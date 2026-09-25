Με λύσεις που προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε κατοικίας, η προστασία του σπιτιού γίνεται πιο ευέλικτη, πιο ολοκληρωμένη και πιο απλή με τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας της Eurolife FFH.
Καμπανάκι από την Κομισιόν στους «27» για την ενέργεια: Πάρτε μέτρα για τη μείωση της ζήτησης
Καμπανάκι από την Κομισιόν στους «27» για την ενέργεια: Πάρτε μέτρα για τη μείωση της ζήτησης
Ο επίτροπος Γιόργκενσεν προειδοποιεί για την «κρίση τιμών» στην ενέργεια και καλεί τις κυβερνήσεις να εξετάσουν μέτρα περιορισμού της ζήτησης
Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με κρίση τιμών στην ενέργεια ως απόρροια των επιπτώσεων που ο πόλεμος στο Ιράν έχει στις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου, υπογραμμίζει ο επίτροπος Ενέργειας σε επιστολή - το περιεχόμενο της οποίας περιήλθε εις γνώση του πρακτορείου ειδήσεων Reuters - στην οποία καλεί τα κράτη-μέλη να εξετάσουν τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό της ζήτησης.
«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια κρίση τιμών που συνδέεται με μια κρίση εφοδιασμού», δήλωσε ο επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ Νταν Γιόργκενσεν σε επιστολή του προς τους υπουργούς Ενέργειας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Παρότι η ΕΕ είναι πλέον καλύτερα προετοιμασμένη απ’ ό,τι ήταν τον χειμώνα του 2021, όταν η Ρωσία περιόρισε σημαντικά τις παραδόσεις φυσικού αερίου στην Ευρώπη, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πρέπει να εντείνουν τις προετοιμασίες τους ενόψει του φετινού χειμώνα, δήλωσε.
«Σας καλώ να εξετάσετε το ενδεχόμενο να λάβετε ή να συνεχίσετε να λαμβάνετε μέτρα» που θα διασφαλίσουν την επάρκεια των αποθεμάτων ή/και «θα μειώσουν τη ζήτηση φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας για όσο διάστημα χρειαστεί», υπογραμμίζει ο Νταν Γιόργκενσεν.
«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια κρίση τιμών που συνδέεται με μια κρίση εφοδιασμού», δήλωσε ο επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ Νταν Γιόργκενσεν σε επιστολή του προς τους υπουργούς Ενέργειας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Παρότι η ΕΕ είναι πλέον καλύτερα προετοιμασμένη απ’ ό,τι ήταν τον χειμώνα του 2021, όταν η Ρωσία περιόρισε σημαντικά τις παραδόσεις φυσικού αερίου στην Ευρώπη, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πρέπει να εντείνουν τις προετοιμασίες τους ενόψει του φετινού χειμώνα, δήλωσε.
«Σας καλώ να εξετάσετε το ενδεχόμενο να λάβετε ή να συνεχίσετε να λαμβάνετε μέτρα» που θα διασφαλίσουν την επάρκεια των αποθεμάτων ή/και «θα μειώσουν τη ζήτηση φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας για όσο διάστημα χρειαστεί», υπογραμμίζει ο Νταν Γιόργκενσεν.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα