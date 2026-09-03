Ο αμφιλεγόμενος βαρόνος του πετρελαίου που επέλεξε ο Τραμπ για τη Βενεζουέλα: Ποιος είναι ο Αλεχάντρο Μπετανκούρ

Ο 46χρονος επιχειρηματίας βρίσκεται στο επίκεντρο της συμφωνίας που δίνει σε αμερικανική εταιρεία τον έλεγχο 17 στρατηγικών πετρελαϊκών κοιτασμάτων της Βενεζουέλας - Από τους «bolichicos» του Τσάβες στις επαφές με την Ουάσινγκτον και τις έρευνες για διαφθορά