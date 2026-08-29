Ιστορικό deal: Οι ΗΠΑ αποκτούν τον έλεγχο του πετρελαίου της Βενεζουέλας, στα χέρια τους 65 δισ. βαρέλια

Κίνηση ματ από τον Τραμπ: Οι ΗΠΑ αποκτούν το 55% της παραγωγής κοινοπραξίας στη Βενεζουέλα σε μια πρωτοφανή συμφωνία που αναδιαμορφώνει τον ενεργειακό και γεωπολιτικό χάρτη