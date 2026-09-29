Η Mercedes-Benz ετοιμάζει solid-state μπαταρίες

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Η εποχή τωνπλησιάζει και η Mercedes-Benz θέλει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων, ενισχύοντας περαιτέρω τη συνεργασία της με την ταϊβανέζικη ProLogium.Οι δύο εταιρείες υπέγραψανμέσω της οποίας η γερμανική μάρκα αποκτά προτεραιότητα στην αξιολόγηση των τελευταίας γενιάςσε μια συνεργασία που έχει πλέον διάρκεια σχεδόν δέκα ετών.Η εξέλιξη έχει, καθώς οι solid-state μπαταρίες θεωρούνται μία από τις σημαντικότερες τεχνολογίες που μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα στην ηλεκτροκίνηση.Στην περίπτωση της ProLogium,κεραμικό διαχωριστή και ένα ειδικό σύστημα ενεργητικής προστασίας που έχει αναπτύξει η ίδια η εταιρεία. Σύμφωνα με την ProLogium, η αρχιτεκτονική αυτή έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδυάζει, γρήγορη φόρτιση, υψηλή απόδοση ισχύος και καλή συμπεριφορά σε χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ παράλληλα επιχειρεί να αντιμετωπίσει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της τεχνολογίας: την παραγωγή σε μεγάλη κλίμακα με ανταγωνιστικό κόστος.Η Mercedes-BenzΟι κυψέλες Gen4 θα περάσουν από εκτεταμένους ελέγχους ηλεκτρικής και θερμικής συμπεριφοράς, καθώς καιτόσο στις εγκαταστάσεις της Mercedes-Benz όσο και σε εξειδικευμένα ανεξάρτητα εργαστήρια. Τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να αξιολογηθεί η καταλληλότητα της τεχνολογίας για πιθανή αξιοποίηση σε μελλοντικά μοντέλα της εταιρείας.Το ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η ProLogium έχει ήδη περάσει από το στάδιο της αποκλειστικής εργαστηριακής ανάπτυξης στη. Η εταιρεία διαθέτει εργοστάσιο στην Ταϊβάν και παράλληλα. Η ευρωπαϊκή εγκατάσταση έχει σχεδιαστεί ώστε να φτάσει σε συνολικήόταν λειτουργήσει πλήρως, δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις για παραγωγή solid-state κυψελών κοντά στην ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου.Η Mercedes-Benz, πάντως, δεν ποντάρει αποκλειστικά στην ProLogium.εξελίσσοντας μια διαφορετική προσέγγιση στις solid-state μπαταρίες. Μάλιστα, το 2025 μια τροποποιημένη EQS εξοπλισμένη με μπαταρία στερεού ηλεκτρολύτη της Factorial, ξεκινώντας από τη Στουτγάρδη και φτάνοντας στο Μάλμε της Σουηδίας. Το αυτοκίνητο ολοκλήρωσε τη διαδρομή έχοντας ακόμη εκτιμώμενη αυτονομία 137 χιλιομέτρων.Σύμφωνα με τη Mercedes-Benz,σε σχέση με το συμβατικό σύστημα της EQS, ενώ οι διαστάσεις και το βάρος παρέμειναν σε παρόμοια επίπεδα. Η δοκιμή αυτή αποτέλεσε μια σημαντική επίδειξη των δυνατοτήτων που μπορεί να προσφέρει η τεχνολογία όταν περάσει από το εργαστήριο στον δρόμο.