Εκρήξεις σε στρατιωτική εγκατάσταση στη Βολιβία: Στους έξι αυξήθηκαν οι νεκροί, 11 αγνοούμενοι
ΚΟΣΜΟΣ
Εκρήξεις Βολιβία Στρατιωτική βάση

Εκρήξεις σε στρατιωτική εγκατάσταση στη Βολιβία: Στους έξι αυξήθηκαν οι νεκροί, 11 αγνοούμενοι

Διασώστες εντόπισαν ακόμη τρία πτώματα στα συντρίμμια

Εκρήξεις σε στρατιωτική εγκατάσταση στη Βολιβία: Στους έξι αυξήθηκαν οι νεκροί, 11 αγνοούμενοι
Το υπουργείο Άμυνας της Βολιβίας αύξησε χθες Κυριακή σε έξι τον αριθμό των νεκρών εξαιτίας εκρήξεων σε στρατιωτική εγκατάσταση όπου αποθηκευόταν πυροτεχνικό υλικό.

Οι εκπυρσοκροτήσεις σημειώθηκαν την Παρασκευή μετά το μεσημέρι στη Βιάτσα, πόλη κάπου 100.000 κατοίκους, κάπου τριάντα χιλιόμετρα από τη διοικητική πρωτεύουσα Λα Πας.

Διασώστες εντόπισαν ακόμη τρία πτώματα στα συντρίμμια, ανέφερε ανακοινωθέν του υπουργείου που δημοσιοποιήθηκε χθες, ανεβάζοντας τον απολογισμό των θυμάτων σε έξι νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων τριών στρατιωτικών.



«Ο αριθμός των ανθρώπων που απεβίωσαν εξαιτίας των εκρήξεων που σημειώθηκαν την Παρασκευή στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Βιάτσα ανέρχεται πλέον σε έξι», σημείωσε το υπουργείο.

Διευκρίνισε ότι στην εγκατάσταση αποθηκεύονταν πυροτεχνήματα που είχαν κατασχεθεί, χειροβομβίδες και TNT.

Ομάδες διάσωσης συνέχιζαν τις έρευνες για να εξακριβώσουν αν υπάρχουν κι άλλα πτώματα στα συντρίμμια, καθώς αγνοούνται 11 άνθρωποι.

Κλείσιμο
«Μένουν ακόμη πληγείσες τοποθεσίες και υλικό που πρέπει να εξεταστούν από ειδικούς και δομές που υπέστησαν ζημιές», εξήγησε ο υπουργός Άμυνας Ερνέστο Χουστινιάνο.

Το υπουργείο Άμυνας έκανε επίσης λόγο για 84 τραυματίες.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέο μεταλλείο Σκουριών: Ένα έργο που επαναπροσδιορίζει το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας

Η μετάβαση της εμβληματικής επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία, αναδεικνύει ένα νέο πρότυπο βιομηχανικής ανάπτυξης, όπου οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη λειτουργία, δημιουργούν ισχυρή εθνική αξία

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης