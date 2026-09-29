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Φρικτό δυστύχημα στο μετρό της Νέας Υόρκης: Πιάστηκε το σακίδιό του στην πόρτα, έπεσε στις γραμμές και σκοτώθηκε
Φρικτό δυστύχημα στο μετρό της Νέας Υόρκης: Πιάστηκε το σακίδιό του στην πόρτα, έπεσε στις γραμμές και σκοτώθηκε
Σύρθηκε από το τρένο και τελικά έπεσε ανάμεσα στα βαγόνια και πάνω στις ράγες - Το δυστύχημα έγινε σε ώρα αιχμής
Επιβάτης μετρό στη Νέα Υόρκη έχασε τη ζωή του όταν το σακίδιό του πιάστηκε στην πόρτα του βαγονιού και έπεσε στις σιδηροδρομικές γραμμές.
Ο άνδρας έβγαινε από το τρένο με κατεύθυνση προς τα βόρεια της πόλης, στο σταθμό της οδού Utica στο Μπρούκλιν όταν, σύμφωνα με μάρτυρες, η τσάντα του πιάστηκε στις πόρτες καθώς το τρένο άρχιζε να απομακρύνεται, όπως αναφέρει η New York Post.
Σύμφωνα με την αστυνομία, σύρθηκε από το τρένο και τελικά έπεσε ανάμεσα στα βαγόνια και πάνω στις ράγες. Διασώστες που έφτασαν στον σταθμό του μετρό διαπίστωσαν τον θάνατο του άνδρα.
Δεν υπάρχει υποψία εγκληματικής ενέργειας, σύμφωνα με την αστυνομία. Μέχρι την Τρίτη το πρωί, η ταυτότητα του άνδρα δεν είχε ακόμη εξακριβωθεί.
Φωτογραφία αρχείου/Reuters
Ο άνδρας έβγαινε από το τρένο με κατεύθυνση προς τα βόρεια της πόλης, στο σταθμό της οδού Utica στο Μπρούκλιν όταν, σύμφωνα με μάρτυρες, η τσάντα του πιάστηκε στις πόρτες καθώς το τρένο άρχιζε να απομακρύνεται, όπως αναφέρει η New York Post.
Σύμφωνα με την αστυνομία, σύρθηκε από το τρένο και τελικά έπεσε ανάμεσα στα βαγόνια και πάνω στις ράγες. Διασώστες που έφτασαν στον σταθμό του μετρό διαπίστωσαν τον θάνατο του άνδρα.
Δεν υπάρχει υποψία εγκληματικής ενέργειας, σύμφωνα με την αστυνομία. Μέχρι την Τρίτη το πρωί, η ταυτότητα του άνδρα δεν είχε ακόμη εξακριβωθεί.
Φωτογραφία αρχείου/Reuters
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