Ολοκληρώθηκε έπειτα από τρεις ώρες η συνάντηση Πούτιν με Γουίτκοφ και Κούσνερ στο Κρεμλίνο
ΚΟΣΜΟΣ
Βλαντίμιρ Πούτιν Τζάρεντ Κούσνερ Στιβ Γουίτκοφ

Ολοκληρώθηκε έπειτα από τρεις ώρες η συνάντηση Πούτιν με Γουίτκοφ και Κούσνερ στο Κρεμλίνο

Οι επαφές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Ολοκληρώθηκε έπειτα από τρεις ώρες η συνάντηση Πούτιν με Γουίτκοφ και Κούσνερ στο Κρεμλίνο
17 ΣΧΟΛΙΑ
Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τους απεσταλμένους των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ στο Κρεμλίνο.

Η συνάντηση διήρκεσε περίπου τρεις ώρες, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Στις συνομιλίες από ρωσικής πλευράς συμμετείχαν επίσης ο σύμβουλος του προέδρου Γιούρι Ουσάκοφ, καθώς και ο ειδικός εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου για επενδυτική και οικονομική συνεργασία με ξένες χώρες και επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων (RDIF), Κιρίλ Ντμίτριεφ.

Οι επαφές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ολοκληρώθηκε έπειτα από τρεις ώρες η συνάντηση Πούτιν με Γουίτκοφ και Κούσνερ στο Κρεμλίνο
Ολοκληρώθηκε έπειτα από τρεις ώρες η συνάντηση Πούτιν με Γουίτκοφ και Κούσνερ στο Κρεμλίνο
Ολοκληρώθηκε έπειτα από τρεις ώρες η συνάντηση Πούτιν με Γουίτκοφ και Κούσνερ στο Κρεμλίνο
Ολοκληρώθηκε έπειτα από τρεις ώρες η συνάντηση Πούτιν με Γουίτκοφ και Κούσνερ στο Κρεμλίνο

Κλείσιμο
«Η κατάσταση φυσικά δεν είναι απλή», δήλωσε νωρίτερα ο Ρώσος πρόεδρος στους Αμερικανούς αξιωματούχους, σύμφωνα με το βίντεο που μεταδόθηκε από τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Ρώσος πρόεδρος είπε ακόμη στους εκπροσώπους ότι οι επαφές μεταξύ της Μόσχας και της Ουάσινγκτον είναι πάντα επωφελείς και ότι η Μόσχα θεωρεί ότι είναι κατάλληλο να συνεργάζεται μαζί τους. Ο ίδιος μάλιστα τους είπε ότι μεταξύ τους «το επίπεδο εμπιστοσύνης είναι πολύ υψηλό».
17 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέο μεταλλείο Σκουριών: Ένα έργο που επαναπροσδιορίζει το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας

Η μετάβαση της εμβληματικής επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία, αναδεικνύει ένα νέο πρότυπο βιομηχανικής ανάπτυξης, όπου οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη λειτουργία, δημιουργούν ισχυρή εθνική αξία

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης