Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Στη Μόσχα Γουίτκοφ και Κούσνερ, θα συναντηθούν με απεσταλμένο του Πούτιν
Στη Μόσχα Γουίτκοφ και Κούσνερ, θα συναντηθούν με απεσταλμένο του Πούτιν
Οι δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι θα συναντηθούν με τον ειδικό απεσταλμένο του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, Κίριλ Ντμίτριεφ
Ο ειδικός προεδρικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, Κίριλ Ντμίτριεφ, αναμένεται να συναντηθεί με τους Αμερικανούς ειδικούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι έφτασαν σήμερα στη Μόσχα, σύμφωνα με δύο πηγές που έχουν γνώση της επίσκεψής τους και μίλησαν στο πρακτορείο Reuters.
Ο Ντμίτριεφ είχε δηλώσει στο Reuters τον Ιούνιο ότι διατηρούσε επικοινωνία με Αμερικανούς διαπραγματευτές κατά τη διάρκεια της περιόδου που είχαν διακοπεί οι επισκέψεις τους στη Ρωσία, ενώ είχε συμμετάσχει και σε προηγούμενες συναντήσεις τους με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.
Ο Ντμίτριεφ είχε δηλώσει στο Reuters τον Ιούνιο ότι διατηρούσε επικοινωνία με Αμερικανούς διαπραγματευτές κατά τη διάρκεια της περιόδου που είχαν διακοπεί οι επισκέψεις τους στη Ρωσία, ενώ είχε συμμετάσχει και σε προηγούμενες συναντήσεις τους με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.
Ο Ρώσος προεδρικός απεσταλμένος είχε επίσης ρόλο στις διαπραγματεύσεις για την αναστολή της εφαρμογής αμερικανικών κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο νωρίτερα φέτος.
Witkoff and Kushner appear to have arrived in Moscow— NEXTA (@nexta_tv) September 5, 2026
Convoy vehicles expected to pick up the Americans arrived at Vnukovo Airport.
Trump’s special envoys are flying to Moscow today and will travel to Kyiv tomorrow to meet with Zelenskyy. But the Russian side has extremely low… pic.twitter.com/RY6BHlNNE7
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