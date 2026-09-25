Δικαίωση για Τραμπ, το Ανώτατο Δικαστήριο επιτρέπει τη χρήση βάσης δεδομένων για την επαλήθευση της αμερικανικής υπηκοότητας των ψηφοφόρων

Αν και το Δικαστήριο δικαίωσε τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο στη μάχη του εναντίον της υποτιθέμενης εκλογικής νοθείας, η απόφαση αυτή θεωρείται λιγότερο σημαντική για τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου