεια πρέπει να ακουστούν και να αντιμετωπιστούν«».
Δημοσιονομικές περικοπέςΗ οικονομία της Γαλλίας θα αναπτυχθεί με ποσοστό μικρότερο του αναμενόμενου φέτος, κάτι που θα περιπλέξει την προσπάθεια της κυβέρνησης μειοψηφίας να περάσει τον προϋπολογισμό του 2027, καθώς προσπαθεί να θέσει όριο στις δημόσιες δαπάνες και να αποτρέψει τον εκτροχιασμό του δημοσιονομικού ελλείμματος.
Ο Λεκορνί δήλωσε αυτό τον μήνα ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει περικοπές 54 δισεκατομμυρίων ευρώ, εξοργίζοντας πιθανόν περισσότερο τους εργαζόμενους σε διάφορους τομείς που διαμαρτυρήθηκαν τις προηγούμενες εβδομάδες για θέματα όπως οι μισθοί και τιμές των καυσίμων.
Εκπαιδευτικοί, πυροσβέστες και άλλες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων διεκδικούν καλύτερες συνθήκες εργασίας και ζητούν αυξήσεις μισθών. Οι Γάλλοι εκπαιδευτικοί αμείβονται λιγότερο κατά μέσο όρο από συναδέλφους τους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Οι επαγγελματίες, πυροσβέστες, η έλλειψη πόρων των οποίων αναδείχθηκε στη διάρκεια των τεράστιων πυρκαγιών του καλοκαιριού, περιλαμβάνονται σε εκείνους που αναμένεται να λάβουν μέρος σε διαδηλώσεις και πορείες στη διάρκεια της ημέρας.
Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της Γαλλίας προειδοποίησε για διαταραχή στις πτήσεις σε ορισμένα αεροδρόμια.
Η κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει μέτρα για να βοηθήσει τα νοικοκυριά να αντεπεξέλθουν με την εκτόξευση των τιμών της ενέργειας λόγω του πολέμου με το Ιράν, αλλά δεν κατάφερε να κατευνάσει τη δυσαρέσκεια με τον Μακρόν και την κυβέρνησή του.
Η επικεφαλής του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού Μαρίν Λεπέν και ο ηγέτης της ριζοσπαστικής αριστεράς Ανυπόταχτη Γαλλία Ζαν-Λικ Μελανσόν είναι πιθανόν να αναμετρηθούν στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, με τη Λεπέν να έχει περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.
Οι μαθητές λυκείων μπορεί να συμμετάσχουν στις συγκεντρώσεις των υγειονομικών, δήλωσε η ηγέτης του συνδικάτου CGT Σοφί Μπινέ.
«Φέτος το καλοκαίρι, ποιος ήταν στην πρώτη γραμμή; Δεν ήταν οι δισεκατομμυριούχοι, τα μεγάλα αφεντικά ή οι μέτοχοι. Ήταν οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι εργαζόμενοι. Και πώς τους λένε ευχαριστώ; Μειώνοντας τους μισθούς τους; Άρα η οργή είναι τεράστια», είπε στο BFMTV.
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