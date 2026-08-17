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Τραμπ για Στενά του Ορμούζ: Μ'αρέσει η ιδέα να τα ανακηρύξουμε αμερικανικό έδαφος, θα έχουμε τον πλήρη έλεγχο
Τραμπ για Στενά του Ορμούζ: Μ'αρέσει η ιδέα να τα ανακηρύξουμε αμερικανικό έδαφος, θα έχουμε τον πλήρη έλεγχο
Οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να ζητήσουν επέκταση του μνημονίου με το Ιράν, είπε ακόμη ο Αμερικανός πρόεδρος που εκτίμησε ότι η Τεχεράνη θέλει συμφωνία
Σε προηγούμενη του πρόταση (ή ίσως απειλή) επανήλθε ο Ντόναλντ Τρ;αμπ λέγοντας ότι οι ΗΠΑ θα επιδιώξουν να ανακηρύξουν τα Στενά του Ορμούζ αμερικανικό έδαφος.
Μιλώντας τη Δευτέρα σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο και χωρίς και αυτή τη φορά να πει πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό, δήλωσε ότι «μου αρέσει η ιδέα να ανακηρύξουμε τα Στενά του Ορμούζ αμερικανικό έδαφος».
Είπε ακόμη ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να ζητήσουν επέκταση του μνημονίου με το Ιράν.
Εξήγησε δε ότι οι Ιρανοί «θέλουν μια συμφωνία, αλλά δεν πρόκειται να κάνουν αυτή τη συμφωνία που θεωρώ ότι είναι απαραίτητη».
Για τη ροή του πετρελαίου από τα Στενά, ο Τραμπ είπε ότοι «βγάζουμε — και ίσως αυτό να σταματήσει ή ίσως να αυξηθεί ακόμη περισσότερο — εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την εβδομάδα. Τα Στενά είναι ανοιχτά, οι τιμές του πετρελαίου πέφτουν και θα συνεχίσουν να πέφτουν, εκτός αν αποφασίσουμε να κάνουμε κάτι πολύ πιο δραστικό από ό,τι κάνουμε τώρα».
Εμφανίστηκε τέλος κάπως πιο διαλλακτικός απέναντι στο Ομάν. Λίγες ώρες μετά τις απειλές του ότι θα τους βομβαρδίσει ανελέητα αν ανακατευτεί στο ζήτημα με το Ιράν, ο Τραμπ είπε απλά ότι «δεν νομίζω ότι φέρονται πολύ καλά, αλλά θα τους χειριστούμε».
Δεν παρέλειψε όμως να καταφερθεί κατά όσων αντιτίθενται στο σχέδιο της αίθουσας χορού λέγοντας ότι «είναι πολύ, πολύ άπιστοι απέναντι στη χώρα μας».
Μιλώντας τη Δευτέρα σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο και χωρίς και αυτή τη φορά να πει πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό, δήλωσε ότι «μου αρέσει η ιδέα να ανακηρύξουμε τα Στενά του Ορμούζ αμερικανικό έδαφος».
Πρόσθεσε ότι «έχουμε τον πλήρη έλεγχο πάνω στα Στενά», καθώς εξάλλου «το Ιράν είναι χάλι μαύρο και ο στρατός τους εντελώς νικημένος».
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) August 17, 2026
I like the idea of declaring the Strait of Hormuz a U.S. territory.
We have total control over the Strait. pic.twitter.com/mNxBiCocSe
Είπε ακόμη ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να ζητήσουν επέκταση του μνημονίου με το Ιράν.
Εξήγησε δε ότι οι Ιρανοί «θέλουν μια συμφωνία, αλλά δεν πρόκειται να κάνουν αυτή τη συμφωνία που θεωρώ ότι είναι απαραίτητη».
Για τη ροή του πετρελαίου από τα Στενά, ο Τραμπ είπε ότοι «βγάζουμε — και ίσως αυτό να σταματήσει ή ίσως να αυξηθεί ακόμη περισσότερο — εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την εβδομάδα. Τα Στενά είναι ανοιχτά, οι τιμές του πετρελαίου πέφτουν και θα συνεχίσουν να πέφτουν, εκτός αν αποφασίσουμε να κάνουμε κάτι πολύ πιο δραστικό από ό,τι κάνουμε τώρα».
Εμφανίστηκε τέλος κάπως πιο διαλλακτικός απέναντι στο Ομάν. Λίγες ώρες μετά τις απειλές του ότι θα τους βομβαρδίσει ανελέητα αν ανακατευτεί στο ζήτημα με το Ιράν, ο Τραμπ είπε απλά ότι «δεν νομίζω ότι φέρονται πολύ καλά, αλλά θα τους χειριστούμε».
Δεν παρέλειψε όμως να καταφερθεί κατά όσων αντιτίθενται στο σχέδιο της αίθουσας χορού λέγοντας ότι «είναι πολύ, πολύ άπιστοι απέναντι στη χώρα μας».
Είχε δε και ένα σύντομο επεισόδιο με συντάκτη του CNN που του είπε ότι δεν δείχνει σεβασμό και... τον ανακάλεσε στην τάξη: «Είστε fake news. Κάντε ησυχία, ησυχία, ησυχία, είσαι ψεύτικος ρεπόρτερ».
Reporter: Is there enough food on USS Lincoln?— Clash Report (@clashreport) August 17, 2026
Trump: There is. That was a fake CNN report.
Over the years, we had them out there much longer.
An admiral told me, “I have been on ships much longer than that, sir.” And people on the Lincoln say it’s beautifully taken care of. pic.twitter.com/qzagDUuaX6
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