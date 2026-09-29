Τρίτη σερί άνοδος στο Χρηματιστήριο με νέα ρεκόρ για τις τράπεζες

Αν και «μάζεψε» τα ενδοσυνεδριακά του κέρδη, ο Γενικός Δείκτης διατηρήθηκε σε θετική τροχιά και πλησίασε περαιτέρω τη φετινή κορυφή των 2.726 μονάδων - Σε νέο υψηλό 11 ετών η Eurobank