Καμπανάκι από την Κομισιόν στους «27» για την ενέργεια: Πάρτε μέτρα για τη μείωση της ζήτησης

βρίσκεται αντιμέτωπη με κρίση τιμών στην ενέργεια ως απόρροια των επιπτώσεων που ο πόλεμος στοέχει στις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου, υπογραμμίζει ο επίτροπος Ενέργειας σε επιστολή - το περιεχόμενο της οποίας περιήλθε εις γνώση του πρακτορείου ειδήσεων- στην οποία καλεί τα κράτη-μέλη να εξετάσουν τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό της ζήτησης.«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια κρίση τιμών που συνδέεται με μια κρίση εφοδιασμού», δήλωσε ο επίτροπος Ενέργειας της ΕΕσε επιστολή του προς τους υπουργούς Ενέργειας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Παρότι η ΕΕ είναι πλέον καλύτερα προετοιμασμένη απ’ ό,τι ήταν τον χειμώνα του 2021, όταν η Ρωσία περιόρισε σημαντικά τις παραδόσεις φυσικού αερίου στην Ευρώπη, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πρέπει να εντείνουν τις προετοιμασίες τους ενόψει του φετινού χειμώνα, δήλωσε.«Σας καλώ να εξετάσετε το ενδεχόμενο να λάβετε ή να συνεχίσετε να λαμβάνετε μέτρα» που θα διασφαλίσουν την επάρκεια των αποθεμάτων ή/και «θα μειώσουν τη ζήτηση φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας για όσο διάστημα χρειαστεί», υπογραμμίζει ο Νταν Γιόργκενσεν.