Στη Μόσχα Γουίτκοφ και Κούσνερ, θα συναντηθούν με απεσταλμένο του Πούτιν
ΚΟΣΜΟΣ
Βλαντίμιρ Πούτιν Ρωσία Στιβ Γουίτκοφ Τζάρεντ Κούσνερ

Στη Μόσχα Γουίτκοφ και Κούσνερ, θα συναντηθούν με απεσταλμένο του Πούτιν

Οι δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι θα συναντηθούν με τον ειδικό απεσταλμένο του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, Κίριλ Ντμίτριεφ

Στη Μόσχα Γουίτκοφ και Κούσνερ, θα συναντηθούν με απεσταλμένο του Πούτιν
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Ο ειδικός προεδρικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, Κίριλ Ντμίτριεφ, αναμένεται να συναντηθεί με τους Αμερικανούς ειδικούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι έφτασαν σήμερα στη Μόσχα, σύμφωνα με δύο πηγές που έχουν γνώση της επίσκεψής τους και μίλησαν στο πρακτορείο Reuters.

Ο Ντμίτριεφ είχε δηλώσει στο Reuters τον Ιούνιο ότι διατηρούσε επικοινωνία με Αμερικανούς διαπραγματευτές κατά τη διάρκεια της περιόδου που είχαν διακοπεί οι επισκέψεις τους στη Ρωσία, ενώ είχε συμμετάσχει και σε προηγούμενες συναντήσεις τους με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ρώσος προεδρικός απεσταλμένος είχε επίσης ρόλο στις διαπραγματεύσεις για την αναστολή της εφαρμογής αμερικανικών κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο νωρίτερα φέτος.
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