Τούρκοι στρατιώτες παρενόχλησαν Ελληνοκύπριους γεωργούς στη νεκρή ζώνη στην Κύπρο
Οι γεωργοί παρέμειναν στο σημείο και συνέχισαν τις εργασίες τους - Μετά τις αναφορές για το περιστατικό, ειρηνευτές των Ηνωμένων Εθνών μετέβησαν στη Δένεια για να αποκλιμακωθεί η ένταση και να αποκατασταθεί η ηρεμία
Νέα ένταση σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη νεκρή ζώνη στο χωριό Δένεια, δυτικά της Λευκωσίας. Σύμφωνα με τον κοινοτάρχη Χαράλαμπο Αλεξάνδρου, Τούρκοι στρατιώτες πλησίασαν Ελληνοκύπριους γεωργούς που είχαν πάει να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους και προσπάθησαν να τους αναγκάσουν να αποχωρήσουν.
Οι γεωργοί παρέμειναν στο σημείο και συνέχισαν τις εργασίες τους. Μετά τις αναφορές για το περιστατικό, ειρηνευτές των Ηνωμένων Εθνών μετέβησαν στη Δένεια. Σε γραπτή τοποθέτησή του, ο εκπρόσωπος της ΟΥΝΦΙΚΥΠ Αλίμ Σιντίκ ανέφερε ότι η δύναμη κινητοποιήθηκε για να αποκλιμακωθεί η ένταση και να αποκατασταθεί η ηρεμία. Πρόσθεσε ότι παρακολουθεί την κατάσταση με σκοπό τη διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος στη νεκρή ζώνη.
Κατά τον κοινοτάρχη, οι γεωργοί ολοκλήρωσαν τελικά τις εργασίες τους παρουσία τόσο των ειρηνευτών όσο και των Τούρκων στρατιωτών. Ο κ. Αλεξάνδρου υποστήριξε ότι έχουν σημειωθεί και άλλα περιστατικά παρενόχλησης το τελευταίο δίμηνο.
Είχαν ζητήσει περισσότερες περιπολίες
Το νέο επεισόδιο σημειώθηκε δύο εβδομάδες μετά τη συνάντηση του επικεφαλής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, Χασίμ Ντιάν, με τον κοινοτάρχη και γεωργούς της Δένειας.
Αντικείμενό της ήταν η ασφάλειά τους κατά την έναρξη των εποχικών καλλιεργητικών εργασιών.
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Μετά τη συνάντηση, ο κ. Αλεξάνδρου είχε δηλώσει ότι η ειρηνευτική δύναμη θα προσπαθούσε να κάνει πιο αισθητή την παρουσία της στην περιοχή.
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