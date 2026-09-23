Τουλάχιστον τέσσερις φορές μέσα σε 20 μέρες είχαν ρίξει βιομηχανικά απόβλητα στον Κηφισό, χρησιμοποιούσαν φρεάτια για τα νερά της βροχής
Τουλάχιστον τέσσερις φορές μέσα σε 20 μέρες είχαν ρίξει βιομηχανικά απόβλητα στον Κηφισό, χρησιμοποιούσαν φρεάτια για τα νερά της βροχής
Για την υπόθεση συνελήφθησαν ο 41χρονος οδηγός του βυτιοφόρου και ένας 63χρονος προσωρινά υπεύθυνος του πρατηρίου, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος άλλων δύο ατόμων - Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ
Τουλάχιστον τέσσερις απορρίψεις υγρών βιομηχανικών αποβλήτων μέσα σε διάστημα 20 ημερών διαπίστωσαν οι αστυνομικοί της Ομάδας Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της ΓΑΔΑ, στο πλαίσιο της έρευνας για την παράνομη διαχείριση και ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων σε πρατήριο υγρών καυσίμων στο Αιγάλεω.
Οι αστυνομικοί, έπειτα από πολυήμερη έρευνα και διακριτική παρακολούθηση του χώρου, εντόπισαν το πρωί της 22ας Σεπτεμβρίου έναν 41χρονο οδηγό βυτιοφόρου τη στιγμή που απέρριπτε υγρά βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας σε φρεάτιο αποχέτευσης του πρατηρίου.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν ο 41χρονος αλλοδαπός οδηγός του βυτιοφόρου και ένας 63χρονος ημεδαπός, προσωρινά υπεύθυνος του πρατηρίου, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος άλλων δύο ατόμων.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα απόβλητα κατέληγαν μέσω σωληνώσεων στο δίκτυο όμβριων υδάτων και στη συνέχεια στον Κηφισό ποταμό, με αποτέλεσμα την εκβολή τους στη θάλασσα του παραλιακού μετώπου της Αθήνας.
Σε βάρος του ιδιοκτήτη του βυτιοφόρου, καθώς και σε βάρος του οδηγού επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα ύψους 2.840 ευρώ και 1.348 ευρώ, αντίστοιχα, για παραβάσεις που αφορούν τη μη τήρηση στοιχείων μεταφοράς, την απόρριψη επικίνδυνου φορτίου και τους ελλιπείς χρόνους ημερήσιας ανάπαυσης, ενώ το εν λόγω βυτιοφόρο κατασχέθηκε.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:
Αστυνομική επιχείρηση της Ομάδας Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της Γ.Α.Δ.Α. για την παράνομη διαχείριση και ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων οδήγησε στον εντοπισμό 41χρονου οδηγού βυτιοφόρου που απέρριπτε υγρά βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας σε φρεάτιο αποχέτευσης πρατηρίου υγρών καυσίμων στην περιοχή του Αιγάλεω.
Στο πλαίσιο αυτό, συνελήφθησαν πρωινές ώρες της 22-9-2026, -2- άτομα, 41χρονος αλλοδαπός οδηγός και 63χρονος ημεδαπός, προσωρινά υπεύθυνος του πρατηρίου υγρών καυσίμων, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. σε βάρος ακόμα -2- ατόμων.
Ειδικότερα, πρωινές ώρες της 22-9-2026, αστυνομικοί της Ομάδας Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της Γ.Α.Δ.Α. εντόπισαν και ακινητοποίησαν τον 41χρονο οδηγό του βυτιοφόρου τη στιγμή που απέρριπτε υγρά βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας σε φρεάτιο αποχέτευσης πρατηρίου υγρών καυσίμων στην περιοχή του Αιγάλεω.
Τα εν λόγω απόβλητα κατέληγαν μέσω σωληνώσεων στο δίκτυο όμβριων υδάτων της Ε.ΥΔ.Α.Π. και στη συνέχεια στον Κηφισό ποταμό με αποτέλεσμα την εκβολή τους στη θάλασσα του παραλιακού μετώπου της Αθήνας.
Ο εντοπισμός του εν λόγω βυτιοφόρου προέκυψε μετά από πολυήμερη ενδελεχή έρευνα των αστυνομικών της Ομάδας Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της Γ.Α.Δ.Α., οι οποίοι είχαν θέσει σε διακριτική παρακολούθηση το πρατήριο υγρών καυσίμων, διαπιστώνοντας τουλάχιστον -4- απορρίψεις υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε -20- ημέρες.
Κατόπιν των ανωτέρω, κλήθηκε και προσήλθε στο πρατήριο υγρών καυσίμων περιβαλλοντολόγος του Τμήματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠ.ΕΝ.), προκειμένου να διενεργήσει αυτοψία και σύμφωνα με την εκτίμησή του, βάσει των τιμών των παραμέτρων του αναλυθέντος δείγματος, σε συνδυασμό με τα μακροσκοπικά χαρακτηριστικά του αποβλήτου, ήτοι την έντονη οσμή, το σκούρο καφέ χρώμα και την υψηλή συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων, πρόκειται για υγρά βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη ρύπανση και υποβάθμιση των επιφανειακών υδάτων και ενείχε άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.
Παράλληλα, στο πρατήριο προσήλθε κλιμάκιο της Ε.ΥΔ.Α.Π., το οποίο με τη χρήση ειδικής κάμερας και χρωματισμένου υγρού διαπίστωσε ότι ο εν λόγω αγωγός του πρατηρίου υγρών καυσίμων καταλήγει στο δίκτυο όμβριων υδάτων και στη συνέχεια στον Κηφισό ποταμό με αποτέλεσμα την εκβολή τους στη θάλασσα του παραλιακού μετώπου της Αθήνας.
Επιπρόσθετα, σε βάρος του ιδιοκτήτη του ανωτέρω βυτιοφόρου, καθώς και σε βάρος του οδηγού επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα ύψους -2.840- ευρώ και -1.348- ευρώ, αντίστοιχα, για παραβάσεις που αφορούν τη μη τήρηση στοιχείων μεταφοράς, την απόρριψη επικίνδυνου φορτίου και τους ελλιπείς χρόνους ημερήσιας ανάπαυσης, ενώ το εν λόγω βυτιοφόρο κατασχέθηκε.
Αντίστοιχοι έλεγχοι συνεχίζονται καθημερινά από την Ομάδα Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της Γ.Α.Δ.Α. για τη διαπίστωση παραβάσεων περιβαλλοντικής νομοθεσίας που προκαλούν ρύπανση του περιβάλλοντος με αποτέλεσμα τον άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.
Οι αστυνομικοί, έπειτα από πολυήμερη έρευνα και διακριτική παρακολούθηση του χώρου, εντόπισαν το πρωί της 22ας Σεπτεμβρίου έναν 41χρονο οδηγό βυτιοφόρου τη στιγμή που απέρριπτε υγρά βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας σε φρεάτιο αποχέτευσης του πρατηρίου.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν ο 41χρονος αλλοδαπός οδηγός του βυτιοφόρου και ένας 63χρονος ημεδαπός, προσωρινά υπεύθυνος του πρατηρίου, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος άλλων δύο ατόμων.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα απόβλητα κατέληγαν μέσω σωληνώσεων στο δίκτυο όμβριων υδάτων και στη συνέχεια στον Κηφισό ποταμό, με αποτέλεσμα την εκβολή τους στη θάλασσα του παραλιακού μετώπου της Αθήνας.
Σε βάρος του ιδιοκτήτη του βυτιοφόρου, καθώς και σε βάρος του οδηγού επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα ύψους 2.840 ευρώ και 1.348 ευρώ, αντίστοιχα, για παραβάσεις που αφορούν τη μη τήρηση στοιχείων μεταφοράς, την απόρριψη επικίνδυνου φορτίου και τους ελλιπείς χρόνους ημερήσιας ανάπαυσης, ενώ το εν λόγω βυτιοφόρο κατασχέθηκε.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:
Αστυνομική επιχείρηση της Ομάδας Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της Γ.Α.Δ.Α. για την παράνομη διαχείριση και ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων οδήγησε στον εντοπισμό 41χρονου οδηγού βυτιοφόρου που απέρριπτε υγρά βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας σε φρεάτιο αποχέτευσης πρατηρίου υγρών καυσίμων στην περιοχή του Αιγάλεω.
Στο πλαίσιο αυτό, συνελήφθησαν πρωινές ώρες της 22-9-2026, -2- άτομα, 41χρονος αλλοδαπός οδηγός και 63χρονος ημεδαπός, προσωρινά υπεύθυνος του πρατηρίου υγρών καυσίμων, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. σε βάρος ακόμα -2- ατόμων.
Ειδικότερα, πρωινές ώρες της 22-9-2026, αστυνομικοί της Ομάδας Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της Γ.Α.Δ.Α. εντόπισαν και ακινητοποίησαν τον 41χρονο οδηγό του βυτιοφόρου τη στιγμή που απέρριπτε υγρά βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας σε φρεάτιο αποχέτευσης πρατηρίου υγρών καυσίμων στην περιοχή του Αιγάλεω.
Τα εν λόγω απόβλητα κατέληγαν μέσω σωληνώσεων στο δίκτυο όμβριων υδάτων της Ε.ΥΔ.Α.Π. και στη συνέχεια στον Κηφισό ποταμό με αποτέλεσμα την εκβολή τους στη θάλασσα του παραλιακού μετώπου της Αθήνας.
Ο εντοπισμός του εν λόγω βυτιοφόρου προέκυψε μετά από πολυήμερη ενδελεχή έρευνα των αστυνομικών της Ομάδας Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της Γ.Α.Δ.Α., οι οποίοι είχαν θέσει σε διακριτική παρακολούθηση το πρατήριο υγρών καυσίμων, διαπιστώνοντας τουλάχιστον -4- απορρίψεις υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε -20- ημέρες.
Κατόπιν των ανωτέρω, κλήθηκε και προσήλθε στο πρατήριο υγρών καυσίμων περιβαλλοντολόγος του Τμήματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠ.ΕΝ.), προκειμένου να διενεργήσει αυτοψία και σύμφωνα με την εκτίμησή του, βάσει των τιμών των παραμέτρων του αναλυθέντος δείγματος, σε συνδυασμό με τα μακροσκοπικά χαρακτηριστικά του αποβλήτου, ήτοι την έντονη οσμή, το σκούρο καφέ χρώμα και την υψηλή συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων, πρόκειται για υγρά βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη ρύπανση και υποβάθμιση των επιφανειακών υδάτων και ενείχε άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.
Παράλληλα, στο πρατήριο προσήλθε κλιμάκιο της Ε.ΥΔ.Α.Π., το οποίο με τη χρήση ειδικής κάμερας και χρωματισμένου υγρού διαπίστωσε ότι ο εν λόγω αγωγός του πρατηρίου υγρών καυσίμων καταλήγει στο δίκτυο όμβριων υδάτων και στη συνέχεια στον Κηφισό ποταμό με αποτέλεσμα την εκβολή τους στη θάλασσα του παραλιακού μετώπου της Αθήνας.
Επιπρόσθετα, σε βάρος του ιδιοκτήτη του ανωτέρω βυτιοφόρου, καθώς και σε βάρος του οδηγού επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα ύψους -2.840- ευρώ και -1.348- ευρώ, αντίστοιχα, για παραβάσεις που αφορούν τη μη τήρηση στοιχείων μεταφοράς, την απόρριψη επικίνδυνου φορτίου και τους ελλιπείς χρόνους ημερήσιας ανάπαυσης, ενώ το εν λόγω βυτιοφόρο κατασχέθηκε.
Αντίστοιχοι έλεγχοι συνεχίζονται καθημερινά από την Ομάδα Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της Γ.Α.Δ.Α. για τη διαπίστωση παραβάσεων περιβαλλοντικής νομοθεσίας που προκαλούν ρύπανση του περιβάλλοντος με αποτέλεσμα τον άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.
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