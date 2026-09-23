AVAX: Στα €3 δισ. το ανεκτέλεστο το α’ εξάμηνο του 2026 – Στα €472 εκατ. ο τζίρος

Σε επίπεδα ρεκόρ το ανεκτέλεστο το α΄εξάμηνο έναντι 2,8 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025 - Στα €27,3 εκατ. τα καθαρά κέρδη, στα €68,3 εκατ. τα EBITDA