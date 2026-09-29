Πατούλης: Εγώ ζήτησα από τον Γεωργιάδη τον έλεγχο εις βάρος μου για να σταματήσει η ανθρωποφαγία και η στοχοποίησή μου

Ανακοίνωση Γιώργου Πατούλη



Η παραπομπή των εις βάρος μου ισχυρισμών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας αποτελεί την ορθή θεσμική οδό, με την οποία συντάσσομαι απόλυτα.



Ζήτησα ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο από τις αρμόδιες Αρχές, ώστε να δοθούν οριστικές…