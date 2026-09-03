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Συνελήφθη άνδρας με καλάσνικοφ σε κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό των Βρυξελλών
Συνελήφθη άνδρας με καλάσνικοφ σε κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό των Βρυξελλών
Ο άνδρας είχε φτάσει στον σταθμό με τρένο από τη Γαλλία
Ένας άνδρας συνελήφθη στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό Gare du Midi στις Βρυξέλλες, όταν τελωνειακοί εντόπισαν ένα καλάσνικοφ μέσα στην τσάντα του κατά τη διάρκεια ελέγχου ασφαλείας.
Σύμφωνα με βελγικά μέσα ενημέρωσης, ο άνδρας είχε φτάσει στον σταθμό με τρένο από τη Γαλλία. Δεν φέρεται να είχε επιδείξει το όπλο ή να είχε απειλήσει επιβάτες μέσα στον σταθμό, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να διαπιστώσουν για ποιο λόγο το μετέφερε.
Σύμφωνα με το Politico, η σύλληψη προκάλεσε την αντίδραση του υπουργού Εσωτερικών του Βελγίου, Μπερνάρ Κεντέν, ο οποίος χρησιμοποίησε το περιστατικό για να υπερασπιστεί την απόφαση της κυβέρνησης να ενισχύσει τις κοινές περιπολίες αστυνομίας και στρατού σε σιδηροδρομικούς σταθμούς και σταθμούς μετρό των Βρυξελλών.
«Ευχαριστώ τις υπηρεσίες για τη γρήγορη και αποφασιστική δράση τους», έγραψε ο υπουργός στην πλατφόρμα X. «Αυτό δείχνει ότι η ενίσχυση των περιπολιών στους σιδηροδρομικούς σταθμούς και στο μετρό με τη βοήθεια του στρατού είναι απαραίτητη και πρέπει να συνεχιστεί, ακόμη και να επεκταθεί».
Σύμφωνα με βελγικά μέσα ενημέρωσης, ο άνδρας είχε φτάσει στον σταθμό με τρένο από τη Γαλλία. Δεν φέρεται να είχε επιδείξει το όπλο ή να είχε απειλήσει επιβάτες μέσα στον σταθμό, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να διαπιστώσουν για ποιο λόγο το μετέφερε.
Σύμφωνα με το Politico, η σύλληψη προκάλεσε την αντίδραση του υπουργού Εσωτερικών του Βελγίου, Μπερνάρ Κεντέν, ο οποίος χρησιμοποίησε το περιστατικό για να υπερασπιστεί την απόφαση της κυβέρνησης να ενισχύσει τις κοινές περιπολίες αστυνομίας και στρατού σε σιδηροδρομικούς σταθμούς και σταθμούς μετρό των Βρυξελλών.
«Ευχαριστώ τις υπηρεσίες για τη γρήγορη και αποφασιστική δράση τους», έγραψε ο υπουργός στην πλατφόρμα X. «Αυτό δείχνει ότι η ενίσχυση των περιπολιών στους σιδηροδρομικούς σταθμούς και στο μετρό με τη βοήθεια του στρατού είναι απαραίτητη και πρέπει να συνεχιστεί, ακόμη και να επεκταθεί».
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