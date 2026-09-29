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Πέθανε ο δημοσιογράφος Χριστόφορος Κονταξής
Πέθανε ο δημοσιογράφος Χριστόφορος Κονταξής
Κατά τη διάρκεια της θητείας του εμπνεύστηκε και δημιούργησε την εκπομπή «ΕΡΤ-2 στη Βουλή», που ήταν αφιερωμένη στην κοινοβουλευτική δραστηριότητα
Πέθανε σε ηλικία 94 ετών ο δημοσιογράφος Χριστόφορος Κονταξής, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ.
Ο Χριστόφορος Κονταξής γεννήθηκε το 1932 στον Βρονταμά Λακωνίας και φοίτησε στη Νομική Σχολή Αθηνών. Μιλούσε επίσης τη γαλλική γλώσσα. Ξεκίνησε τη δημοσιογραφική του πορεία το 1964 στην εφημερίδα «Το Βήμα», όπου εργάστηκε αρχικά ως αθλητικός συντάκτης. Στη συνέχεια πέρασε στο κοινοβουλευτικό και πολιτικό ρεπορτάζ, ενώ εργάστηκε μεταξύ άλλων στις εφημερίδες «Απογευματινή» και «Μακεδονία» και στο περιοδικό «Ταχυδρόμος».
Το 1974 εντάχθηκε στη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση, όπου και διένυσε το μεγαλύτερο μέρος της επαγγελματικής του διαδρομής. Ο Χριστόφορος Κονταξής διετέλεσε διευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού ΕΡΑ 1, ενώ από το 1982 ανέλαβε τη διεύθυνση ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού ΕΡΤ-2.
Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην ΕΡΤ εμπνεύστηκε και δημιούργησε την εκπομπή «ΕΡΤ-2 στη Βουλή», που ήταν αφιερωμένη στην κοινοβουλευτική δραστηριότητα.
Η ΕΣΗΕΑ, στην ανακοίνωσή της, κάνει λόγο για έναν δημοσιογράφο με «πολλές ικανότητες και πλούσια εμπειρία», ο οποίος υπηρέτησε το δημοσιογραφικό λειτούργημα με ήθος, προσήλωση και επαγγελματισμό.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους οικείους του και ιδιαίτερα στις κόρες του, Ζέτα και Μαρία, οι οποίες ακολούθησαν επίσης τη δημοσιογραφική πορεία του πατέρα τους.
Η πολιτική κηδεία του Χριστόφορου Κονταξή θα τελεστεί την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, στις 12:00, στο Κοιμητήριο Καισαριανής. Την ίδια ημέρα, στις 16:15, θα πραγματοποιηθεί στο Αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας ο τελευταίος αποχαιρετισμός.
Ο Χριστόφορος Κονταξής γεννήθηκε το 1932 στον Βρονταμά Λακωνίας και φοίτησε στη Νομική Σχολή Αθηνών. Μιλούσε επίσης τη γαλλική γλώσσα. Ξεκίνησε τη δημοσιογραφική του πορεία το 1964 στην εφημερίδα «Το Βήμα», όπου εργάστηκε αρχικά ως αθλητικός συντάκτης. Στη συνέχεια πέρασε στο κοινοβουλευτικό και πολιτικό ρεπορτάζ, ενώ εργάστηκε μεταξύ άλλων στις εφημερίδες «Απογευματινή» και «Μακεδονία» και στο περιοδικό «Ταχυδρόμος».
Το 1974 εντάχθηκε στη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση, όπου και διένυσε το μεγαλύτερο μέρος της επαγγελματικής του διαδρομής. Ο Χριστόφορος Κονταξής διετέλεσε διευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού ΕΡΑ 1, ενώ από το 1982 ανέλαβε τη διεύθυνση ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού ΕΡΤ-2.
Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην ΕΡΤ εμπνεύστηκε και δημιούργησε την εκπομπή «ΕΡΤ-2 στη Βουλή», που ήταν αφιερωμένη στην κοινοβουλευτική δραστηριότητα.
Η ΕΣΗΕΑ, στην ανακοίνωσή της, κάνει λόγο για έναν δημοσιογράφο με «πολλές ικανότητες και πλούσια εμπειρία», ο οποίος υπηρέτησε το δημοσιογραφικό λειτούργημα με ήθος, προσήλωση και επαγγελματισμό.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους οικείους του και ιδιαίτερα στις κόρες του, Ζέτα και Μαρία, οι οποίες ακολούθησαν επίσης τη δημοσιογραφική πορεία του πατέρα τους.
Η πολιτική κηδεία του Χριστόφορου Κονταξή θα τελεστεί την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, στις 12:00, στο Κοιμητήριο Καισαριανής. Την ίδια ημέρα, στις 16:15, θα πραγματοποιηθεί στο Αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας ο τελευταίος αποχαιρετισμός.
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