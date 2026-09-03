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Πολωνία και Βρετανία κάλεσαν τους πρεσβευτές της Ρωσίας στη Βαρσοβία για να καταδικάσουν την επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας
ΚΟΣΜΟΣ
Βαρσοβία Ρωσία Λειψία Επίθεση Βρετανία

Πολωνία και Βρετανία κάλεσαν τους πρεσβευτές της Ρωσίας στη Βαρσοβία για να καταδικάσουν την επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας

«Το Ηνωμένο Βασίλειο εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη του προς την Γερμανία έπειτα από την κατάφωρη και επικίνδυνη επίθεση κατά του αεροδρομίου της Λειψίας», δήλωσε εκπρόσωπος του Άντι Μπέρναμ

Πολωνία και Βρετανία κάλεσαν τους πρεσβευτές της Ρωσίας στη Βαρσοβία για να καταδικάσουν την επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας
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Η Πολωνία κάλεσε σήμερα τον πρεσβευτή της Ρωσίας στην Βαρσοβία, ανακοίνωσε το πολωνικό υπουργείο Εξωτερικών, μετέδωσε το πολωνικό πρακτορείο ειδήσεων PAP.

Χθες, η Πολωνία εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εξέφραζε την αλληλεγγύη της προς την Γερμανία «κατόπιν των πληροφοριών που επιβεβαιώνουν την ευθύνη της Ρωσίας στην απόπειρα επίθεσης κατά του αεροδρομίου της Λειψίας».

Η Βρετανία κάλεσε επίσης τον Ρώσο επιτετραμμένο στο βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών για να καταδικάσει την επίθεση με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας.



«Το Ηνωμένο Βασίλειο εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη του προς την Γερμανία έπειτα από την κατάφωρη και επικίνδυνη επίθεση κατά του αεροδρομίου της Λειψίας», δήλωσε εκπρόσωπος του πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ προσθέτοντας ότι οι ρωσικές απόπειρες για την υπονόμευση της αποφασιστικότητας των συμμάχων της Ουκρανίας είναι μάταιες.

«Είναι η τελευταία μίας ξεκάθαρης σειράς προσπαθειών του ρωσικού κράτους να υπονομεύσει την συλλογική μας ασφάλεια και για τον λόγο αυτόν σήμερα καλέσαμε τον Ρώσο επιτετραμμένο για να καταδικάσουμε την επίθεση με τον δριμύτερο τρόπο».
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