Με λύσεις που προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε κατοικίας, η προστασία του σπιτιού γίνεται πιο ευέλικτη, πιο ολοκληρωμένη και πιο απλή με τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας της Eurolife FFH.
ΗΠΑ: Οι βορειοανατολικές πολιτείες προετοιμάζονται για μια ασυνήθιστη για την εποχή καταιγίδα
Οι ριπές του ανέμου θα υπερβαίνουν τα 100 χιλιόμετρα - Παράκτιες περιοχές από το Νιου Τζέρσεϊ έως τη Μασαχουσέτη αναμένεται να υποστούν το ισχυρότερο πλήγμα
Παράκτιες περιοχές από το Νιου Τζέρσεϊ έως τη Μασαχουσέτη αναμένεται να υποστούν το ισχυρότερο πλήγμα, καθώς είναι πιθανές πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης.
Ριπές ανέμου που θα υπερβαίνουν τα 100 χλμ/ώρα προβλέπονται σε ορισμένες περιοχές της Νέας Αγγλίας, ενώ ασυνήθιστα σφοδρές βροχοπτώσεις αναμένονται στο ανατολικό τμήμα της Μασαχουσέτης, συμπεριλαμβανομένης της Βοστώνης.
🌊 MASSIVE 10–15 FT WAVES POUND NORTH WILDWOOD SEAWALL AS NOR’EASTER STRENGTHENS 🌊— Chicago & Midwest Storm Chasers (@ChicagoMWeather) September 25, 2026
Massive waves are hammering the North Wildwood Seawall area in Wildwood, New Jersey, this morning around high tide. 🌊💨 Waves estimated around 10–15 feet offshore are rolling directly toward the… pic.twitter.com/QpzIgnw9WZ
Παράκτιες περιοχές της Βόρειας Καρολίνας, της Βιρτζίνιας, του Μέριλαντ, του Ντέλαγουερ και του Νιου Τζέρσεϊ έχουν βρεθεί από την Τετάρτη αντιμέτωπες με πλημμυρικά φαινόμενα.
Devastating scenes across Ship Bottom, New Jersey this afternoon as residents are forced to evacuate on foot, with many roads completely impassable. Water is already knee deep in some areas as major coastal flooding continues to worsen. @WxWiseApp— Jaden Pappenheim (@PappenheimWx) September 25, 2026
Contact @SevereStudios for… pic.twitter.com/mWoLr9VGlA
Λόγω της κακοκαιρίας ακυρώθηκαν δύο συναυλίες του Εντ Σίραν κοντά στη Βοστώνη, το φεστιβάλ Global Citizen στο Σέντραλ Παρκ της Νέας Υόρκης και το φεστιβάλ Oceans Calling στο Μέριλαντ.
Η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) προειδοποίησε ότι είναι πιθανό το ενδεχόμενο ματαίωσης πτήσεων και προέτρεψε τους ταξιδιώτες να συμβουλεύονται τον ιστότοπό της για νεότερες πληροφορίες. Οι αεροπορικές εταιρείες JetBlue, United Airlines και American Airlines ενημέρωσαν πως θα επιτρέψουν σε ταξιδιώτες να αλλάξουν τις πτήσεις τους χωρίς οικονομική επιβάρυνση.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr