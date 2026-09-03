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Σχέδιο ανακαίνισης 250.000 δολαρίων για την αίθουσα μπόουλινγκ του Λευκού Οίκου
Σχέδιο ανακαίνισης 250.000 δολαρίων για την αίθουσα μπόουλινγκ του Λευκού Οίκου
Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου υποστήριξε ότι ο Τραμπ δεν είχε καμία εμπλοκή στον σχεδιασμό του έργου, διευκρινίζοντας ότι η δαπάνη αφορά εργασίες συντήρησης και τη «βελτίωση του φωτισμού»
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενέκρινε δαπάνη ύψους 253.000 δολαρίων για ένα έργο φωτισμού στην ιδιωτική αίθουσα μπόουλινγκ που βρίσκεται στο υπόγειο του κτιρίου «Αϊζενχάουερ», δίπλα στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με στοιχεία ομοσπονδιακών συμβάσεων.
Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Εκτελεστικό Γραφείο του Προέδρου και αφορά τη «βελτίωση του φωτισμού» στη μικρή αίθουσα με τους δύο διαδρόμους μπόουλινγκ που βρίσκεται στο υπόγειο του κτιρίου, το οποίο στεγάζει υπηρεσίες της αμερικανικής προεδρίας.
Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι γνωστό ότι έχει ιδιαίτερη σχέση με το γκολφ, ενώ έχει εκφράσει στο παρελθόν το ενδιαφέρον του για το μπέιζμπολ και το αμερικανικό ποδόσφαιρο. Ωστόσο, δεν έχει αναφερθεί δημόσια σε κάποια ιδιαίτερη αγάπη του για το μπόουλινγκ.
Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου υποστήριξε ότι ο πρόεδρος δεν είχε καμία εμπλοκή στον σχεδιασμό του έργου, διευκρινίζοντας ότι η δαπάνη αφορά εργασίες συντήρησης και την αντικατάσταση χαλασμένων φωτιστικών. Όπως ανέφερε, η αίθουσα έχει φιλοξενήσει σχεδόν 10.000 επισκέπτες τον τελευταίο χρόνο.
Η εγκατάσταση του πρώτου διαδρόμου μπόουλινγκ στο υπόγειο του Λευκού Οίκου έγινε το 1947, επί προεδρίας Χάρι Τρούμαν, την περίοδο που το άθλημα γνώριζε μεγάλη δημοτικότητα στις ΗΠΑ.
Η κατασκευή χρηματοδοτήθηκε από μια ομάδα κατοίκων του Μιζούρι ως δώρο για τα 63α γενέθλια του Τρούμαν. Ωστόσο, συνεργάτης του τότε προέδρου είχε δηλώσει ότι το δώρο τον είχε προκαλέσει απορία, καθώς ο Τρούμαν δεν είχε παίξει μπόουλινγκ από την εφηβεία του.
Το 1955, ο πρόεδρος Ντουάιτ Αϊζενχάουερ μετέφερε την αίθουσα στο σημερινό της σημείο, στο κτίριο που φέρει το όνομά του.
Αργότερα, ο πρόεδρος Ρίτσαρντ Νίξον, ο οποίος ήταν λάτρης του μπόουλινγκ, δημιούργησε το 1973 έναν ξεχωριστό διάδρομο μπόουλινγκ κάτω από τον ίδιο τον Λευκό Οίκο. Ο Τραμπ είχε προχωρήσει σε ανακαίνισή του το 2019.
Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Εκτελεστικό Γραφείο του Προέδρου και αφορά τη «βελτίωση του φωτισμού» στη μικρή αίθουσα με τους δύο διαδρόμους μπόουλινγκ που βρίσκεται στο υπόγειο του κτιρίου, το οποίο στεγάζει υπηρεσίες της αμερικανικής προεδρίας.
Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι γνωστό ότι έχει ιδιαίτερη σχέση με το γκολφ, ενώ έχει εκφράσει στο παρελθόν το ενδιαφέρον του για το μπέιζμπολ και το αμερικανικό ποδόσφαιρο. Ωστόσο, δεν έχει αναφερθεί δημόσια σε κάποια ιδιαίτερη αγάπη του για το μπόουλινγκ.
Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου υποστήριξε ότι ο πρόεδρος δεν είχε καμία εμπλοκή στον σχεδιασμό του έργου, διευκρινίζοντας ότι η δαπάνη αφορά εργασίες συντήρησης και την αντικατάσταση χαλασμένων φωτιστικών. Όπως ανέφερε, η αίθουσα έχει φιλοξενήσει σχεδόν 10.000 επισκέπτες τον τελευταίο χρόνο.
Η εγκατάσταση του πρώτου διαδρόμου μπόουλινγκ στο υπόγειο του Λευκού Οίκου έγινε το 1947, επί προεδρίας Χάρι Τρούμαν, την περίοδο που το άθλημα γνώριζε μεγάλη δημοτικότητα στις ΗΠΑ.
Η ιστορία του μπόουλινγκ στον Λευκό Οίκο
Η κατασκευή χρηματοδοτήθηκε από μια ομάδα κατοίκων του Μιζούρι ως δώρο για τα 63α γενέθλια του Τρούμαν. Ωστόσο, συνεργάτης του τότε προέδρου είχε δηλώσει ότι το δώρο τον είχε προκαλέσει απορία, καθώς ο Τρούμαν δεν είχε παίξει μπόουλινγκ από την εφηβεία του.
Το 1955, ο πρόεδρος Ντουάιτ Αϊζενχάουερ μετέφερε την αίθουσα στο σημερινό της σημείο, στο κτίριο που φέρει το όνομά του.
Αργότερα, ο πρόεδρος Ρίτσαρντ Νίξον, ο οποίος ήταν λάτρης του μπόουλινγκ, δημιούργησε το 1973 έναν ξεχωριστό διάδρομο μπόουλινγκ κάτω από τον ίδιο τον Λευκό Οίκο. Ο Τραμπ είχε προχωρήσει σε ανακαίνισή του το 2019.
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