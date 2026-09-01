Ποιος είναι ο 36χρονος ακροδεξιός Ούλριχ Ζίγκμουντ που διεκδικεί την πρωθυπουργία στη Σαξονία-Άνχαλτ

Οι δημοσκοπήσεις φέρνουν την AfD καθαρά μπροστά και το ερώτημα δεν είναι πλέον αν θα κερδίσει, αλλά αν θα μπορέσει να κυβερνήσει μόνη της