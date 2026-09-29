Τρίτη σερί άνοδος στο Χρηματιστήριο με νέα ρεκόρ για τις τράπεζες
Τρίτη σερί άνοδος στο Χρηματιστήριο με νέα ρεκόρ για τις τράπεζες
Αν και «μάζεψε» τα ενδοσυνεδριακά του κέρδη, ο Γενικός Δείκτης διατηρήθηκε σε θετική τροχιά και πλησίασε περαιτέρω τη φετινή κορυφή των 2.726 μονάδων - Σε νέο υψηλό 11 ετών η Eurobank
Έστω και με δυσκολία, το Χρηματιστήριο Αθηνών κατάφερε να διατηρηθεί σε ανοδική ρότα για τρίτη συνεχόμενη μέρα. Οι αγοραστές επικράτησαν οριακά, παρόλο που είχαν οδηγήσει νωρίτερα τον Γενικό Δείκτη κοντά στις φετινές κορυφές του (2.726,49 μονάδες).
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (29/9) ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 2,08 μονάδες ή +0,08% και έκλεισε στις 2.709,91 μονάδες. Σε περίπου 31 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.694,65 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.725,35 μονάδες. Κέρδη +1,22% σημειώνει το ΧΑ εντός του Σεπτεμβρίου, με άλλη μία συνεδρίαση να απομένει για να ολοκληρωθεί ο μήνας. Μάλιστα, σε περίπτωση που διατηρηθεί αύριο πάνω από τις 2.677,26 μονάδες, θα πρόκειται για την έκτη συνεχόμενη μηνιαία άνοδο. Στο +27,78% διαμορφώνεται η φετινή απόδοση.
Οι τράπεζες πρωταγωνίστησαν για ακόμη μία μέρα, με τον τραπεζικό δείκτη να αγγίζει τις 3.300 μονάδες, κλείνοντας σε νέο υψηλό 11 ετών. Η Eurobank έπιασε νέο ρεκόρ 11ετίας και προσέγγισε τα 5 ευρώ για πρώτη φορά από τον Αύγουστο του 2015. Η Εθνική, αν και έφτασε μία ανάσα από τα 18 ευρώ (νέο υψηλό 11 ετών – Νοέμβριος 2015), στο τέλος διόρθωσε και έκλεισε με ήπια πτώση. Όσο για την Τράπεζα Πειραιώς, αν και ενδοσυνεδριακά έφτασε πολύ κοντά στο ρεκόρ 5ετίας (Μάρτιος 2021) των 11 ευρώ, τελικά έκλεισε κάτω από τις φετινές κορυφές των 10,8 ευρώ. Παράλληλα, η Alpha Bank μείωσε περαιτέρω την απόσταση από το υψηλό έτους των 4,9 ευρώ.
Η υπέρβαση του ψυχολογικού ορίου των 2.700 μονάδων έχει βελτιώσει αισθητά τη βραχυπρόθεσμη τεχνική εικόνα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να παραμένει κοντά στα υψηλά έτους. Η χθεσινή συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον, με τον ΓΔ να επιστρέφει πάνω από τις 2.700 μονάδες για πρώτη φορά σε ενδοσυνεδριακό επίπεδο από τις 17 Σεπτεμβρίου. Σε επίπεδο κλεισίματος, είχε να βρεθεί πάνω από το συγκεκριμένο όριο από τις 11 Σεπτεμβρίου, όταν είχε ολοκληρώσει εκείνη τη συνεδρίαση στις 2.726,49 μονάδες, επίπεδο που αποτελεί και υψηλό έτους.
Παράλληλα, ο ΓΔ βρίσκεται κοντά στο να πετύχει την έκτη διαδοχική μηνιαία άνοδο. Για να διατηρηθεί το θετικό σερί, αρκεί ο Σεπτέμβριος να ολοκληρωθεί πάνω από τις 2.677,26 μονάδες, δηλαδή την τιμή στην οποία έκλεισε ο Αύγουστος. Σε περίπτωση νέας ανοδικής διάσπασης, ο επόμενος σημαντικός σταθμός εντοπίζεται στις 2.781,13 μονάδες, δηλαδή στο αμέσως επόμενο καλύτερο κλείσιμο, που είχε καταγραφεί 17 χρόνια πίσω και συγκεκριμένα στις 26 Οκτωβρίου 2009.
Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις τελευταίες ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων, καθώς αύριο εκπνέει η προθεσμία για τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων του α’ εξαμήνου. Οι εισηγμένες μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης βρίσκονται στο επίκεντρο, καθώς ολοκληρώνουν τον κύκλο ενημέρωσης της αγοράς για την πορεία των οικονομικών τους μεγεθών.
Σήμερα (29/9) ανακοινώνουν αποτελέσματα οι ακόλουθες εισηγμένες: ΟΛΠ, Intracom Holdings, Real Consulting, Mevaco, CNL Capital, Elinoil, Intertech, Μινέρβα, ΟΝΥΞ Τουριστική, Centric Συμμετοχών, Revoil, Εκτέρ, Orilina Properties, Δάιος Πλαστικά, Interwood-Ξυλεμπορία.
Την Τετάρτη (30/9) ολοκληρώνεται η προθεσμία, με τις εξής εταιρείες να προχωρούν σε ανακοινώσεις: Prodea, Τεχνική Ολυμπιακή, Yalco, Παΐρης, Έλαστρον, Βογιατζόγλου, Σωληνουργεία Τζιρακιάν, Ν. Λεβεντέρης, SunriseMezz, Μπλε Κέδρος, Ιατρικό Αθηνών, Εριουργία Τρία Άλφα, Galaxy Cosmos Mezz, Προοδευτική, Μουζάκης, Λάμψα, Mermeren Kombinat, Space Hellas, Medicon, Phoenix Vega Mezz, ΕΛΒΕ, Moda Bagno, Ικτίνος, Unibios, Αγροτικός Οίκος Σπύρου, Αττικές Εκδόσεις, Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου, Μπήτρος Συμμετοχική, Αφοί Χ. Κορδέλλου, AVE, Κυλινδρόμυλοι Κ. Σαραντόπουλος, Attica Group, Δομική Κρήτης.
Πηγή: www.newmoney.gr
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (29/9) ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 2,08 μονάδες ή +0,08% και έκλεισε στις 2.709,91 μονάδες. Σε περίπου 31 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.694,65 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.725,35 μονάδες. Κέρδη +1,22% σημειώνει το ΧΑ εντός του Σεπτεμβρίου, με άλλη μία συνεδρίαση να απομένει για να ολοκληρωθεί ο μήνας. Μάλιστα, σε περίπτωση που διατηρηθεί αύριο πάνω από τις 2.677,26 μονάδες, θα πρόκειται για την έκτη συνεχόμενη μηνιαία άνοδο. Στο +27,78% διαμορφώνεται η φετινή απόδοση.
Οι τράπεζες πρωταγωνίστησαν για ακόμη μία μέρα, με τον τραπεζικό δείκτη να αγγίζει τις 3.300 μονάδες, κλείνοντας σε νέο υψηλό 11 ετών. Η Eurobank έπιασε νέο ρεκόρ 11ετίας και προσέγγισε τα 5 ευρώ για πρώτη φορά από τον Αύγουστο του 2015. Η Εθνική, αν και έφτασε μία ανάσα από τα 18 ευρώ (νέο υψηλό 11 ετών – Νοέμβριος 2015), στο τέλος διόρθωσε και έκλεισε με ήπια πτώση. Όσο για την Τράπεζα Πειραιώς, αν και ενδοσυνεδριακά έφτασε πολύ κοντά στο ρεκόρ 5ετίας (Μάρτιος 2021) των 11 ευρώ, τελικά έκλεισε κάτω από τις φετινές κορυφές των 10,8 ευρώ. Παράλληλα, η Alpha Bank μείωσε περαιτέρω την απόσταση από το υψηλό έτους των 4,9 ευρώ.
Βαρίδι οι διεθνείς αγορές – Πέφτει η αυλαία για τα αποτελέσματα α’ εξαμήνουΗ παραμονή των τιμών του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα, αλλά και η άνοδος των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων, συνεχίζουν να επιβαρύνουν το επενδυτικό κλίμα, περιορίζοντας τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου. Η εικόνα στις ξένες αγορές δεν αφήνει ανεπηρέαστους τους επενδυτές στο Χ.Α., οδηγώντας σε κάποιες κινήσεις αποκόμισης κερδών μετά το πρόσφατο ανοδικό σερί. Ωστόσο, η συνέχιση των επιλεκτικών τοποθετήσεων, κυρίως σε μετοχές με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, περιορίζει τις πιέσεις.
Η υπέρβαση του ψυχολογικού ορίου των 2.700 μονάδων έχει βελτιώσει αισθητά τη βραχυπρόθεσμη τεχνική εικόνα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να παραμένει κοντά στα υψηλά έτους. Η χθεσινή συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον, με τον ΓΔ να επιστρέφει πάνω από τις 2.700 μονάδες για πρώτη φορά σε ενδοσυνεδριακό επίπεδο από τις 17 Σεπτεμβρίου. Σε επίπεδο κλεισίματος, είχε να βρεθεί πάνω από το συγκεκριμένο όριο από τις 11 Σεπτεμβρίου, όταν είχε ολοκληρώσει εκείνη τη συνεδρίαση στις 2.726,49 μονάδες, επίπεδο που αποτελεί και υψηλό έτους.
Παράλληλα, ο ΓΔ βρίσκεται κοντά στο να πετύχει την έκτη διαδοχική μηνιαία άνοδο. Για να διατηρηθεί το θετικό σερί, αρκεί ο Σεπτέμβριος να ολοκληρωθεί πάνω από τις 2.677,26 μονάδες, δηλαδή την τιμή στην οποία έκλεισε ο Αύγουστος. Σε περίπτωση νέας ανοδικής διάσπασης, ο επόμενος σημαντικός σταθμός εντοπίζεται στις 2.781,13 μονάδες, δηλαδή στο αμέσως επόμενο καλύτερο κλείσιμο, που είχε καταγραφεί 17 χρόνια πίσω και συγκεκριμένα στις 26 Οκτωβρίου 2009.
Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις τελευταίες ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων, καθώς αύριο εκπνέει η προθεσμία για τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων του α’ εξαμήνου. Οι εισηγμένες μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης βρίσκονται στο επίκεντρο, καθώς ολοκληρώνουν τον κύκλο ενημέρωσης της αγοράς για την πορεία των οικονομικών τους μεγεθών.
Σήμερα (29/9) ανακοινώνουν αποτελέσματα οι ακόλουθες εισηγμένες: ΟΛΠ, Intracom Holdings, Real Consulting, Mevaco, CNL Capital, Elinoil, Intertech, Μινέρβα, ΟΝΥΞ Τουριστική, Centric Συμμετοχών, Revoil, Εκτέρ, Orilina Properties, Δάιος Πλαστικά, Interwood-Ξυλεμπορία.
Την Τετάρτη (30/9) ολοκληρώνεται η προθεσμία, με τις εξής εταιρείες να προχωρούν σε ανακοινώσεις: Prodea, Τεχνική Ολυμπιακή, Yalco, Παΐρης, Έλαστρον, Βογιατζόγλου, Σωληνουργεία Τζιρακιάν, Ν. Λεβεντέρης, SunriseMezz, Μπλε Κέδρος, Ιατρικό Αθηνών, Εριουργία Τρία Άλφα, Galaxy Cosmos Mezz, Προοδευτική, Μουζάκης, Λάμψα, Mermeren Kombinat, Space Hellas, Medicon, Phoenix Vega Mezz, ΕΛΒΕ, Moda Bagno, Ικτίνος, Unibios, Αγροτικός Οίκος Σπύρου, Αττικές Εκδόσεις, Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου, Μπήτρος Συμμετοχική, Αφοί Χ. Κορδέλλου, AVE, Κυλινδρόμυλοι Κ. Σαραντόπουλος, Attica Group, Δομική Κρήτης.
Πηγή: www.newmoney.gr
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