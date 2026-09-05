Φονικές εκρήξεις σε στρατιωτική βάση στη Βολιβία, με δύο νεκρούς και 60 τραυματίες

Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν χθες Παρασκευή σε στρατιωτική βάση της περιοχής Βιάτσα, κοντά στην πρωτεύουσα της Βολιβίας, με αποτέλεσμα τουλάχιστον δύο άνθρωποι να βρουν τον θάνατο και περίπου 60 άλλοι να τραυματιστούν, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό των τοπικών αρχών.Ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί καθώς αγνοείται η τύχη τουλάχιστον επτά ανθρώπων, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας.Υγειονομική αξιωματούχος που μίλησε στο δίκτυο Noticias Bolivisión έκανε λόγο για 10-15 νεκρούς.Οι εκρήξεις στη Βιάτσα - μια πόλη 100.000 κατοίκων, σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων από την Λα Πας - σημειώθηκαν γύρω στις 14:30 (τοπική ώρα, 21:30 στην Ελλάδα) και καταγράφονται σε βίντεο που μεταδίδουν βολιβιανά μέσα ενημέρωσης.