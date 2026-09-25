Οι χάκερ που χτύπησαν το FBI, έχουν πρόσβαση ακόμη και σε ιατρικές εξετάσεις πρακτόρων
ΚΟΣΜΟΣ
Ιατρικά δεδομένα Χάκερ FBI

Οι χάκερ που χτύπησαν το FBI, έχουν πρόσβαση ακόμη και σε ιατρικές εξετάσεις πρακτόρων

Η παραβίαση μπορεί να αφορά δεκάδες χιλιάδες πρώην και νυν υπαλλήλους

Οι χάκερ που χτύπησαν το FBI, έχουν πρόσβαση ακόμη και σε ιατρικές εξετάσεις πρακτόρων
Οι χάκερ που παραβίασαν τα συστήματα του FBI ισχυρίζονται ότι διαθέτουν εξαιρετικά ευαίσθητα ιατρικά δεδομένα για χιλιάδες ειδικούς πράκτορες του οργανισμού.

Το BBC έχει δει δείγματα των κλεμμένων ιατρικών εξετάσεων «ικανότητας προς εργασία», οι οποίες περιέχουν πληροφορίες όπως αποτελέσματα εξετάσεων αίματος και ούρων, καθώς και σημειώσεις γιατρών που αναφέρουν παθήσεις όπως «αλλεργία στα οστρακοειδή και τις μπανάνες».

Τα αρχεία περιλαμβάνουν τα πλήρη ονόματα και τις διευθύνσεις των πρακτόρων, καθώς και αναφορές σε ιατρικά προβλήματα, όπως «αίμα στα ούρα» και «υψηλή χοληστερόλη».

Εμπειρογνώμονες αναφέρουν ότι η παραβίαση, την οποία διερευνά το FBI, θα μπορούσε να εκθέσει τους πράκτορες σε απάτες, εκβιασμούς και στοχευμένες επιθέσεις, καθώς και να βοηθήσει εγκληματίες να υποδυθούν αξιωματούχους των Αρχών.

Το FBI δεν έχει απαντήσει σε αιτήματα για σχόλια, ωστόσο την Τετάρτη αναγνώρισε τη διαρροή και δήλωσε ότι «ερευνά εντατικά» πώς συνέβη.

Η ομάδα κυβερνοεγκληματιών ShinyHunters ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι παραβίασε τα συστήματα του FBI και δημοσίευσε λεπτομέρειες της επίθεσης στον ιστότοπό της στο darknet.

Έδωσε ακόμη στη δημοσιότητα δείγματα των δεδομένων που φέρεται να έχουν κλαπεί, με ονόματα, διευθύνσεις, αριθμούς τηλεφώνου, αριθμούς διακριτικών, επαγγελματικούς τίτλους και πληροφορίες σχετικά με τους/τις συντρόφους.

Τα αρχεία φαίνεται να αφορούν χιλιάδες πράκτορες, μεταξύ των οποίων ακόμη και αναπληρωτές διευθυντές.

Κλείσιμο
Οι χάκερ δεν ζητούν χρήματα -και αυτό είναι μάλλον παράδοξο- αλλά την ανάκληση μιας ανακοίνωσης του FBI που δημοσιεύθηκε τον Μάιο, η οποία, όπως ισχυρίζονται, τους προσέβαλε.

Αρχικά θεωρήθηκε ότι η παραβίαση αφορούσε τους 38.000 υπαλλήλους του FBI, αλλά οι χάκερ ισχυρίζονται πλέον ότι μπορεί να αφορά 60.000 νυν και πρώην υπαλλήλους του FBI.

Οι χάκερ δηλώνουν ότι θα δημοσιεύσουν το πλήρες σύνολο των δεδομένων εκτός εάν το FBI ικανοποιήσει τα αιτήματά τους.

Η ShinyHunters είναι διεθνής ομάδα χάκερ που δραστηριοποιείται από το 2019 και έχει συνδεθεί με μια σειρά από μεγάλης κλίμακας κυβερνοεπιθέσεις.

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