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Η Mercedes-Benz ετοιμάζει solid-state μπαταρίες
Η Mercedes-Benz ετοιμάζει solid-state μπαταρίες
Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Mercedes-Benz και ProLogium θέτει τις βάσεις για την εξέλιξη της νέας γενιάς solid-state μπαταρίες για τα μελλοντικά μοντέλα της γερμανικής εταιρίας.
Η εποχή των solid-state μπαταριών πλησιάζει και η Mercedes-Benz θέλει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων, ενισχύοντας περαιτέρω τη συνεργασία της με την ταϊβανέζικη ProLogium.
Οι δύο εταιρείες υπέγραψαν νέα συμφωνία κοινών δοκιμών, μέσω της οποίας η γερμανική μάρκα αποκτά προτεραιότητα στην αξιολόγηση των τελευταίας γενιάς κυψελών Gen4 της ProLogium, σε μια συνεργασία που έχει πλέον διάρκεια σχεδόν δέκα ετών.
Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία για την επόμενη γενιά ηλεκτρικών αυτοκινήτων, καθώς οι solid-state μπαταρίες θεωρούνται μία από τις σημαντικότερες τεχνολογίες που μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα στην ηλεκτροκίνηση.
Στην περίπτωση της ProLogium, η νέα Gen4 τεχνολογία βασίζεται σε έναν μη εύφλεκτο ανόργανο ηλεκτρολύτη, κεραμικό διαχωριστή και ένα ειδικό σύστημα ενεργητικής προστασίας που έχει αναπτύξει η ίδια η εταιρεία. Σύμφωνα με την ProLogium, η αρχιτεκτονική αυτή έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδυάζει υψηλή ενεργειακή πυκνότητα, γρήγορη φόρτιση, υψηλή απόδοση ισχύος και καλή συμπεριφορά σε χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ παράλληλα επιχειρεί να αντιμετωπίσει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της τεχνολογίας: την παραγωγή σε μεγάλη κλίμακα με ανταγωνιστικό κόστος.
Η Mercedes-Benz δεν θα περιοριστεί σε εργαστηριακές δοκιμές. Οι κυψέλες Gen4 θα περάσουν από εκτεταμένους ελέγχους ηλεκτρικής και θερμικής συμπεριφοράς, καθώς και δοκιμές ασφαλείας, τόσο στις εγκαταστάσεις της Mercedes-Benz όσο και σε εξειδικευμένα ανεξάρτητα εργαστήρια. Τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να αξιολογηθεί η καταλληλότητα της τεχνολογίας για πιθανή αξιοποίηση σε μελλοντικά μοντέλα της εταιρείας.
Το ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η ProLogium έχει ήδη περάσει από το στάδιο της αποκλειστικής εργαστηριακής ανάπτυξης στη δημιουργία παραγωγικής υποδομής. Η εταιρεία διαθέτει εργοστάσιο στην Ταϊβάν και παράλληλα προχωρά στη δημιουργία μεγάλης μονάδας στη Δουνκέρκη της Γαλλίας. Η ευρωπαϊκή εγκατάσταση έχει σχεδιαστεί ώστε να φτάσει σε συνολική δυναμικότητα έως και 44 GWh ετησίως όταν λειτουργήσει πλήρως, δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις για παραγωγή solid-state κυψελών κοντά στην ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου.
Η Mercedes-Benz, πάντως, δεν ποντάρει αποκλειστικά στην ProLogium. Η γερμανική εταιρεία συνεργάζεται παράλληλα με την αμερικανική Factorial Energy, εξελίσσοντας μια διαφορετική προσέγγιση στις solid-state μπαταρίες. Μάλιστα, το 2025 μια τροποποιημένη EQS εξοπλισμένη με μπαταρία στερεού ηλεκτρολύτη της Factorial κατάφερε να διανύσει 1.205 χιλιόμετρα χωρίς στάση για φόρτιση, ξεκινώντας από τη Στουτγάρδη και φτάνοντας στο Μάλμε της Σουηδίας. Το αυτοκίνητο ολοκλήρωσε τη διαδρομή έχοντας ακόμη εκτιμώμενη αυτονομία 137 χιλιομέτρων.
Σύμφωνα με τη Mercedes-Benz, η συγκεκριμένη μπαταρία αύξησε κατά 25% την αξιοποιήσιμη ενέργεια σε σχέση με το συμβατικό σύστημα της EQS, ενώ οι διαστάσεις και το βάρος παρέμειναν σε παρόμοια επίπεδα. Η δοκιμή αυτή αποτέλεσε μια σημαντική επίδειξη των δυνατοτήτων που μπορεί να προσφέρει η τεχνολογία όταν περάσει από το εργαστήριο στον δρόμο.
Οι δύο εταιρείες υπέγραψαν νέα συμφωνία κοινών δοκιμών, μέσω της οποίας η γερμανική μάρκα αποκτά προτεραιότητα στην αξιολόγηση των τελευταίας γενιάς κυψελών Gen4 της ProLogium, σε μια συνεργασία που έχει πλέον διάρκεια σχεδόν δέκα ετών.
Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία για την επόμενη γενιά ηλεκτρικών αυτοκινήτων, καθώς οι solid-state μπαταρίες θεωρούνται μία από τις σημαντικότερες τεχνολογίες που μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα στην ηλεκτροκίνηση.
Στην περίπτωση της ProLogium, η νέα Gen4 τεχνολογία βασίζεται σε έναν μη εύφλεκτο ανόργανο ηλεκτρολύτη, κεραμικό διαχωριστή και ένα ειδικό σύστημα ενεργητικής προστασίας που έχει αναπτύξει η ίδια η εταιρεία. Σύμφωνα με την ProLogium, η αρχιτεκτονική αυτή έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδυάζει υψηλή ενεργειακή πυκνότητα, γρήγορη φόρτιση, υψηλή απόδοση ισχύος και καλή συμπεριφορά σε χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ παράλληλα επιχειρεί να αντιμετωπίσει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της τεχνολογίας: την παραγωγή σε μεγάλη κλίμακα με ανταγωνιστικό κόστος.
Η Mercedes-Benz δεν θα περιοριστεί σε εργαστηριακές δοκιμές. Οι κυψέλες Gen4 θα περάσουν από εκτεταμένους ελέγχους ηλεκτρικής και θερμικής συμπεριφοράς, καθώς και δοκιμές ασφαλείας, τόσο στις εγκαταστάσεις της Mercedes-Benz όσο και σε εξειδικευμένα ανεξάρτητα εργαστήρια. Τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να αξιολογηθεί η καταλληλότητα της τεχνολογίας για πιθανή αξιοποίηση σε μελλοντικά μοντέλα της εταιρείας.
Το ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η ProLogium έχει ήδη περάσει από το στάδιο της αποκλειστικής εργαστηριακής ανάπτυξης στη δημιουργία παραγωγικής υποδομής. Η εταιρεία διαθέτει εργοστάσιο στην Ταϊβάν και παράλληλα προχωρά στη δημιουργία μεγάλης μονάδας στη Δουνκέρκη της Γαλλίας. Η ευρωπαϊκή εγκατάσταση έχει σχεδιαστεί ώστε να φτάσει σε συνολική δυναμικότητα έως και 44 GWh ετησίως όταν λειτουργήσει πλήρως, δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις για παραγωγή solid-state κυψελών κοντά στην ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου.
Η Mercedes-Benz, πάντως, δεν ποντάρει αποκλειστικά στην ProLogium. Η γερμανική εταιρεία συνεργάζεται παράλληλα με την αμερικανική Factorial Energy, εξελίσσοντας μια διαφορετική προσέγγιση στις solid-state μπαταρίες. Μάλιστα, το 2025 μια τροποποιημένη EQS εξοπλισμένη με μπαταρία στερεού ηλεκτρολύτη της Factorial κατάφερε να διανύσει 1.205 χιλιόμετρα χωρίς στάση για φόρτιση, ξεκινώντας από τη Στουτγάρδη και φτάνοντας στο Μάλμε της Σουηδίας. Το αυτοκίνητο ολοκλήρωσε τη διαδρομή έχοντας ακόμη εκτιμώμενη αυτονομία 137 χιλιομέτρων.
Σύμφωνα με τη Mercedes-Benz, η συγκεκριμένη μπαταρία αύξησε κατά 25% την αξιοποιήσιμη ενέργεια σε σχέση με το συμβατικό σύστημα της EQS, ενώ οι διαστάσεις και το βάρος παρέμειναν σε παρόμοια επίπεδα. Η δοκιμή αυτή αποτέλεσε μια σημαντική επίδειξη των δυνατοτήτων που μπορεί να προσφέρει η τεχνολογία όταν περάσει από το εργαστήριο στον δρόμο.
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