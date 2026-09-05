Χιλιάδες διαδηλωτές υπέρ της δημοκρατίας την παραμονή των κρίσιμων εκλογών στη Σαξονία-Άνχαλτ

Κλείσιμο

Μεγάλη διαδήλωση «για τη δημοκρατία» με χιλιάδες ανθρώπους έγινε σήμερα Σάββατο στο Μαγδεμβούργο, την παραμονή των εκλογών στο ανατολικό κρατίδιο τηςόπου η ακροδεξιά αναμένεται να καταγάγει ιστορική νίκη.Αν επαληθευθούν οι δημοσκοπήσεις θα είναι το πρώτο ακροδεξιό κόμμα που αναλάβει την εξουσία σε γερμανικό κρατίδιο μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.Στη διαδήλωση, η οποία διοργανώθηκε από μιαμε την ονομασία «Σαξονία-Άνχαλτ. Ανοιχτή στον κόσμο», συμμετείχαν άνθρωποι όλων των ηλικιών οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στον καθεδρικό ναό της πρωτεύουσας του κρατιδίου, όπου έχουν πραγματοποιούνται ομιλίες και συναυλίες.Κάποιοι κρατούσαν σημαίες με τα χρώματα του ουράνιου τόξου ή πινακίδες που έγραφαν «περισσότερη αγάπη, λιγότερο μίσος», «μια καλύτερη ζωή χωρίς Ναζί» ή ακόμα και ότι «η πατάτα είναι και αυτή ξένης προέλευσης».Η αστυνομία αναφέρει ότι έχουν καταγραφεί, μεταξύ των οποίων ένα μεγάλο φεστιβάλ για τη δημοκρατία που άρχισε το απόγευμα στην πλατεία του καθεδρικού ναού.Η συλλογικότητα αυτή αναμένει περίπου 8.000 συμμετέχοντες. Μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου, η αστυνομία έκανε λόγο για περίπου 6.000 συμμετέχοντες.Οι ομιλίες και οι μουσικές παραστάσεις πρόκειται να συνεχιστούν μέχρι το βράδυ ενόψει μιας από τις πιο σημαντικές ψηφοφορίες στη χώρα.Εν τω μεταξύ, το AfD διοργανώνει την επίσημη τελετή λήξης της προεκλογικής του εκστρατείας στην ίδια τοποθεσία.Φαβορί στις δημοσκοπήσεις, η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), κόμμα αντιμεταναστευτικό, ρωσόφιλο και της αρεσκείας του Ντόναλντ Τραμπ,για την ανάδειξη νέου περιφερειακού κοινοβουλίου στο κρατίδιο αυτό με τα 2,1 εκατομμύρια κατοίκους.Η AfD φιλοδοξεί να αναλάβει τα ηνία του κρατιδίου στοχεύοντας στον σχηματισμό μονοκομματικής κυβέρνησης, κάτι που θα μπορούσε να αποτελέσει μια πρωτοφανή εξέλιξη για τη Γερμανία μετά το 1945, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι θα αποσπάσει την απόλυτη πλειοψηφία η οποία θα του εξασφαλίσει την εξουσία.Μέχρι σήμερα, όλα τα κόμματα έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο να κυβερνήσουν με την ακροδεξιά, με εξαίρεση το φιλορωσικό αριστερό κόμμα BSW, τα μέλη του οποίου είναι διχασμένα ως προς το θέμα αυτό.Στη Σαξονία-Άνχαλτ και σε τέσσερα άλλα κρατίδια, η AfD