Entersoftone-Hg: Το πλάνο «πίσω» από το «χρυσό» deal του 1 δισ. ευρώ
Entersoftone-Hg: Το πλάνο «πίσω» από το «χρυσό» deal του 1 δισ. ευρώ
«Περισσότεροι από 10 επενδυτές προσέγγισαν την εταιρεία», αποκάλυψε ο CEO του ομίλου Olympia, Ανδρέας Αθανασόπουλος - Αποκάλεσε «εθνικό πρωταθλητή» την Entersoftone που «δημιουργήθηκε για να παίζει Champions League»
Η μετοχική είσοδος του βρετανικού private equity Hg στον όμιλο Entersoftone με ποσοστό 70% -είδηση που αποκάλυψε το newmoney το πρωί της Τρίτης και επιβεβαιώθηκε άμεσα από την επίσημη ανακοίνωση– απέδειξε τη δυναμική που εξακολουθεί να διατηρεί ο κλάδος της πληροφορικής στην Ελλάδα, ειδικότερα αυτός του business software.
Αν ληφθεί μάλιστα υπόψη το γεγονός ότι η αποτίμηση της Entersoftone ξεπέρασε το «φράγμα» του 1 δισ. ευρώ, συμπεραίνει εύκολα κανείς ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο σε οικονομικό μέγεθος deal, μέχρι τώρα, της ελληνικής αγοράς λογισμικού.
Προκύπτει μάλιστα μια ακόμα πιο σαφής εικόνα για τους «εκρηκτικούς» ρυθμούς ανάπτυξης του business software αν… γυρίσει ο χρόνος πίσω στον Μάρτιο του 2024, περίπου 2,5 έτη πριν, όταν δρομολογήθηκε η εξαγορά της τότε εισηγμένης Entersoft από την Olympia Group και την Imker Capital, με την κεφαλαιοποίησή της να εκτινάσσεται στα 240 εκατ. ευρώ – όσο και το τίμημα εκείνης της συναλλαγής.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Αν ληφθεί μάλιστα υπόψη το γεγονός ότι η αποτίμηση της Entersoftone ξεπέρασε το «φράγμα» του 1 δισ. ευρώ, συμπεραίνει εύκολα κανείς ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο σε οικονομικό μέγεθος deal, μέχρι τώρα, της ελληνικής αγοράς λογισμικού.
Προκύπτει μάλιστα μια ακόμα πιο σαφής εικόνα για τους «εκρηκτικούς» ρυθμούς ανάπτυξης του business software αν… γυρίσει ο χρόνος πίσω στον Μάρτιο του 2024, περίπου 2,5 έτη πριν, όταν δρομολογήθηκε η εξαγορά της τότε εισηγμένης Entersoft από την Olympia Group και την Imker Capital, με την κεφαλαιοποίησή της να εκτινάσσεται στα 240 εκατ. ευρώ – όσο και το τίμημα εκείνης της συναλλαγής.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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