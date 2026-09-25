Μαζί με 80.000 νέους προσευχήθηκε ο Πάπας Λέων στο Stade de France, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
ΚΟΣΜΟΣ
Πάπας Λέων ΙΔ' Γαλλία

Μαζί με 80.000 νέους προσευχήθηκε ο Πάπας Λέων στο Stade de France, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

«Εσείς είστε οι άγιοι της Γαλλίας», είπε στο πλήθος που τον επευφημούσε

Μαζί με 80.000 νέους προσευχήθηκε ο Πάπας Λέων στο Stade de France, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μπροστά σε ενθουσιώδες πλήθος δεκάδων χιλιάδων νέων βρέθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο Παρίσι ο Πάπας Λέων ΙΔ’ που πραγματοποιεί τετραήμερη επίσκεψη στη Γαλλία.

Ο Πάπας έφτασε στο Stade de France μέσα σε επευφημίες από περίπου 80.000 νέους ηλικίας 17 έως 35 ετών που τον περίμεναν.

Ο επίσκοπος του Σαιν-Ντενί τον καλωσόρισε λέγοντας: «Καλώς ήρθατε απόψε ανάμεσα στους νέους της Γαλλίας!».

Τον διαβεβαίωσε ότι «αυτοί οι νέοι από την ύπαιθρο και τις πόλεις έχουν μεγάλη επιθυμία να σας ακούσουν».

Δείτε την εκδήλωση:

LIVE: Pope Leo XIV visits Notre Dame in Paris

«Εσείς είστε οι άγιοι της Γαλλίας» ήταν τα πρώτα λόγια του Πάπα προς τους νέους που είχαν συγκεντρωθεί. «Θέλω να πω είναι απλό: ευχαριστώ, ευχαριστώ τον Θεό, ευχαριστώ εσάς», πρόσθεσε.

Μαζί με 80.000 νέους προσευχήθηκε ο Πάπας Λέων στο Stade de France, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μαζί με 80.000 νέους προσευχήθηκε ο Πάπας Λέων στο Stade de France, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μαζί με 80.000 νέους προσευχήθηκε ο Πάπας Λέων στο Stade de France, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μαζί με 80.000 νέους προσευχήθηκε ο Πάπας Λέων στο Stade de France, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
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Οι υπεύθυνοι είχαν ετοιμάσει μια παράσταση για τους αγίους και τις αγίες της Γαλλίας σε 10 σκηνές, αναφέρει το κανάλι BFM. Κάθε σκηνή συνοδευόταν από ερωτήσεις ή μαρτυρίες σημερινών νέων που σχετίζονται με αυτούς τους αγίους.

REPLAY - Discours en français du pape Léon XIV à l'Élysée • FRANCE 24


Ο Πάπας έφτασε το πρωί της Παρασκευής στη Γαλλία, με πρώτο σταθμό το Παρίσι όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο της χώρας, Εμανουέλ Μακρόν και τη σύζυγό του Μπριζίτ.

Στην τετραήμερη επίσκεψή του προγραμματίζει ακόμη επίσκεψη στη Λούρδη, ένα από τα μεγάλα προσκυνήματα των Καθολικών, και το Μετς.

Φωτογραφίες: Reuters

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