O Πούτιν διέταξε τριήμερη παύση πληγμάτων κατά του Κιέβου
ΚΟΣΜΟΣ
Βλαντίμιρ Πούτιν Ρωσία

O Πούτιν διέταξε τριήμερη παύση πληγμάτων κατά του Κιέβου

Την είδηση μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax επικαλούμενο τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ

O Πούτιν διέταξε τριήμερη παύση πληγμάτων κατά του Κιέβου
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Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε από σήμερα, την τριήμερη παύση των πληγμάτων κατά του Κιέβου, στο πλαίσιο των προετοιμασιών μιας επίσκεψης αμερικανικής αντιπροσωπείας, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax επικαλούμενο τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο Πούτιν αναμένεται να συναντηθεί σήμερα, με τους Αμερικανούς ειδικούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ δήλωσε ο Πεσκόφ, στο πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Οι Αμερικανοί ειδικοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ προσγειώθηκαν σήμερα στη Μόσχα για συνομιλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσαν στο Reuters, δύο πηγές που έχουν λάβει σχετική γνώση, προσθέτοντας ότι θα συναντηθούν με τον Ρώσο προεδρικό απεσταλμένο Κίριλ Ντμίτριεφ.

Ο Ντμίτριεφ είχε δηλώσει στο Reuters τον Ιούνιο, ότι διατηρούσε επικοινωνία με Αμερικανούς διαπραγματευτές στη διάρκεια μιας παύσης των επισκέψεών τους στη Ρωσία, ενώ ο ίδιος συμμετείχε σε προηγούμενες συναντήσεις τους με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Στο μεταξύ, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του έπληξαν δύο εμπορικά πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου, ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι Τσορνομόρσκ, αλλά κι ένα άλλο πλοίο μεταφοράς ξηρού φορτίου κοντά στην Οδησσό, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Το υπουργείο ανακοίνωσε ότι τα πλοία χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά στρατιωτικών φορτίων για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν επιβεβαίωσε ανεξάρτητα την αναφορά.
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