Στο σκαμνί ο πρώην σύζυγος 29χρονης στις ΗΠΑ, κατηγορείται ότι τη δολοφόνησε πριν από 20 χρόνια, τα λείψανά της εντοπίστηκαν θαμμένα κάτω από σπίτι

Η έρευνα για την εξαφάνιση της Τζιλ Μαϊόρκα επανεκκινήθηκε στις 28 Οκτωβρίου 2020, όταν αστυνομικοί του τμήματος του σερίφη στο Big Bear ανταποκρίθηκαν σε κλήση πολίτη για μια «ύποπτη ανακάλυψη» στον χώρο κάτω από κατοικία





Όπως αναφέρει το







Τα λείψανα βρέθηκαν κρυμμένα κάτω από το σπίτι Η έρευνα για την εξαφάνιση της Τζιλ Μαϊόρκα επανεκκινήθηκε στις 28 Οκτωβρίου 2020, όταν αστυνομικοί του τμήματος του σερίφη στο Big Bear ανταποκρίθηκαν σε κλήση πολίτη για μια «ύποπτη ανακάλυψη» στον χώρο κάτω από κατοικία.



Όταν έφτασαν στο σημείο, οι αστυνομικοί εντόπισαν κρυμμένα κάτω από το σπίτι «μη ταυτοποιημένα ανθρώπινα λείψανα».







Το 2023, μετά από πρόσθετη ανάλυση DNA και αφού την υπόθεση ανέλαβαν ερευνητές του τμήματος ανεξιχνίαστων ανθρωποκτονιών, τα λείψανα ταυτοποιήθηκαν ως αυτά της Τζιλ Μαϊόρκα.



Οι Αρχές ανέφεραν ότι τα οστά της γυναίκας παρέμεναν κρυμμένα για χρόνια κάτω από το σπίτι στο Big Bear, χωρίς να το γνωρίζει ο ιδιοκτήτης της κατοικίας.

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Στο στόχαστρο των ερευνητών ο πρώην σύζυγός της Οι ερευνητές της υπόθεσης κατέληξαν στον πρώην σύζυγο της Τζιλ Μαϊόρκα, Τζεφ Μαϊόρκα, ως βασικό ύποπτο για τη δολοφονία της.



Δημόσια δικαστικά αρχεία δείχνουν ότι ο Τζεφ Μαϊόρκα είχε καταθέσει αίτηση διαζυγίου από την Τζιλ Μαϊόρκα στην κομητεία του Λος Άντζελες το 2004.



Ο 53χρονος συνελήφθη τη Δευτέρα το απόγευμα σε υποκατάστημα βιβλιοθήκης στο Big Bear Lake και κρατείται χωρίς δικαίωμα αποφυλάκισης στις φυλακές High Desert Jail, στο Άντελαντο της Καλιφόρνια.



Κατηγορείται για ανθρωποκτονία και χρήση φονικού όπλου Σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία της κομητείας Σαν Μπερναρντίνο, ο Τζεφ Μαϊόρκα εμφανίστηκε ενώπιον δικαστηρίου την Τετάρτη, όπου του απαγγέλθηκαν επίσημα κατηγορίες για ανθρωποκτονία και χρήση φονικού όπλου.



Ένας άνδρας στη Νότια Καλιφόρνια βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για τη δολοφονία της συζύγου του, δύο δεκαετίες μετά τον θάνατό της, καθώς οι Αρχές εντόπισαν τα λείψανά της κρυμμένα σε ειδικό χώρο κάτω από ένα σπίτι στην περιοχή Big Bear.Όπως αναφέρει το nbcnews.com , ο Τζεφ Άντονι Μαϊόρκα, 53 ετών, συνελήφθη τη Δευτέρα, αφού οι αρχές της κομητείας Σαν Μπερναρντίνο ανακάλυψαν τα λείψανα της συζύγου του, Τζιλ Μαϊόρκα, στον χώρο κάτω από κατοικία.Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Σαν Μπερναρντίνο, η γυναίκα είχε δηλωθεί ως αγνοούμενη από την περιοχή Big Bear Lake το 2007, ωστόσο οι ερευνητές εκτιμούν πλέον ότι δολοφονήθηκε τον Νοέμβριο του 2006. Ήταν μόλις 29 ετών.Η έρευνα για την εξαφάνιση της Τζιλ Μαϊόρκα επανεκκινήθηκε στις 28 Οκτωβρίου 2020, όταν αστυνομικοί του τμήματος του σερίφη στο Big Bear ανταποκρίθηκαν σε κλήση πολίτη για μια «ύποπτη ανακάλυψη» στον χώρο κάτω από κατοικία.Όταν έφτασαν στο σημείο, οι αστυνομικοί εντόπισαν κρυμμένα κάτω από το σπίτι «μη ταυτοποιημένα ανθρώπινα λείψανα».Η ιατροδικαστική εξέταση που ακολούθησε έδειξε ότι ο θάνατος προήλθε από εγκληματική ενέργεια.Το 2023, μετά από πρόσθετη ανάλυση DNA και αφού την υπόθεση ανέλαβαν ερευνητές του τμήματος ανεξιχνίαστων ανθρωποκτονιών, τα λείψανα ταυτοποιήθηκαν ως αυτά της Τζιλ Μαϊόρκα.Οι Αρχές ανέφεραν ότι τα οστά της γυναίκας παρέμεναν κρυμμένα για χρόνια κάτω από το σπίτι στο Big Bear, χωρίς να το γνωρίζει ο ιδιοκτήτης της κατοικίας.Οι ερευνητές της υπόθεσης κατέληξαν στον πρώην σύζυγο της Τζιλ Μαϊόρκα, Τζεφ Μαϊόρκα, ως βασικό ύποπτο για τη δολοφονία της.Δημόσια δικαστικά αρχεία δείχνουν ότι ο Τζεφ Μαϊόρκα είχε καταθέσει αίτηση διαζυγίου από την Τζιλ Μαϊόρκα στην κομητεία του Λος Άντζελες το 2004.Ο 53χρονος συνελήφθη τη Δευτέρα το απόγευμα σε υποκατάστημα βιβλιοθήκης στο Big Bear Lake και κρατείται χωρίς δικαίωμα αποφυλάκισης στις φυλακές High Desert Jail, στο Άντελαντο της Καλιφόρνια.Σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία της κομητείας Σαν Μπερναρντίνο, ο Τζεφ Μαϊόρκα εμφανίστηκε ενώπιον δικαστηρίου την Τετάρτη, όπου του απαγγέλθηκαν επίσημα κατηγορίες για ανθρωποκτονία και χρήση φονικού όπλου.

Μέχρι στιγμής δεν έχει καταχωρηθεί δικηγόρος που να τον εκπροσωπεί, ενώ η επόμενη ακροαματική διαδικασία έχει προγραμματιστεί για τις 12 Οκτωβρίου.



Η έρευνα για την εξαφάνιση και τον θάνατο της Τζιλ Μαϊόρκα παραμένει σε εξέλιξη, με τις Αρχές να καλούν οποιονδήποτε διαθέτει πληροφορίες να επικοινωνήσει με το τμήμα ανθρωποκτονιών του σερίφη της κομητείας Σαν Μπερναρντίνο.