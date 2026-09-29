Πατούλης: Εγώ ζήτησα από τον Γεωργιάδη τον έλεγχο εις βάρος μου για να σταματήσει η ανθρωποφαγία και η στοχοποίησή μου
Πατούλης: Εγώ ζήτησα από τον Γεωργιάδη τον έλεγχο εις βάρος μου για να σταματήσει η ανθρωποφαγία και η στοχοποίησή μου
Η παραπομπή των εις βάρος μου ισχυρισμών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας αποτελεί την ορθή θεσμική οδό, με την οποία συντάσσομαι απόλυτα δηλώνει ο πρόεδρος του ΙΣΑ
Ζήτησα ο ίδιος από τον υπουργό Υγείας τον πλήρη και σε βάθος έλεγχό μου από τις αρμόδιες Αρχές λέει ο Γιώργος Πατούλης στην πρώτη ανακοίνωση μετά την απόφαση του Άδωνι Γεωργιάδη να παραπέμψει στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας την έρευνα για τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες.
Ο πρόεδρος του ΙΣΑ κ. Πατούλης δηλώνει ότι «η παραπομπή των εις βάρος μου ισχυρισμών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας αποτελεί την ορθή θεσμική οδό, με την οποία συντάσσομαι απόλυτα». Τονίζει ότι ζήτησε από τον υπ. Υγείας «πλήρη και σε βάθος έλεγχο από τις αρμόδιες Αρχές, ώστε να δοθούν οριστικές απαντήσεις και να σταματήσει η ανθρωποφαγία, η διασπορά ψευδών ειδήσεων και η στοχοποίησή μου» και τονίζει ότι έχει πλήρη εμπιστοσύνη στους θεσμούς και θα συνδράμει στο έργο τους.
Η ανακοίνωση του Γιώργου Πατούλη
Η παραπομπή των εις βάρος μου ισχυρισμών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας αποτελεί την ορθή θεσμική οδό, με την οποία συντάσσομαι απόλυτα.
Ζήτησα ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο από τις αρμόδιες Αρχές, ώστε να δοθούν οριστικές απαντήσεις και να σταματήσει η ανθρωποφαγία, η διασπορά ψευδών ειδήσεων και η στοχοποίησή μου.
Ως Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, έχω πλήρη εμπιστοσύνη στους θεσμούς και θα συνδράμω με κάθε τρόπο στο έργο τους, ώστε να λάμψει η αλήθεια.
Ο πρόεδρος του ΙΣΑ κ. Πατούλης δηλώνει ότι «η παραπομπή των εις βάρος μου ισχυρισμών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας αποτελεί την ορθή θεσμική οδό, με την οποία συντάσσομαι απόλυτα». Τονίζει ότι ζήτησε από τον υπ. Υγείας «πλήρη και σε βάθος έλεγχο από τις αρμόδιες Αρχές, ώστε να δοθούν οριστικές απαντήσεις και να σταματήσει η ανθρωποφαγία, η διασπορά ψευδών ειδήσεων και η στοχοποίησή μου» και τονίζει ότι έχει πλήρη εμπιστοσύνη στους θεσμούς και θα συνδράμει στο έργο τους.
Η ανακοίνωση του Γιώργου Πατούλη
Η παραπομπή των εις βάρος μου ισχυρισμών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας αποτελεί την ορθή θεσμική οδό, με την οποία συντάσσομαι απόλυτα.
Ζήτησα ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο από τις αρμόδιες Αρχές, ώστε να δοθούν οριστικές απαντήσεις και να σταματήσει η ανθρωποφαγία, η διασπορά ψευδών ειδήσεων και η στοχοποίησή μου.
Ως Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, έχω πλήρη εμπιστοσύνη στους θεσμούς και θα συνδράμω με κάθε τρόπο στο έργο τους, ώστε να λάμψει η αλήθεια.
Ανακοίνωση Γιώργου Πατούλη— Giorgos Patoulis (@gpatoulis) September 29, 2026
Η παραπομπή των εις βάρος μου ισχυρισμών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας αποτελεί την ορθή θεσμική οδό, με την οποία συντάσσομαι απόλυτα.
Ζήτησα ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο από τις αρμόδιες Αρχές, ώστε να δοθούν οριστικές…
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