«Κυρίες και Κύριοι, από δω για τα Αέρια» στο Θέατρο Μοντέρνοι Καιροί
Μία παράσταση βασισμένη στο ομώνυμο διήγημα του Tadeusz Borowski, σε σκηνοθεσία του Βασίλη Γεωργοσόπουλου
Η παράσταση «Κυρίες και Κύριοι, από δω για τα Αέρια», βασισμένη στο ομώνυμο διήγημα του Tadeusz Borowski παρουσιάζεται στο Θέατρο Μοντέρνοι Καιροί από το Σάββατο 17 Οκτωβρίου για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
Η πρεμιέρα της δόθηκε στο Ινστιτούτο Γκροτόφσκι στο Βρότσλαβ της Πολωνίας στις 15 & 16 Μαΐου 2026. Αποτελεί μια σύγχρονη σκηνική προσέγγιση ενός από τα σημαντικότερα λογοτεχνικά έργα για την εμπειρία των στρατοπέδων συγκέντρωσης και την καθημερινότητα του θανάτου σε αυτά.
Σκηνοθετικό Σημείωμα
To ύφος του Μπορόφσκι είναι καυστικό, ψυχρό και σχεδόν μηχανικό, αντικατοπτρίζοντας την αποστασιοποίηση που επέβαλε η ίδια η ανάγκη της επιβίωσης. Η παράσταση προσεγγίζει το υλικό, δίνοντας έμφαση στη σωματική και φωνητική διερεύνηση της μνήμης και του συλλογικού τραύματος. Με αφετηρία τη μαρτυρία του Μπορόφσκι, επιχειρείται η αποτύπωση της φρίκης, όχι ως αφήγηση, αλλά ως βίωμα χαραγμένο στο σώμα και την φωνή.
Οι ηθοποιοί δημιουργούν ζωντανά το σύνολο του ηχητικού τοπίου της παράστασης μέσα από φωνητικά μοτίβα, ρυθμούς και συλλογικές μελωδικές γραμμές. Στο φωνητικό περιβάλλον της παράστασης εντάσσονται τραγούδια που δημιουργήθηκαν στα γκέτο και στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, καθώς και τραγούδια στην γλώσσα Γίντις και ψαλμωδίες μνήμης που συνδέονται με την εμπειρία των κρατουμένων.
Η συνάντηση με τον Przemysław Błaszczak και το Studio Kokyu του Ινστιτούτου Γκροτόφσκι στο Βρότσλαβ, καθώς και η ένταξη της δουλειάς στο φεστιβάλ Sakura, επηρέασαν ουσιαστικά την κατεύθυνση της παράστασης και ενίσχυσε την αναζήτηση μας προς ένα θέατρο που δεν λειτουργεί μόνο ως αναπαράσταση αλλά και ως διαδικασία.
Κλείσιμο
Σε μια εποχή που ο φανατισμός και η μισαλλοδοξία επανέρχονται απειλητικά, η φωνή του Μπορόφσκι λειτουργεί ως εργαλείο επαγρύπνησης και συλλογικού στοχασμού.
Το ερώτημα που τίθεται δεν είναι τι συνέβη. Το ερώτημα είναι τι παραμένει.
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