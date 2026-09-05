«Δεν είναι απλή η κατάσταση»: Συνάντηση Πούτιν με Γουίτκοφ και Κούσνερ στη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία
ΚΟΣΜΟΣ
Βλαντίμιρ Πούτιν Τζάρεντ Κούσνερ Ουκρανία Στιβ Γουίτκοφ

«Δεν είναι απλή η κατάσταση»: Συνάντηση Πούτιν με Γουίτκοφ και Κούσνερ στη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Ο Πούτιν χαρακτήρισε «δύσκολη» την κατάσταση που ο ίδιος, αλλά τόνισε ότι εμπιστεύεται τους Γουίτκοφ και Κούνσερ

«Δεν είναι απλή η κατάσταση»: Συνάντηση Πούτιν με Γουίτκοφ και Κούσνερ στη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία
Άρχισε η συνάντηση στη Μόσχα μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και των ειδικών απεσταλμένων του Αμερικανού πρόεδρου, των Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, για να συζητήσουν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία ο οποίος διαρκεί περισσότερα από τέσσερα χρόνια.

Ο Πούτιν χαρακτήρισε «δύσκολη» την κατάσταση που ο ίδιος, ο Γουίτκοφ και o Κούνσερ θα πρέπει να εξετάσουν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων στο Κρεμλίνο, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA και αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. 

«Η κατάσταση φυσικά δεν είναι απλή», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος στους Αμερικανούς αξιωματούχους, σύμφωνα με το βίντεο που μεταδόθηκε από τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Ρώσος πρόεδρος είπε ακόμη στους εκπροσώπους ότι οι επαφές μεταξύ της Μόσχας και της Ουάσινγκτον είναι πάντα επωφελείς και ότι η Μόσχα θεωρεί ότι είναι κατάλληλο να συνεργάζεται μαζί τους. Ο ίδιος μάλιστα τους είπε ότι μεταξύ τους «το επίπεδο εμπιστοσύνης είναι πολύ υψηλό».

Απαντώντας, ο Γουίτκοφ δήλωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στέλνει τις καλύτερες ευχές του στον πρόεδρο Πούτιν και τον ευχαριστεί για την κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της αμερικανικής αντιπροσωπείας.

Ως προς αυτό ο Βλαντίμιρ Πούτιν επισήμανε ότι η Ρωσία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εγγυηθεί την ασφάλεια των διαμεσολαβητών.

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