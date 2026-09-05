Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Φονικές εκρήξεις σε στρατιωτική βάση στη Βολιβία, με δύο νεκρούς και 60 τραυματίες
Φονικές εκρήξεις σε στρατιωτική βάση στη Βολιβία, με δύο νεκρούς και 60 τραυματίες
Οι αρχές αναζητούν αγνοούμενους μετά τις ισχυρές εκρήξεις στη Βιάτσα – Φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί
Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν χθες Παρασκευή σε στρατιωτική βάση της περιοχής Βιάτσα, κοντά στην πρωτεύουσα της Βολιβίας, με αποτέλεσμα τουλάχιστον δύο άνθρωποι να βρουν τον θάνατο και περίπου 60 άλλοι να τραυματιστούν, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό των τοπικών αρχών.
Ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί καθώς αγνοείται η τύχη τουλάχιστον επτά ανθρώπων, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας.
Υγειονομική αξιωματούχος που μίλησε στο δίκτυο Noticias Bolivisión έκανε λόγο για 10-15 νεκρούς.
Οι εκρήξεις στη Βιάτσα - μια πόλη 100.000 κατοίκων, σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων από την Λα Πας - σημειώθηκαν γύρω στις 14:30 (τοπική ώρα, 21:30 στην Ελλάδα) και καταγράφονται σε βίντεο που μεταδίδουν βολιβιανά μέσα ενημέρωσης.
Ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί καθώς αγνοείται η τύχη τουλάχιστον επτά ανθρώπων, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας.
ATENÇÃO TURMA, AGORA VOCÊS ENTENDEM COMO UM GOLPE DE ESTADO DE VERDADE SE PARECE?— JH Fonseca (@JHdaFonseca) September 3, 2026
Οι εκρήξεις στη Βιάτσα - μια πόλη 100.000 κατοίκων, σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων από την Λα Πας - σημειώθηκαν γύρω στις 14:30 (τοπική ώρα, 21:30 στην Ελλάδα) και καταγράφονται σε βίντεο που μεταδίδουν βολιβιανά μέσα ενημέρωσης.
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