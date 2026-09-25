Καμπανάκι από την Κομισιόν στους «27» για την ενέργεια: Πάρτε μέτρα για τη μείωση της ζήτησης
ΚΟΣΜΟΣ
Ευρωπαϊκή Ενωση Ενέργεια Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Καμπανάκι από την Κομισιόν στους «27» για την ενέργεια: Πάρτε μέτρα για τη μείωση της ζήτησης

Ο επίτροπος Γιόργκενσεν προειδοποιεί για την «κρίση τιμών» στην ενέργεια και καλεί τις κυβερνήσεις να εξετάσουν μέτρα περιορισμού της ζήτησης

Καμπανάκι από την Κομισιόν στους «27» για την ενέργεια: Πάρτε μέτρα για τη μείωση της ζήτησης
17 ΣΧΟΛΙΑ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με κρίση τιμών στην ενέργεια ως απόρροια των επιπτώσεων που ο πόλεμος στο Ιράν έχει στις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου, υπογραμμίζει ο επίτροπος Ενέργειας σε επιστολή - το περιεχόμενο της οποίας περιήλθε εις γνώση του πρακτορείου ειδήσεων Reuters - στην οποία καλεί τα κράτη-μέλη να εξετάσουν τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό της ζήτησης.

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια κρίση τιμών που συνδέεται με μια κρίση εφοδιασμού», δήλωσε ο επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ Νταν Γιόργκενσεν σε επιστολή του προς τους υπουργούς Ενέργειας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παρότι η ΕΕ είναι πλέον καλύτερα προετοιμασμένη απ’ ό,τι ήταν τον χειμώνα του 2021, όταν η Ρωσία περιόρισε σημαντικά τις παραδόσεις φυσικού αερίου στην Ευρώπη, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πρέπει να εντείνουν τις προετοιμασίες τους ενόψει του φετινού χειμώνα, δήλωσε.

«Σας καλώ να εξετάσετε το ενδεχόμενο να λάβετε ή να συνεχίσετε να λαμβάνετε μέτρα» που θα διασφαλίσουν την επάρκεια των αποθεμάτων ή/και «θα μειώσουν τη ζήτηση φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας για όσο διάστημα χρειαστεί», υπογραμμίζει ο Νταν Γιόργκενσεν.
17 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Telekom: Digital Optimism στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Telekom επενδύει σε μια προσέγγιση όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη γίνεται πιο προσβάσιμη και χρήσιμη στην καθημερινότητα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης