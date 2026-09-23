AVAX: Στα €3 δισ. το ανεκτέλεστο το α’ εξάμηνο του 2026 – Στα €472 εκατ. ο τζίρος
AVAX: Στα €3 δισ. το ανεκτέλεστο το α’ εξάμηνο του 2026 – Στα €472 εκατ. ο τζίρος
Σε επίπεδα ρεκόρ το ανεκτέλεστο το α΄εξάμηνο έναντι 2,8 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025 - Στα €27,3 εκατ. τα καθαρά κέρδη, στα €68,3 εκατ. τα EBITDA
Τη διατήρηση των ιστορικών υψηλών για τα θεμελιώδη μεγέθη του, επαναβεβαιώνει για τον Όμιλο AVAX η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Α’ εξαμήνου του 2Ο26.
Οι υψηλές ταχύτητες της ΑΒΑΞ σε κερδοφορία, EBITDA και κύκλο εργασιών, παρά τη σύνθετη διεθνή συγκυρία, συνεχίζονται, την ώρα του το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων της διαμορφώνεται σε επίπεδα ρεκόρ, πάνω από τα 3 δισ. ευρώ.
Συγκεκριμένα:
• Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 472,0 εκατ. ευρώ, έναντι 467,5 εκατ. ευρώ το 2025
• Το EBITDA στα 68,3 εκατ. ευρώ, έναντι 70,1 εκατ. ευρώ πέρυσι
• Τα Καθαρά Κέρδη στα 27,3 εκατ. ευρώ, έναντι 28,5 εκατ. ευρώ το 2025
• Υψηλό Ανεκτέλεστο Υπόλοιπο Έργων στα 3 δισ. ευρώ, έναντι 2,8 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025
• Διατήρηση του Δείκτη Καθαρού Δανεισμού / EBITDA σε χαμηλά επίπεδα (2,1x)
Διαβάστε αναλυτικά και δείτε πίνακες στο newmoney.gr
Οι υψηλές ταχύτητες της ΑΒΑΞ σε κερδοφορία, EBITDA και κύκλο εργασιών, παρά τη σύνθετη διεθνή συγκυρία, συνεχίζονται, την ώρα του το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων της διαμορφώνεται σε επίπεδα ρεκόρ, πάνω από τα 3 δισ. ευρώ.
Συγκεκριμένα:
• Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 472,0 εκατ. ευρώ, έναντι 467,5 εκατ. ευρώ το 2025
• Το EBITDA στα 68,3 εκατ. ευρώ, έναντι 70,1 εκατ. ευρώ πέρυσι
• Τα Καθαρά Κέρδη στα 27,3 εκατ. ευρώ, έναντι 28,5 εκατ. ευρώ το 2025
• Υψηλό Ανεκτέλεστο Υπόλοιπο Έργων στα 3 δισ. ευρώ, έναντι 2,8 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025
• Διατήρηση του Δείκτη Καθαρού Δανεισμού / EBITDA σε χαμηλά επίπεδα (2,1x)
Διαβάστε αναλυτικά και δείτε πίνακες στο newmoney.gr
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