Το Άνακ Κρακατόα βρυχάται ξανά στην Ινδονησία: Χάος με τις ακυρώσεις πτήσεων, 270.000 επιβάτες εγκλωβισμένοι
Επτά αεροδρόμια, ανάμεσά τους το κυριότερο στην Τζακάρτα, παρατείνουν το κλείσιμό τους εξαιτίας ηφαιστειακής έκρηξης
Εξαιτίας «της αύξησης της εκρηκτικής δραστηριότητας στο όρος Άνακ Κρακατόα, οι πτήσεις σε πολλά αεροδρόμια έχουν ανασταλεί· απευθύνουμε σύσταση στους επιβάτες να ενημερώνονται τακτικά για το καθεστώς της πτήσης τους», επικοινωνώντας με τις αεροπορικές εταιρείες, ανέφερε μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης η Angkasa Pura, η διαχειρίστρια του αεροδρομίου.
🌋 Erupción del volcán Anak Krakatoa paraliza seis aeropuertos en Indonesia. La dispersión de ceniza volcánica obligó al cierre temporal de la terminal internacional de Yakarta y otros aeródromos clave en Java y Sumatra. La emergencia aérea deja más de 370 vuelos afectados y…— Vanguardia (@vanguardiacom) September 6, 2026
Το ηφαίστειο Άνακ Κρακατόα (που σημαίνει «το παιδί του Κρακατόα») εισήλθε σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας το Σάββατο, όταν άρχισαν εκροές λάβας και άλλων πυροκλαστικών ροών και ακούστηκαν εκρήξεις σε απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων. Νέες εκρήξεις ακούστηκαν χθες, σύμφωνα με την ινδονησιακή υπηρεσία ηφαιστειολογίας.
Η πιθανότητα νέας έκρηξης παρέμενε υψηλή και σήμερα, πρόσθεσε η ίδια πηγή.
«Η απειλή που συνδέεται με ενδεχόμενη έκρηξη προέρχεται από την εκτίναξη πυρακτωμένων βράχων» που θα συνοδεύονται από μεγάλες ποσότητες ηφαιστειακής τέφρας, ενώ «άλλος δυνητικός κίνδυνος είναι οι ροές λάβας» αν η εκρηκτική δραστηριότητα ξαναρχίσει και συνεχιστεί, διευκρίνισε η υπηρεσία.
Status Gunung Anak Krakatau disebut masih berada pada Level III (Siaga).— BBC News Indonesia (@BBCIndonesia) September 5, 2026
Masyarakat diimbau tidak mendekat dalam radius tiga kilometer dari pusat aktivitas Gunung Anak Krakatau dan mewaspadai ancaman bahaya awan panas, lava, lontaran batu pijar, serta hujan abu lebat. pic.twitter.com/TBIbT0mb3J
Ανάμεσα στα αεροδρόμια που θα παραμείνουν κλειστά είναι δυο στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας, ανάμεσά τους ένα που χρησιμοποιείται κι από την πολεμική αεροπορία.
Οι ακυρώσεις, οι καθυστερήσεις και οι εκτροπές των πτήσεων πλήττουν συνολικά 270.000 επιβάτες, σύμφωνα με το ινδονησιακό υπουργείο Μεταφορών.
Κάπου χίλιες πτήσεις επρόκειτο να αναχωρήσουν ή να αφιχθούν στο κυριότερο διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας.
HAPPENING NOW: Incredible flight view of a major eruption from Mount Anak Krakatau in the Sunda Strait, Indonesia. (05, 08, 2026) pic.twitter.com/t9BjQCoYZg— Weather Monitor (@WeatherMonitors) September 5, 2026
Εκείνη η καταστροφή ήταν από τις χειρότερες στην ιστορία: εκτιμάται πως είχαν χάσει τη ζωή τους κάπου 35.000 άνθρωποι.
Τσουνάμι το 2018, εξαιτίας της κατάρρευσης κάποιων τμημάτων του Άνακ Κρακατόα, στοίχισε τη ζωή σε 429 ανθρώπους και ανάγκασε χιλιάδες κατοίκους να εκτοπιστούν.
Η Ινδονησία, πελώριο αρχιπέλαγος της νοτιοανατολικής Ασίας, βρίσκεται πάνω από τον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς στον Ειρηνικό ωκεανό, όπου η ηφαιστειακή και η σεισμική δραστηριότητα είναι ιδιαίτερα έντονη διότι στο υπέδαφος προσκρούουν τεκτονικές πλάκες.
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