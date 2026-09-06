Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Αναστολή πτήσεων στην Τζακάρτα λόγω τέφρας από το ηφαίστειο Άνακ Κρακατόα, δείτε βίντεο
Αναστολή πτήσεων στην Τζακάρτα λόγω τέφρας από το ηφαίστειο Άνακ Κρακατόα, δείτε βίντεο
Το διεθνές αεροδρόμιο Σουκάρνο-Χάτα παρέτεινε την αναστολή μέχρι το πρωί της Κυριακής – Σε έντονη δραστηριότητα το ηφαίστειο
Το διεθνές αεροδρόμιο Σουκάρνο-Χάτα στην Τζακάρτα της Ινδονησίας ανακοίνωσε αναστολή πτήσεων έως τις 9:30 το πρωί της Κυριακής (τοπική ώρα, 05:30 στην Ελλάδα) λόγω της ηφαιστειακής τέφρας από το Άνακ Κρακατόα.
Πρόκειται ουσιαστικά για επέκταση κατά τέσσερις ώρες του μέτρου που είχε ανακοινωθεί νωρίτερα και είχε επηρεάσει 33 πτήσεις, συμπεριλαμβανομένων αρκετών πτήσεων εξωτερικού, όπως ανέφερε το υπουργείο Μεταφορών της Ινδονησίας.
Το ηφαίστειο Άνακ Κρακατόα εξερράγη αργά την Παρασκευή και εξακολουθεί να διανύει φάση έντονης δραστηριότητας. Οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν πως στην παρούσα φάση δεν υφίσταται απειλή για τσουνάμι.
Το Άνακ Κρακατόα, που σημαίνει στην ινδονησιακή γλώσσα «Παιδί του Κρακατόα», αναδύθηκε από τη θάλασσα το 1927 στην καλντέρα του Κρακατόα, του ηφαιστειακού νησιού που καταστράφηκε από την ιστορική έκρηξη του 1883.
Πρόκειται ουσιαστικά για επέκταση κατά τέσσερις ώρες του μέτρου που είχε ανακοινωθεί νωρίτερα και είχε επηρεάσει 33 πτήσεις, συμπεριλαμβανομένων αρκετών πτήσεων εξωτερικού, όπως ανέφερε το υπουργείο Μεταφορών της Ινδονησίας.
Breaking : New Alarming visuals show volcanic ash spreading across West Jakarta, Lampung, Bogor and West Bandung, Indonesia , following the Anak Krakatau eruption . pic.twitter.com/IMySTN7BhC— World Updates (@Updatesofwworld) September 5, 2026
Το ηφαίστειο Άνακ Κρακατόα εξερράγη αργά την Παρασκευή και εξακολουθεί να διανύει φάση έντονης δραστηριότητας. Οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν πως στην παρούσα φάση δεν υφίσταται απειλή για τσουνάμι.
Erupsi Gunung Anak Krakatau mulai berdampak ke sejumlah wilayah di Lampung, Sabtu (5/9/2026). Warga Kota Bandar Lampung melaporkan debu halus mulai menempel di lantai rumah, teras, kendaraan hingga ruas jalan sejak sore hingga malam hari.— Koran Jakarta (@koranjakarta_id) September 5, 2026
Selengkapnya di https://t.co/ZlwAzDIJYH pic.twitter.com/c77DJ9qq5b
Το Άνακ Κρακατόα, που σημαίνει στην ινδονησιακή γλώσσα «Παιδί του Κρακατόα», αναδύθηκε από τη θάλασσα το 1927 στην καλντέρα του Κρακατόα, του ηφαιστειακού νησιού που καταστράφηκε από την ιστορική έκρηξη του 1883.
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