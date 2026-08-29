Ιστορικό deal: Οι ΗΠΑ αποκτούν τον έλεγχο του πετρελαίου της Βενεζουέλας, στα χέρια τους 65 δισ. βαρέλια
Ιστορικό deal: Οι ΗΠΑ αποκτούν τον έλεγχο του πετρελαίου της Βενεζουέλας, στα χέρια τους 65 δισ. βαρέλια
Κίνηση ματ από τον Τραμπ: Οι ΗΠΑ αποκτούν το 55% της παραγωγής κοινοπραξίας στη Βενεζουέλα σε μια πρωτοφανή συμφωνία που αναδιαμορφώνει τον ενεργειακό και γεωπολιτικό χάρτη
Σε μια κίνηση χωρίς προηγούμενο στη σύγχρονη πετρελαϊκή ιστορία, οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζονται να αποκτήσουν τον πλειοψηφικό έλεγχο ενός τεράστιου τμήματος των πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας, εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε περίπου 65 δισ. βαρέλια αποδεδειγμένων αποθεμάτων και δημιουργώντας, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, τη δεύτερη μεγαλύτερη εταιρική δεξαμενή πετρελαϊκών αποθεμάτων στον κόσμο μετά τη Saudi Aramco.
Τη συμφωνία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social, παρουσιάζοντάς την ως μια κίνηση που θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια των ΗΠΑ για τις επόμενες δεκαετίες. Η συμφωνία διαμορφώθηκε σε συνεργασία με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες και ιδιωτικά επιχειρηματικά συμφέροντα.
«Με δική μου εντολή, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, σε στενή συνεργασία με την ιδιαίτερα σεβαστή προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες και μέσω μιας σύμπραξης με ιδιωτικές επιχειρήσεις, εξασφάλισαν τον πλειοψηφικό έλεγχο των ΗΠΑ σε περισσότερα από 65 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΒΑΡΕΛΙΑ αποδεδειγμένων πετρελαϊκών αποθεμάτων στη Βενεζουέλα, χωρίς κανένα κόστος για τον Αμερικανό φορολογούμενο», έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι ΗΠΑ θα ελέγχουν το 55% της πραγματικής παραγωγής της νέας κοινοπραξίας, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα να προμηθεύονται το πετρέλαιο σε τιμή κόστους.
Πρόκειται για μία από τις πιο επιθετικές παρεμβάσεις της Ουάσιγκτον σε οικονομία χώρας της Λατινικής Αμερικής εδώ και δεκαετίες και εντάσσεται στην προσπάθεια του Τραμπ να ενισχύσει την αμερικανική επιρροή στο Δυτικό Ημισφαίριο, περιορίζοντας παράλληλα την παρουσία της Κίνας στην περιοχή.
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Τη συμφωνία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social, παρουσιάζοντάς την ως μια κίνηση που θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια των ΗΠΑ για τις επόμενες δεκαετίες. Η συμφωνία διαμορφώθηκε σε συνεργασία με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες και ιδιωτικά επιχειρηματικά συμφέροντα.
«Με δική μου εντολή, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, σε στενή συνεργασία με την ιδιαίτερα σεβαστή προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες και μέσω μιας σύμπραξης με ιδιωτικές επιχειρήσεις, εξασφάλισαν τον πλειοψηφικό έλεγχο των ΗΠΑ σε περισσότερα από 65 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΒΑΡΕΛΙΑ αποδεδειγμένων πετρελαϊκών αποθεμάτων στη Βενεζουέλα, χωρίς κανένα κόστος για τον Αμερικανό φορολογούμενο», έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
This deal is a huge win for both the American and Venezuelan people.— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 28, 2026
It demonstrates how President Trump's bold foreign policy is driving America First wins: securing stable reserves and low-cost oil in our Hemisphere and lowering gas prices here at home.
For the Venezuelan… https://t.co/SMSRYGWmVb
Πρόκειται για μία από τις πιο επιθετικές παρεμβάσεις της Ουάσιγκτον σε οικονομία χώρας της Λατινικής Αμερικής εδώ και δεκαετίες και εντάσσεται στην προσπάθεια του Τραμπ να ενισχύσει την αμερικανική επιρροή στο Δυτικό Ημισφαίριο, περιορίζοντας παράλληλα την παρουσία της Κίνας στην περιοχή.
Διαβάστε περισσότερα στο newnoney
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